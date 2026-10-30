Slušaj vest

5G je peta generacija mobilnih mreža i predstavlja naslednika tehnologije 4G LTE. Njena glavna prednost je veća brzina prenosa podataka, kraće vreme odziva i mogućnost povezivanja većeg broja uređaja istovremeno. To znači da korisnici mogu brže da preuzimaju velike datoteke, gledaju video-sadržaje visoke rezolucije i koriste aplikacije koje zahtevaju brzu komunikaciju sa internetom.

Nova tehnologija posebno dolazi do izražaja na mestima gde veliki broj ljudi istovremeno koristi mobilnu mrežu, poput gradskih centara, stadiona i prometnih zona. Veći kapacitet omogućava efikasniji prenos podataka čak i kada je mnogo uređaja povezano na istu infrastrukturu. Osim za telefone, 5G je važan i za razvoj pametnih uređaja, industrijskih sistema i drugih povezanih tehnologija.

Foto: Shutterstock

Da li je 5G zaista brži od 4G

U dobrim uslovima 5G može da pruži brzine od nekoliko stotina megabita u sekundi, a u određenim slučajevima i znatno više. Razlika se najlakše primećuje prilikom preuzimanja velikih datoteka, instaliranja aplikacija ili slanja fotografija i video-snimaka. Brži prenos podataka može da skrati čekanje i olakša korišćenje zahtevnijih internet usluga.

Ipak, oznaka 5G ne garantuje maksimalnu brzinu na svakoj lokaciji. Rezultat zavisi od pokrivenosti, opterećenja mreže, frekvencijskog opsega i mogućnosti samog telefona. Ako uglavnom čitate vesti, šaljete poruke i pregledate društvene mreže, razlika u odnosu na kvalitetnu 4G vezu možda neće biti posebno primetna. Na kvalitet signala mogu da utiču i debeli zidovi, podrumi i udaljenost od bazne stanice.

Foto: ChatGPT

Ne propustite Saveti Baterija telefona se brzo prazni? Proverite ova mrežna podešavanja

Šta vam je potrebno da biste koristili 5G

Za povezivanje na 5G mrežu prvo vam je potreban telefon koji podržava ovu tehnologiju. To možete proveriti u tehničkim specifikacijama uređaja ili u podešavanjima mobilne mreže. Pored odgovarajućeg telefona, potrebno je da vaš mobilni operater omogućava pristup 5G mreži u okviru paketa koji koristite i da se nalazite u području sa odgovarajućom pokrivenošću.

Važnu ulogu ima i SIM kartica ili eSIM. U mnogim slučajevima postojeća kartica može da se koristi, ali kod pojedinih operatera mogu postojati posebni uslovi ili potreba za zamenom. Kada su svi uslovi ispunjeni i podešavanja pravilno izabrana, telefon bi trebalo automatski da se poveže na 5G signal tamo gde je dostupan. Pre aktiviranja zato vredi proveriti i uslove konkretnog mobilnog paketa.

Mobilni telefon spada u najprljavije stvari Foto: Shutterstock

Kako da uključite 5G na Androidu i iPhone uređajima

Na Android telefonima postupak se uglavnom obavlja kroz sistemska podešavanja. Potrebno je da otvorite odeljak „Mreža i internet“ ili „Veze“, zatim izaberete opciju „Mobilne mreže“ i pronađete podešavanje za preferirani tip mreže. U zavisnosti od proizvođača i verzije sistema, opcija može biti označena kao 5G/4G/3G/2G ili sličnim nazivom. Ako koristite dve SIM kartice, proverite da li menjate podešavanja one koju koristite za mobilni internet.

Na iPhone uređajima koji podržavaju 5G potrebno je otvoriti „Settings“, zatim „Cellular“ ili „Mobile Data“ i odabrati „Voice & Data“. Tu se obično nude opcije „5G Auto“ i „5G On“. Prva omogućava telefonu da sam bira između 5G i LTE mreže u zavisnosti od potrebe i potrošnje energije, dok druga daje prednost 5G povezivanju kada je signal dostupan. Za većinu korisnika automatski režim predstavlja praktičniji izbor.

Foto: Shutterstock

Da li 5G troši više baterije i isplati li se

Potrošnja baterije na 5G mreži zavisi od kvaliteta signala, modela telefona i načina korišćenja. Kada je pokrivenost slaba, uređaj može trošiti više energije pokušavajući da održi stabilnu vezu, a često prebacivanje između različitih mreža takođe može povećati potrošnju. Sa druge strane, kada je signal dobar, brži prenos podataka omogućava da se pojedini zadaci završe za kraće vreme.

Prelazak na 5G ne znači automatski da ćete potrošiti više mobilnih podataka za isti sadržaj. Ako gledate isti video u istoj rezoluciji i tokom istog vremenskog perioda, količina prenetih podataka ne mora da se promeni. Ipak, veća brzina olakšava gledanje sadržaja u višoj rezoluciji i preuzimanje velikih datoteka, što može povećati ukupnu potrošnju interneta. Ako imate dobru pokrivenost i telefon koji podržava ovu tehnologiju, 5G vredi uključiti, naročito za zahtevnije zadatke. Ukoliko vam je 4G dovoljno brz i stabilan, razlika možda neće opravdati dodatnu potrošnju baterije u uslovima slabog signala.