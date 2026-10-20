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Korisnici digitalne bankarske platforme Revolut širom sveta suočili su se sa ozbiljnim prekidom rada, zbog kojeg su mnogi ostali bez mogućnosti da normalno pristupe svojim računima, plaćaju karticama ili obavljaju novčane transfere. Problemi su prijavljivani u više evropskih zemalja, ali i drugim delovima sveta.

Prema izveštajima medija, poremećaj je povezan sa problemima u radu Google Cloud infrastrukture u Londonu. Revolut je potvrdio da je došlo do prekida koji je zahvatio više usluga.

Kartice odbijene, aplikacija ne radi

Korisnici su prijavljivali da njihove kartice ne prolaze na prodajnim mestima, da ne mogu da se prijave u aplikaciju ili da im pojedine funkcije nisu dostupne. Problemi su obuhvatili i transfere novca i podizanje gotovine na bankomatima.

Poteškoće nisu bile ograničene samo na jednu zemlju. Izveštaji korisnika stizali su iz različitih delova Evrope, uključujući Veliku Britaniju, Nemačku, Rumuniju, Grčku i Hrvatsku. Pojedini korisnici navodili su da ne mogu ni da provere stanje na računu ili da pristupe podacima u aplikaciji.

Google Cloud u centru problema

Prema izveštajima agencije Rojters i drugih stranih medija, prekid je povezan sa problemom u Google Cloud regionu europe-west2, koji se nalazi u Londonu.

Google je saopštio da je incident izazvao problem sa napajanjem, odnosno takozvani „power event“, koji je doveo do povećanog broja grešaka i povremenih prekida mrežne povezanosti.

Zbog toga su poteškoće zabeležene i kod drugih kompanija i institucija koje koriste Googleove usluge. Među pogođenima su, prema izveštajima medija, bile i banke Lloyds, HSBC i Halifax, kao i poštanske, dostavne i druge digitalne usluge.

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Revolut: Novac i podaci korisnika su bezbedni

Revolut je potvrdio da prekid utiče na više njegovih usluga i izvinio se korisnicima zbog neprijatnosti. Kompanija je istakla da su sredstva i podaci korisnika bezbedni, dok inženjerski tim radi na otklanjanju problema.

Važno je razlikovati nedostupnost aplikacije ili platnih usluga od gubitka novca. To što transakcija ne prolazi ne znači automatski da je novac nestao sa računa. Korisnici ipak treba da provere status transakcija pre nego što pokušaju da ih ponove, kako bi izbegli eventualna dvostruka plaćanja.

Nisu pogođene samo banke

Incident je pokazao koliko veliki broj svakodnevnih digitalnih usluga zavisi od infrastrukture nekoliko velikih pružalaca cloud usluga.

Pored finansijskih servisa, problemi su prijavljeni i kod pojedinih državnih i javnih usluga, dostavnih kompanija i veb-platformi. Kada dođe do ozbiljnog kvara u infrastrukturi koja podržava veliki broj klijenata, posledice mogu istovremeno da osete korisnici potpuno različitih servisa.

Google je saopštio da njegovi timovi rade na oporavku sistema, a pojedine usluge počele su da se vraćaju u normalan rad. Ipak, dostupnost pojedinačnih funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje i usluge.

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Google rešio?