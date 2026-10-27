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Držač za telefon u automobilu deluje kao bezazlen dodatak, ali dugotrajne vibracije mogu predstavljati problem za pojedine komponente pametnih telefona. Posebno su osetljivi sistemi za optičku stabilizaciju slike i automatsko fokusiranje, koji koriste pokretne delove kako bi fotografije i snimci bili jasniji. Ako se uređaj često izlaže snažnim vibracijama, naročito na neravnim putevima, postoji mogućnost da se performanse kamere vremenom pogoršaju.

Rizik zavisi od vrste vozila, intenziteta vibracija, samog telefona i konstrukcije držača. Iako su nosači u automobilima uglavnom manje rizični od onih koji se postavljaju na motocikle, to ne znači da je opasnost potpuno isključena. Modeli sa sistemom za ublažavanje vibracija mogu pomoći da se smanji prenošenje potresa na uređaj, što je naročito važno za telefone sa naprednim kamerama.

Foto: hirun laowisit / Panthermedia / Profimedia

Direktno sunce može skratiti životni vek baterije

Mesto na kojem postavljate telefon može biti jednako važno kao i sam držač. Nosači na vetrobranskom staklu ili vrhu instrument-table izlažu uređaj direktnom suncu, dok se toplota dodatno zadržava u zatvorenoj kabini. Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može ubrzati starenje litijum-jonske baterije i smanjiti njen kapacitet, pa će telefon vremenom možda kraće raditi između dva punjenja.

Visoka temperatura ne utiče samo na bateriju. Kada se uređaj pregreje, može automatski da smanji performanse, ograniči punjenje ili prikaže upozorenje o temperaturi. Apple navodi da punjenje iPhone uređaja na temperaturi okoline višoj od 35 stepeni Celzijusa može trajno skratiti životni vek baterije, dok Google upozorava na rizike povezane sa pregrevanjem telefona. Zato je korisno izbegavati direktno sunce i birati mesto sa boljim protokom vazduha.

Baterija na ekranu mobilnog telefona Foto: Shutterstock

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Navigacija i punjenje dodatno zagrevaju uređaj

Kada telefon istovremeno koristi GPS navigaciju, mobilni internet i reprodukciju muzike, procesor i druge komponente stvaraju dodatnu toplotu. Ako je ekran podešen na visoku osvetljenost, a uređaj se nalazi na osunčanom delu kabine, temperatura može dodatno da poraste. Takva kombinacija posebno je nepovoljna tokom dugih putovanja i u toplim danima, kada telefon već ima otežane uslove za hlađenje.

Bežično punjenje može dodatno povećati zagrevanje jer je manje energetski efikasno od žičnog punjenja, pa se deo energije pretvara u toplotu. To ne znači da je bežično punjenje samo po sebi štetno, već da treba obratiti pažnju na ukupnu temperaturu uređaja. Ako telefon postane veoma topao, razumno je prekinuti punjenje i smanjiti zahtevne aktivnosti dok se ne ohladi.

Previše oslanjanja na GPS remeti sposobnost prostornog pamćenja Foto: Shutterstock

Kako izabrati bezbednije mesto za držač

Jedna od praktičnih mogućnosti jeste držač koji telefon postavlja dalje od direktne sunčeve svetlosti, uz dobru ventilaciju. Nosač na ventilacionoj rešetki može pomoći u hlađenju ako kroz nju prolazi hladan vazduh, mada takvo rešenje nije idealno za svaki automobil. Važno je i da držač bude stabilan, da ne ometa pogled na put i da telefon ne zaklanja komande vozila.

Ako često vozite po neravnim putevima, razmotrite držač sa ublažavanjem vibracija. Kada vam nije potrebno da telefon bude stalno priključen na punjač, izbegavajte nepotrebno punjenje tokom vožnje, naročito kada je kabina veoma topla. Ako automobil ima ugrađeni ekran sa podrškom za Apple CarPlay ili Android Auto, korišćenje tih sistema može smanjiti potrebu da telefon bude stalno izložen suncu na instrument-tabli.

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Jednostavne navike mogu sačuvati telefon

Zaštita uređaja ne zahteva odustajanje od držača niti prestanak korišćenja navigacije. Dovoljno je da telefon postavite na hladnije mesto, smanjite osvetljenost ekrana kada je moguće i izbegavate istovremeno punjenje i intenzivno korišćenje u veoma toploj kabini. Ako uređaj prikazuje upozorenje o pregrevanju, prekinite zahtevne aktivnosti i sklonite ga sa sunca dok se temperatura ne normalizuje.

Takođe, nemojte ostavljati telefon u zagrejanom automobilu nakon izlaska iz vozila. Ako primetite da kamera iznenada ne može pravilno da fokusira ili da fotografije postaju neuobičajeno mutne, to samo po sebi ne dokazuje da je uzrok držač, ali može biti razlog da proverite uređaj. Pažljiv izbor nosača i nekoliko jednostavnih navika mogu smanjiti nepotrebno izlaganje telefona toploti i vibracijama, čime se čuva njegova funkcionalnost tokom dužeg perioda.