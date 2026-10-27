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Ako ste slučajno obrisali važne fotografije sa telefona, ne morate odmah da se pomirite sa njihovim gubitkom. Slike se često još neko vreme čuvaju u posebnoj korpi za obrisane datoteke, a moguće je i da postoji rezervna kopija na Google Photosu ili iCloudu.

Postupak vraćanja zavisi od toga da li koristite Android ili iPhone, kao i od toga gde su fotografije bile sačuvane. Zato je najbolje da prvo proverite nekoliko mesta pre nego što pokušate sa drugim metodama.

1. Kako vratiti obrisane fotografije na Android telefonu

Na Android uređajima fotografije se često mogu vratiti iz korpe u aplikaciji Galerija ili Google Photos. Ako ste ih obrisali nedavno, postoji mogućnost da su još uvek dostupne za vraćanje.

Ako koristite Google Photos, uradite sledeće:

1. Otvorite aplikaciju Google Photos.

2. U donjem meniju izaberite Collections, odnosno Kolekcije.

3. Otvorite opciju Trash, odnosno Korpa.

4. Pronađite fotografije koje želite da vratite.

5. Zadržite prst na fotografiji, označite željene slike i izaberite Restore, odnosno Vrati.

Fotografije koje su još u korpi vratiće se u Google Photos biblioteku, a u zavisnosti od načina čuvanja mogu ponovo da se pojave i u galeriji telefona.

Foto: ChatGPT

Ako koristite Samsung telefon ili drugu aplikaciju Galerija, proverite i njenu posebnu korpu. Na Samsung uređajima putanja je najčešće Galerija, meni, a zatim Korpa. Označite fotografije i izaberite opciju za vraćanje.

Važno je da proverite obe lokacije jer korpa u aplikaciji Galerija i korpa u Google Photosu nisu nužno isto mesto.

2. Kako vratiti obrisane fotografije na iPhoneu

Korisnici iPhonea mogu da pokušaju da vrate obrisane fotografije iz albuma Recently Deleted, odnosno Nedavno obrisano. Fotografije se u ovom odeljku čuvaju ograničeno vreme pre nego što budu trajno uklonjene.

Pratite ove korake:

1. Otvorite aplikaciju Photos.

2. Uđite u odeljak Collections.

3. Pronađite album Recently Deleted u delu sa dodatnim kolekcijama.

4. Izaberite View Album i potvrdite identitet pomoću Face ID-ja, Touch ID-ja ili šifre telefona, ako se to zatraži.

5. Označite fotografije koje želite da vratite.

6. Dodirnite Recover i potvrdite izbor.

Apple navodi da se obrisane fotografije u ovom albumu čuvaju do 30 dana. Nakon toga mogu biti trajno uklonjene, pa je važno da proveru obavite što pre.

Ako fotografije nisu u albumu Recently Deleted, sledeći korak je da proverite iCloud Photos i eventualne druge rezervne kopije koje ste ranije koristili.

Foto: ChatGPT

3. Kako proveriti da li su fotografije sačuvane u Google Photosu

Čak i kada fotografija više nije u lokalnoj galeriji telefona, moguće je da postoji njena kopija na Google Photosu. To zavisi od toga da li je rezervno kopiranje bilo uključeno i da li je fotografija zaista uspešno otpremljena pre brisanja.

Otvorite Google Photos i proverite da li ste prijavljeni na Google nalog koji inače koristite za čuvanje slika. Ako imate više naloga, pregledajte svaki od njih.

Zatim potražite fotografiju u glavnoj biblioteci, albumima i korpi. Ako se slika nalazi u biblioteci, možete je ponovo preuzeti ili sačuvati na uređaj. Ako se nalazi u korpi, pokušajte da je vratite odatle.

Google Photos trenutno navodi da se fotografije i video-snimci u korpi čuvaju 30 dana pre trajnog brisanja. Ako ste ih trajno izbrisali ili ispraznili korpu, vraćanje kroz ovu uslugu više nije moguće.

4. Kako proveriti rezervnu kopiju fotografija na iCloudu

Ako koristite iPhone, fotografije mogu biti sinhronizovane sa iCloudom. Da biste proverili da li su dostupne, otvorite iCloud Photos preko zvanične stranice i prijavite se svojim Apple nalogom.

Pronađite biblioteku fotografija i album Recently Deleted. Ako su obrisane slike još dostupne, označite ih i izaberite Recover.

Imajte u vidu da iCloud Photos funkcioniše kao servis za sinhronizaciju. Ako izbrišete fotografiju dok je sinhronizacija uključena, brisanje se može preneti i na druge uređaje povezane sa istim Apple nalogom. Zato nije sigurno pretpostaviti da će fotografija ostati sačuvana na drugom uređaju.

Ako ste ranije napravili zasebnu rezervnu kopiju uređaja, proverite i nju. Međutim, vraćanje celog iPhonea iz starije rezervne kopije može zameniti deo trenutno sačuvanih podataka, pa pre toga napravite kopiju važnih aktuelnih podataka i pažljivo proverite šta konkretna kopija sadrži.

Foto: Shutterstock

5. Šta ako fotografije nisu u korpi niti u rezervnoj kopiji?

Ako fotografije ne možete da pronađete ni u galeriji, ni u Google Photosu, ni u iCloudu, mogućnosti za vraćanje su znatno manje. Ipak, pre nego što odustanete, proverite da li ste koristili drugu aplikaciju za čuvanje slika, da li su fotografije poslate nekome preko aplikacije za poruke ili da li postoje na računaru, memorijskoj kartici ili drugom uređaju.

Ako su fotografije bile sačuvane na memorijskoj kartici, možete razmotriti oporavak podataka pomoću odgovarajućeg alata na računaru. Nemojte dalje upisivati nove podatke na karticu dok ne odlučite kako ćete pokušati oporavak, jer to može smanjiti šanse za vraćanje obrisanih datoteka.

Kod fotografija trajno obrisanih iz interne memorije savremenog telefona, uspeh nije zagarantovan. Budite oprezni sa aplikacijama koje obećavaju da će vratiti baš sve obrisane slike, naročito ako traže nepotrebne dozvole, pristup nalogu ili plaćanje pre nego što pokažu da li fotografije uopšte mogu da pronađu.

6. Kako sprečiti da ponovo izgubite važne fotografije

Najsigurniji način da zaštitite fotografije jeste da unapred proverite da li se rezervne kopije zaista prave. Samo instaliranje Google Photosa ili korišćenje iClouda ne znači nužno da su sve slike sačuvane.

Na Androidu otvorite Google Photos, dodirnite profilnu sliku i proverite status rezervnog kopiranja u podešavanjima. Na iPhoneu otvorite podešavanja Apple naloga, uđite u iCloud i proverite opcije za Photos.

Povremeno proverite da li se fotografije zaista pojavljuju na drugom uređaju ili u odgovarajućem servisu. Za posebno važne slike korisno je imati i dodatnu kopiju na računaru ili eksternom disku.