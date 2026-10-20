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Zbog reklama, nepotrebnih aplikacija i sporih menija, pojedini vlasnici televizora počeli su da koriste veštačku inteligenciju kako bi pojednostavili njihove sisteme i vratili kontrolu nad uređajima.

Ideja je jednostavna: televizor treba da služi za gledanje filmova, serija i drugih sadržaja, a ne da korisnika zatrpava reklamama i preporukama čim ga uključi. Uz pomoć AI alata za programiranje, pojedini korisnici sada pokušavaju da uklone upravo te funkcije.

Veštačka inteligencija uklanja ono što proizvođači dodaju

Jedan od projekata koji je privukao pažnju korisnika zove se CleanYourTV. Njegov autor, Gathin T., odlučio je da pojednostavi televizor svojih roditelja nakon što mu je zasmetala reklama koja se prikazivala pre nego što su uopšte mogli da otvore Netflix.

Za ovaj zadatak koristio je Claude Code, AI alat kompanije Anthropic namenjen radu sa programskim kodom. Prema njegovom opisu, alat je pomogao da se identifikuju nepotrebne aplikacije, ukloni deo unapred instaliranog softvera i napravi jednostavniji početni ekran.ž

Foto: clean tv printscreen

Rezultat je bio interfejs sa aplikacijama koje korisnici zaista žele da koriste, umesto početnog ekrana prepunog dodatnih sadržaja i promotivnih poruka. Autor je zatim podelio svoje iskustvo na internetu, a ideja je privukla pažnju drugih vlasnika televizora koji su želeli slične promene.

DumbTV želi televizor bez nepotrebnih funkcija

Drugi projekat, DumbTV, ima sličan cilj: da pametni televizor ponovo postane jednostavan uređaj koji pokreće željene aplikacije i prikazuje sadržaj sa priključenih uređaja, bez suvišnih dodataka proizvođača.

Projekat je namenjen određenim Fire TV i Android TV/Google TV uređajima. Prema navodima autora, testiran je na televizorima kompanija Sony, TCL, Philips, Hisense i Xiaomi, kao i na pojedinim drugim kompatibilnim uređajima.

DumbTV pokušava da pojednostavi korisnički interfejs i smanji količinu nepotrebnog softvera, a da pritom ne zahteva rutinski pristup sistemu na nivou root privilegija.

To, međutim, ne znači da je rešenje univerzalno ili bez rizika. Kompatibilnost zavisi od konkretnog uređaja, verzije sistema i dostupnih mogućnosti za izmene.

Zašto pametni televizori prikazuju toliko reklama?

Foto: Shutterstock

Proizvođači televizora ne zarađuju samo prodajom hardvera. Početni ekrani, sponzorisane preporuke i reklamni sadržaji predstavljaju dodatne mogućnosti za ostvarivanje prihoda.

Pored toga, neki pametni televizori koriste tehnologiju poznatu kao automatsko prepoznavanje sadržaja, odnosno ACR (Automatic Content Recognition). Ona može da prepoznaje sadržaj koji se prikazuje na ekranu, koristeći različite metode digitalnog prepoznavanja slike, zvuka ili drugih karakteristika.

Podaci prikupljeni na ovaj način mogu se, u zavisnosti od proizvođača, podešavanja i pravila privatnosti, koristiti za analitiku i personalizovano oglašavanje.

Upravo zato deo korisnika želi veću kontrolu nad softverom i podacima koje njihovi televizori prikupljaju. Ipak, uklanjanje aplikacija ili zamena početnog ekrana ne garantuju da je svako prikupljanje podataka isključeno.

AI može da pojednostavi televizor, ali može i da ga pokvari

Ono što ove projekte čini zanimljivim jeste činjenica da korisnik više ne mora sam da poznaje svaki tehnički korak. AI agent može da pomogne u razumevanju sistema, predloži izmene i napiše kod za prilagođeni interfejs.

U jednom od primera koje navodi TechCrunch, korisnik Ryan Doyle opisao je kako mu je Claude Code pomogao da ukloni nepotrebne aplikacije, ubrza interfejs i prilagodi čuvar ekrana na televizoru.

Ipak, rezultati nisu uvek pozitivni. Pojedini korisnici prijavili su probleme tokom izmena, uključujući situacije u kojima televizor više nije pravilno funkcionisao ili je postupak ostao nedovršen.

Zato ovakve eksperimente ne treba predstavljati kao jednostavno rešenje za svakoga. Pre bilo kakvih izmena važno je proveriti kompatibilnost, sačuvati potrebne podatke i razumeti kako se uređaj vraća na fabrička podešavanja.

Foto: Shutterstock

Da li nam je zaista potreban pametan televizor?

Ovaj trend otvara šire pitanje o tome šta korisnici očekuju od uređaja koje kupuju. Pametne funkcije mogu biti korisne, ali reklame, komplikovani meniji i nepotrebne aplikacije mogu da pokvare iskustvo koje bi trebalo da bude jednostavno.

Za vlasnike kompatibilnih televizora koji ne žele da menjaju uređaj, postoje i manje rizične opcije. Aplikacije kao što su ATV Launcher, Projectivy Launcher i FLauncher omogućavaju prilagođavanje početnog ekrana na podržanim Android TV uređajima, bez potrebe da se odmah pribegne složenijim sistemskim izmenama.