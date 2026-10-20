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Skrivene kamere mogu biti veoma male i teško uočljive golim okom. Zbog toga je korisno znati nekoliko jednostavnih načina da proverite prostor u kojem boravite, posebno ako ste na putovanju ili koristite smeštaj koji ste rezervisali preko interneta.

Važno je, međutim, znati da nijedna metoda pomoću telefona ne može pouzdano da otkrije sve skrivene kamere.

1. Otvorite kameru telefona i proverite infracrveno svetlo

Neke nadzorne kamere koriste infracrveno (IR) svetlo kako bi snimale u mraku. Ljudsko oko ga uglavnom ne vidi, ali određeni senzori na telefonima mogu da ga registruju.

Pre nego što proverite sobu, testirajte da li vaš telefon uopšte može da registruje infracrveno svetlo.

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Kako da uradite test:

1. Uzmite daljinski upravljač za televizor.

2. Otvorite aplikaciju kamere na telefonu.

3. Usmerite daljinski prema kameri i pritisnite neko dugme.

4. Pogledajte da li se na ekranu pojavljuje mala svetleća tačka, najčešće ljubičaste ili ružičaste boje.

5. Ako ne vidite svetlo zadnjom kamerom, pokušajte prednjom.

Ako vaš telefon registruje svetlo daljinskog upravljača, moguće je da može da detektuje i neke izvore infracrvenog svetla.

Zatim zamračite prostoriju i polako pregledajte sumnjive delove sobe. Obratite pažnju na neobične predmete, male otvore i uređaje koji su usmereni prema krevetu ili prostoru za presvlačenje.

Ograničenje:ova metoda ne funkcioniše na svim telefonima niti sa svim kamerama. Ako ne vidite svetlo, to ne znači da skrivene kamere nema.

2. Proverite koji su uređaji povezani na Wi-Fi mrežu

Neke kamere povezane su na lokalnu bežičnu mrežu. Aplikacije za analizu mreže mogu da prikažu uređaje koji su povezani na isti Wi-Fi.

Jedna od aplikacija za ovu namenu je Fing, dostupna za Android i iPhone.

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Kako da proverite mrežu:

1. Povežite telefon na Wi-Fi mrežu smeštaja.

2. Otvorite aplikaciju za analizu mreže.

3. Pokrenite skeniranje povezanih uređaja.

4. Pregledajte listu i obratite pažnju na uređaje čiju namenu ne možete da prepoznate.

Ipak, nepoznat uređaj nije automatski skrivena kamera. To može biti televizor, štampač, pametni zvučnik, ruter ili neki drugi uređaj.

Postoje i kamere koje koriste zasebnu mrežu, snimaju na memorijsku karticu ili nisu povezane na Wi-Fi. Takvi uređaji neće nužno biti prikazani u rezultatima skeniranja.

3. Pažljivo pregledajte predmete u sobi

Telefon može biti koristan dodatak, ali fizički pregled prostora ostaje važan.

Obratite pažnju na predmete koji imaju neobične otvore ili su postavljeni tako da imaju direktan pogled na krevet, kupatilo ili prostor za presvlačenje.

Posebno obratite pažnju na:

- Detektore dima i druge uređaje na plafonu.

- Digitalne satove i budilnike.

- Predmete koji izgledaju kao punjači ili adapteri.

- Dekorativne predmete sa neobičnim otvorima.

- Elektronske uređaje koji su neočekivano usmereni prema privatnom prostoru.

Sama činjenica da predmet izgleda neobično nije dokaz da sadrži kameru. Nemojte rastavljati električne uređaje niti dirati instalacije.

Foto: Shutterstock

4. Zašto telefon ne može da otkrije svaku skrivenu kameru?

Postoje kamere koje nemaju infracrveno osvetljenje, uređaji koji ne koriste Wi-Fi i modeli čiji je objektiv veoma teško uočiti.

Zbog toga odsustvo infracrvenog svetla ili nepoznatih uređaja na mreži ne predstavlja garanciju da je prostor bez nadzora.

Profesionalni detektori radio-frekvencija mogu da pomognu u pronalaženju nekih uređaja koji emituju signale, ali ni oni nisu univerzalno rešenje.

Šta da uradite ako pronađete sumnjiv uređaj?

Ako sumnjate da ste pronašli skrivenu kameru u smeštaju, fotografišite uređaj i njegov položaj, pod uslovom da to možete bezbedno da uradite.

Nemojte ga lomiti niti rastavljati. Ako je reč o iznajmljenom smeštaju, obratite se platformi preko koje ste rezervisali boravak ili nadležnim organima ako sumnjate na neovlašćeno snimanje.

Ukoliko se uređaj nalazi u kupatilu, prostoru za presvlačenje ili drugom mestu gde očekujete privatnost, napustite prostor ako se ne osećate bezbedno i potražite pomoć.