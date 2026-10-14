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Korisnici pojedinih pametnih telefona prijavljuju da im se baterija brže prazni i da se uređaji više zagrevaju nakon ažuriranja operativnog sistema. Jedan od mogućih uzroka jeste način na koji telefon održava internet vezu kada se kvalitet WiFi signala menja. Funkcije za automatsko prebacivanje na mobilnu mrežu mogu da budu korisne, ali njihova aktivnost u određenim uslovima može povećati potrošnju energije.

U tekstu Telegrafa posebno se izdvajaju opcije nazvane Connectivity Assist na iPhone uređajima i Adaptive Connectivity na Androidu. Njihova namena je da održe stabilnu vezu kada WiFi oslabi ili postane nedostupan, tako što omogućavaju korišćenje mobilne mreže. Ipak, važno je imati u vidu da nazivi i dostupnost ovih opcija zavise od uređaja i verzije softvera, pa nije potvrđeno da su one univerzalni uzrok problema sa baterijom.

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Kako održavanje veze utiče na potrošnju

Kada se telefon nalazi na mestu sa slabim ili nestabilnim WiFi signalom, može češće da proverava dostupne mreže i prelazi između različitih načina povezivanja. Takav rad ponekad povećava opterećenje komunikacionih komponenti, naročito ako je i mobilni signal slab. U kombinaciji sa zahtevnim aplikacijama, navigacijom i aktivnim ekranom, dodatna potrošnja može postati primetnija.

U članku se navode iskustva korisnika koji su primetili kraće trajanje baterije na pojedinim iPhone modelima, uključujući iPhone 15 Pro Max i iPhone 16 Pro. Neki od njih tvrde da se autonomija poboljšala nakon promene mrežnih podešavanja, ali pojedinačna iskustva ne dokazuju da je funkcija bila jedini uzrok. Na potrošnju utiču i stanje baterije, kvalitet signala, aplikacije koje rade u pozadini i procesi koji se pokreću nakon ažuriranja.

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Šta proveriti na iPhone uređaju

Ako koristite iPhone i sumnjate da je problem povezan sa mrežom, prvo otvorite podešavanja za WiFi i proverite koje su opcije dostupne na vašem modelu i verziji iOS-a. Ako postoji podešavanje koje automatski koristi mobilnu mrežu kada WiFi nije dovoljno stabilan, možete ga privremeno isključiti i pratiti da li se trajanje baterije menja. Pre nego što napravite promenu, proverite opis funkcije kako biste razumeli kako utiče na povezivanje.

Pojedina podešavanja mogu postojati i na nivou konkretne sačuvane WiFi mreže, pa je korisno proveriti detalje kućne ili poslovne veze. Međutim, nazivi Connectivity Assist i dostupnost takve opcije nisu isti na svim iPhone uređajima, a koraci navedeni u pojedinim izveštajima možda neće odgovarati vašem telefonu. Ako ne pronalazite navedenu funkciju, nemojte pretpostavljati da je skrivena ili da je morate isključiti.

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Slična podešavanja postoje i na Androidu

Na Android uređajima funkcije za prilagođavanje povezivanja mogu da održavaju stabilnu internet vezu i pomažu telefonu da efikasnije prelazi između dostupnih mreža. Njihov rad razlikuje se prema proizvođaču, modelu i verziji sistema, a pojedini uređaji nude i opcije koje se odnose na automatsko povezivanje ili prilagođavanje mrežnim uslovima. Zbog toga se potrošnja ne može pripisati jednoj funkciji na svim Android telefonima.

Preporučljivo je da najpre otvorite podešavanja baterije i proverite koje aplikacije i sistemski procesi troše najviše energije. Na pojedinim uređajima postoje i razvojne opcije za pregled aktivnih servisa, ali njihovo korišćenje zahteva dodatni oprez. Nemojte zaustavljati nepoznate sistemske procese samo zato što imaju sličan naziv, jer to može uticati na rad uređaja, a ne mora doneti nikakvu uštedu baterije.

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Kako da utvrdite šta zaista prazni bateriju

Pre nego što isključite sistemske funkcije, uporedite potrošnju baterije tokom nekoliko dana i obratite pažnju na to da li se problem javlja nakon ažuriranja, na mestima sa slabim signalom ili tokom korišćenja određenih aplikacija. Proverite i stanje baterije, osvetljenje ekrana, dozvole za lokaciju i aktivnosti aplikacija u pozadini. Takva provera može pomoći da utvrdite da li je uzrok povezan sa mrežom ili sa nekim drugim delom sistema.

Ako se telefon i dalje neuobičajeno zagreva ili baterija naglo gubi kapacitet, nemojte se oslanjati samo na isključivanje jedne opcije. Proverite da li je dostupno novo ažuriranje koje rešava problem i, ako se poteškoće nastave, obratite se ovlašćenom servisu. Mrežna podešavanja mogu uticati na autonomiju, ali ne postoji jedno univerzalno rešenje koje će produžiti trajanje baterije na svakom iPhone ili Android uređaju.