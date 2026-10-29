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Ruter je jedan od uređaja u domu koji često radi bez prestanka, zbog čega tokom normalnog korišćenja može da se zagreje. Njegove elektronske komponente obrađuju mrežni saobraćaj i održavaju bežičnu vezu sa telefonima, računarima, televizorima i drugim uređajima. Zbog toga blaga toplota na kućištu uglavnom nije razlog za zabrinutost, pod uslovom da uređaj radi stabilno i da se temperatura nalazi u granicama koje je propisao proizvođač.

Ne postoji jedna univerzalna temperatura koja važi za sve rutere. Prema podacima koje navodi Google, model Nest Wifi Pro predviđen je za rad u okruženju sa temperaturom vazduha između 0 i 35 stepeni Celzijusa, dok TP-Link za model Archer AX55 navodi raspon od 0 do 40 stepeni. Važno je razumeti da se ove vrednosti odnose na temperaturu vazduha oko uređaja, a ne na temperaturu njegove unutrašnjosti ili površine kućišta. Zato je uputstvo za konkretan model najpouzdaniji način da utvrdite dozvoljene uslove rada.

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Pregrevanje usporave internet

Kada ruter ne može dovoljno brzo da odvodi toplotu, njegov rad može postati nestabilan. Korisnici to mogu primetiti kroz povremene prekide Wi-Fi veze, sporije otvaranje stranica, probleme sa strimingom ili iznenadno ponovno pokretanje uređaja. Kod nekih modela zaštitni mehanizmi mogu ograničiti rad određenih komponenti ili isključiti uređaj kako bi se sprečila ozbiljnija oštećenja.

Ipak, spor internet ne znači automatski da se ruter pregreva. Slične simptome mogu izazvati smetnje na bežičnoj mreži, problemi kod internet provajdera, zastareo firmver ili preveliko opterećenje mreže. Ako se poteškoće ponavljaju nakon nekoliko sati rada, a uređaj se istovremeno izrazito zagreva, vredi proveriti njegov položaj i ventilaciju pre nego što zaključite da je potrebna zamena.

Pre prodaje obrišite sve sa vašeg telefona Foto: Shutterstock

Pogrešno mesto može da zadrži toplotu

Jedna od najčešćih grešaka jeste postavljanje rutera u zatvorenu policu, fioku ili ormarić u kojem vazduh slabo cirkuliše. Sličan problem nastaje kada se uređaj prekrije predmetima ili postavi neposredno uz druge elektronske uređaje koji takođe proizvode toplotu. U takvim uslovima toplota se zadržava oko kućišta, pa hlađenje postaje manje efikasno čak i kada ruter nije izložen velikom mrežnom opterećenju.

Direktna sunčeva svetlost i blizina grejnih tela dodatno povećavaju rizik od pregrevanja. Ruter postavljen pored radijatora ili na osunčanoj prozorskoj dasci može biti izložen višoj temperaturi nego što je predviđeno za njegov normalan rad. Najbolje je smestiti ga na otvorenu, stabilnu površinu, dalje od izvora toplote, uz dovoljno prostora oko ventilacionih otvora. Tako se istovremeno smanjuje rizik od pregrevanja i olakšava održavanje stabilne bežične veze.

Foto: ChatGPT

Prašina i napajanje takođe mogu biti važni

Ventilacioni otvori na kućištu omogućavaju odvođenje toplote iz unutrašnjosti uređaja. Kada se u njima tokom vremena nakupi prašina, protok vazduha može biti otežan, posebno ako je ruter postavljen blizu poda ili u prostoru koji se retko čisti. Zato povremeno treba proveriti da li su otvori čisti i da li su kablovi ili drugi predmeti postavljeni tako da ometaju hlađenje. Čišćenje treba obavljati pažljivo, u skladu sa uputstvom proizvođača, bez otvaranja kućišta ako za to nema potrebe.

Pažnju treba posvetiti i adapteru za napajanje, koji takođe može da se zagreva tokom rada. Preporučuje se korišćenje odgovarajućeg adaptera koji je isporučen uz uređaj ili zamenskog modela koji izričito odobrava proizvođač. Neodgovarajuće napajanje može izazvati probleme u radu, pa nije dobro birati zamenu samo na osnovu toga što konektor odgovara. Ako se adapter ili ruter neuobičajeno zagrevaju, oseća se miris paljevine ili postoje vidljiva oštećenja, uređaj treba isključiti i potražiti stručnu pomoć.

Foto: ChatGPT

Šta uraditi ako je ruter previše vruć

Ako se ruter redovno pregreva, prvo ga premestite na hladnije mesto sa boljom ventilacijom i proverite da li su svi otvori za hlađenje slobodni. Uklonite predmete koji ga prekrivaju i izbegavajte postavljanje na druge uređaje koji proizvode toplotu. Ako je kućište neuobičajeno vruće ili uređaj pokazuje znake nestabilnog rada, isključite ga iz napajanja i ostavite da se ohladi pre ponovnog uključivanja. Nemojte ga rashlađivati vodom niti drugim postupcima koji bi mogli oštetiti elektroniku.

Ako se problem nastavi i nakon poboljšanja ventilacije, proverite uputstvo proizvođača, dostupnost ažuriranja firmvera i mogućnost kvara uređaja ili adaptera. Česta ponovna pokretanja, prekidi veze i neuobičajena toplota razlog su da se obratite tehničkoj podršci ili razmotrite zamenu rutera ako se utvrdi da više ne radi ispravno. Pravilno postavljanje i redovno održavanje često su dovoljni da uređaj radi pouzdanije, ali je važno pratiti granice koje važe baš za vaš model.