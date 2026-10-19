Slušaj vest

Ljubitelji automobila ovih dana imaju priliku da na jednom mestu vide modele različitih kategorija, od luksuznih limuzina i sportskih SUV vozila do krosovera namenjenih svakodnevnoj vožnji. Galerija automobila Srbije 2026, koja se održava u Galeriji Beograd od 15. do 25. oktobra, okupila je više od 80 modela, a među njima ima i nekoliko posebno zanimljivih noviteta.

Izdvojili smo šest automobila koji se ističu svojim karakteristikama, izgledom ili značajem za domaće tržište.

1. BMW 740 xDrive: luksuz koji košta skoro 166.000 evra

BMW 740 xDrive jedan je od najskupljih automobila izloženih na manifestaciji. Primerak predstavljen u Beogradu ima cenu od 165.733 evra, uključujući dodatnu opremu, i pokazuje šta sve može da ponudi luksuzna limuzina najviše klase.

Pokreće ga trolitarski, šestocilindarski benzinski motor sa 400 konjskih snaga, uparen sa osmostepenim automatskim menjačem i xDrive pogonom na sva četiri točka.

Posebnu pažnju privlači oprema koja uključuje kožna sedišta, panoramski krov, napredne sisteme pomoći vozaču, masažu i ventilaciju sedišta, kao i sistem za zabavu putnika pozadi. Tu su i veliki digitalni displeji, uključujući BMW Panoramic Vision i ekran namenjen suvozaču.

Ovaj model je namenjen kupcima kojima su komfor, tehnologija i prestiž podjednako važni.

Motor: 294kW (400ks)

Broj Cilindara/kubika: 6/2998 ccm

Menjač: Automatski sa 8 brzina

Vrata/sedišta: 4/5

Boja: BLACK SAPPHIRE METALLIC

Enterijer: BMW Individual puna koža "Merino | Mocha"

Pogonsko gorivo: Benzin

Masa vozila: 2235 kg

1/6 Vidi galeriju bmw7 Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

2. Maserati Grecale – italijanski dizajn i do 557 konjskih snaga

Maserati Grecale donosi spoj italijanskog dizajna, luksuznog enterijera i sportskih performansi. Redizajnirani SUV dobio je modernizovanu prednju masku, dok unutrašnjost kombinuje kožu ili alkantaru, digitalnu instrument-tablu i centralni multimedijalni ekran.

U ponudi su različite verzije pogona. Blagi hibrid koristi dvolitarski turbo-benzinski motor, dok je za ljubitelje snažnijih performansi tu trolitarski twin-turbo V6 motor sa 520 konjskih snaga. Električni Grecale Folgore razvija 557 konjskih snaga, uz bateriju kapaciteta 105 kWh.

Električna verzija do 100 km/h stiže za 4,1 sekundu, dok proizvođački podaci navedeni u predstavljanju modela govore o dometu do 500 kilometara.

Grecale tako pokriva različite potrebe – od svakodnevne vožnje do sportskih performansi, uz prepoznatljiv karakter italijanskog brenda.

Motor: Dostupan kao 2.0 turbo-benzinski blagi hibrid, 3.0 V6 twin-turbo ili potpuno električni

Snaga: U zavisnosti od verzije

Menjač: Automatski (benzinske verzije)

Vrata/sedišta: 4/5

Enterijer: Koža ili alkantara, digitalna instrument-tabla i centralni multimedijalni ekran

Pogonsko gorivo: Benzin / električna energija

Pogon: Zadnji ili na sva četiri točka, u zavisnosti od verzije

1/4 Vidi galeriju Maserati Grecale Foto: Petar Aleksić

3. Lexus ES – povratak koji je obeležio manifestaciju

Jedan od najzanimljivijih događaja na ovogodišnjoj manifestaciji jeste zvanični povratak brenda Lexus na srpsko tržište posle 15 godina. Posebno mesto zauzima nova generacija limuzine ES, koja je predstavljena domaćoj publici u trenutku kada započinje njeno lansiranje u Evropi.

Dugačka 5,14 metara, nova generacija modela ES donosi prostraniji enterijer, unapređenu digitalnu tehnologiju i fokus na udobnost putnika. Lexus posebnu pažnju posvećuje detaljima, kvalitetu izrade i filozofiji Omotenashi, koja podrazumeva predviđanje potreba korisnika i visok nivo gostoprimstva.

1/5 Vidi galeriju Lexus Galerija automobila Foto: Petar Aleksic

Kupcima će biti dostupne električna i samopunjiva hibridna verzija, uz opcije prednjeg ili pogona na sva četiri točka.

Za Lexus je predstavljanje posebno značajno jer se na ovaj način ponovo obraća kupcima u Srbiji, a ES predstavlja jedan od ključnih modela za njegovu novu tržišnu fazu.

Lexus RX 500h – veliki SUV sa 371 konjskom snagom

Uz limuzinu ES, pažnju privlači i Lexus RX 500h DIRECT4, snažna hibridna verzija luksuznog SUV modela. Kombinacija 2,4-litarskog turbo-benzinskog motora i dva elektromotora razvija ukupno 371 konjsku snagu i 550 Nm obrtnog momenta.

Foto: Petar Aleksić, Mondo

Prema podacima predstavljenim uz model, ubrzanje od nula do 100 km/h traje šest sekundi. Sistem DIRECT4 elektronski raspoređuje pogonsku snagu između prednje i zadnje osovine, dok automatski menjač sa šest stepeni prenosa doprinosi direktnijem osećaju u vožnji.

RX 500h spaja dimenzije i praktičnost velikog SUV-a sa snažnim hibridnim pogonom. Namenjen je vozačima koji žele viši nivo komfora, ali ne žele da se odreknu dinamičnih performansi.

Foto: Petar Aleksić, Mondo

4. KIA XCeed – osveženi krosover sa dva velika ekrana

KIA XCeed predstavlja zanimljiviju opciju za one koji ne traže luksuznu limuzinu ili veliki SUV, već moderan automobil za grad i duža putovanja. Model izložen na manifestaciji predstavlja unapređenu verziju prve generacije, sa značajnim promenama u dizajnu prednjeg i zadnjeg dela.

Novi branici i LED svetla daju mu izraženiji izgled, dok se u kabini nalaze dva ekrana dijagonale 12,3 inča – digitalna instrument-tabla i centralni multimedijalni displej. Tu je i sistem KIA Connect sa mogućnošću bežičnog ažuriranja softvera.

Ponuda motora uključuje turbo-benzinske i blage hibridne verzije. Snaga se, u zavisnosti od varijante, kreće od 115 do 180 konjskih snaga, dok prtljažnik ima zapreminu od 426 litara.

XCeed se izdvaja kombinacijom praktičnosti, savremenog izgleda i digitalne opreme, zbog čega bi mogao da bude zanimljiv kupcima kojima je potreban automobil za različite svakodnevne situacije.

1/3 Vidi galeriju Kia XCeed Foto: Mondo, Petar Aleksić

5. Toyota Hilux – terenski karakter i nova generacija ponude

Toyota je na manifestaciji predstavila redizajnirani Yaris Cross i novi Hilux za domaće tržište, uz dobro poznate modele RAV4 i Corolla sedan.

Foto: Petar Aleksić, Mondo

Hilux je posebno zanimljiv zbog svog karaktera: reč je o pikapu koji je namenjen zahtevnijim uslovima vožnje i korisnicima kojima su potrebni praktičnost i terenske mogućnosti. Njegovo prisustvo na manifestaciji donosi drugačiji izbor u odnosu na luksuzne limuzine i gradske krosovere.

Toyota je istakla i značaj elektrifikacije, bezbednosti i kvaliteta kao ključnih odlika svoje ponude. Pored novih modela, posetioci mogu da vide i RAV4, koji je i dalje važan deo SUV ponude brenda, kao i Corollu sedan.

Foto: Petar Aleksić, Mondo

Foto: Petar Aleksić, Mondo