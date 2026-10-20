Revolut pao širom sveta: Korisnici ne mogu da plaćaju karticama, problem povezan sa Google
- Revolut je imao globalni prekid rada, pa korisnici nisu mogli da plaćaju karticama, pristupe aplikaciji ili obavljaju transfere.
- Problem je povezan sa kvarom u Google Cloud regionu u Londonu, a slične poteškoće osetile su i druge kompanije.
- Revolut tvrdi da su sredstva i podaci korisnika bezbedni, dok timovi rade na potpunom oporavku usluga.
Korisnici digitalne bankarske platforme Revolut širom sveta suočili su se sa ozbiljnim prekidom rada, zbog kojeg su mnogi ostali bez mogućnosti da normalno pristupe svojim računima, plaćaju karticama ili obavljaju novčane transfere. Problemi su prijavljivani u više evropskih zemalja, ali i drugim delovima sveta.
Prema izveštajima medija, poremećaj je povezan sa problemima u radu Google Cloud infrastrukture u Londonu. Revolut je potvrdio da je došlo do prekida koji je zahvatio više usluga.
Kartice odbijene, aplikacija ne radi
Korisnici su prijavljivali da njihove kartice ne prolaze na prodajnim mestima, da ne mogu da se prijave u aplikaciju ili da im pojedine funkcije nisu dostupne. Problemi su obuhvatili i transfere novca i podizanje gotovine na bankomatima.
Poteškoće nisu bile ograničene samo na jednu zemlju. Izveštaji korisnika stizali su iz različitih delova Evrope, uključujući Veliku Britaniju, Nemačku, Rumuniju, Grčku i Hrvatsku. Pojedini korisnici navodili su da ne mogu ni da provere stanje na računu ili da pristupe podacima u aplikaciji.
Google Cloud u centru problema
Prema izveštajima agencije Rojters i drugih stranih medija, prekid je povezan sa problemom u Google Cloud regionu europe-west2, koji se nalazi u Londonu.
Google je saopštio da je incident izazvao problem sa napajanjem, odnosno takozvani „power event“, koji je doveo do povećanog broja grešaka i povremenih prekida mrežne povezanosti.
Zbog toga su poteškoće zabeležene i kod drugih kompanija i institucija koje koriste Googleove usluge. Među pogođenima su, prema izveštajima medija, bile i banke Lloyds, HSBC i Halifax, kao i poštanske, dostavne i druge digitalne usluge.
Revolut: Novac i podaci korisnika su bezbedni
Revolut je potvrdio da prekid utiče na više njegovih usluga i izvinio se korisnicima zbog neprijatnosti. Kompanija je istakla da su sredstva i podaci korisnika bezbedni, dok inženjerski tim radi na otklanjanju problema.
Važno je razlikovati nedostupnost aplikacije ili platnih usluga od gubitka novca. To što transakcija ne prolazi ne znači automatski da je novac nestao sa računa. Korisnici ipak treba da provere status transakcija pre nego što pokušaju da ih ponove, kako bi izbegli eventualna dvostruka plaćanja.
Nisu pogođene samo banke
Incident je pokazao koliko veliki broj svakodnevnih digitalnih usluga zavisi od infrastrukture nekoliko velikih pružalaca cloud usluga.
Pored finansijskih servisa, problemi su prijavljeni i kod pojedinih državnih i javnih usluga, dostavnih kompanija i veb-platformi. Kada dođe do ozbiljnog kvara u infrastrukturi koja podržava veliki broj klijenata, posledice mogu istovremeno da osete korisnici potpuno različitih servisa.
Google je saopštio da njegovi timovi rade na oporavku sistema, a pojedine usluge počele su da se vraćaju u normalan rad. Ipak, dostupnost pojedinačnih funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje i usluge.
Google rešio?
Prema najnovijim dostupnim informacijama, Google je otklonio osnovni problem u svojoj cloud infrastrukturi i njegove usluge počele su da se vraćaju u normalan rad. Ipak, oporavak Revoluta nije nužno tekao istom brzinom, pa su pojedine funkcije, uključujući kartična plaćanja, transfere novca i podizanje gotovine, mogle i dalje da budu nedostupne. Kompanija je saopštila da su sredstva i podaci korisnika bezbedni, ali potpuna normalizacija svih usluga nije bila potvrđena u poslednjim dostupnim izveštajima.