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WhatsApp razvija funkciju koja će korisnicima omogućiti da unapred napišu poruku i odrede kada će ona biti poslata. Opcija je primećena u Android beta verziji 2.26.8.11, a otkrio ju je portal WaBetaInfo. Time bi aplikacija mogla da dobije mogućnost koju korisnici dugo traže, naročito oni koji šalju poslovne poruke, podsetnike ili čestitke u tačno određeno vreme.

Do sada su korisnici morali da se oslanjaju na druge aplikacije ili zaobilazna rešenja kako bi automatizovali slanje poruka. Konkurentski Telegram ovu mogućnost nudi još od 2019. godine, pa bi nova funkcija mogla da smanji jednu od uočljivijih razlika između dve platforme. Ipak, opcija je još u fazi testiranja i nije dostupna svim korisnicima.

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Kako će nova opcija raditi

Prema dosadašnjim informacijama, korisnik će moći da zakaže poruku tako što pritisne i zadrži dugme za slanje. Nakon toga pojaviće se meni za izbor datuma i vremena, a poruka će biti sačuvana do odabranog termina. Poseban odeljak omogućiće pregled zakazanih poruka, kako bi korisnik mogao da proveri šta je pripremio pre nego što sadržaj bude poslat.

Poruke će moći da se zakažu najmanje deset minuta unapred, a najviše dve nedelje unapred. Funkcija bi trebalo da podrži tekst, internet linkove, fotografije i video-snimke, kao i grupne razgovore. To znači da će korisnici moći, na primer, da pripreme podsetnik za grupu ili poslovnu poruku bez potrebe da budu aktivni u trenutku slanja.

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Poruke će se slati i kada je telefon van mreže

Jedna od praktičnijih mogućnosti jeste da se zakazana poruka pošalje u izabrano vreme čak i kada je uređaj van mreže. To bi korisnicima omogućilo da unapred pripreme komunikaciju bez brige o tome da li će telefon u tom trenutku imati internet vezu. Ipak, konačno ponašanje funkcije zavisiće od načina na koji WhatsApp bude implementirao ovu opciju u zvaničnoj verziji.

Prema informacijama iz beta testiranja, zakazane poruke zadržaće end-to-end enkripciju, odnosno zaštitu sadržaja tokom prenosa između učesnika razgovora. To je važno jer automatizacija ne bi trebalo da znači odustajanje od osnovnih bezbednosnih karakteristika aplikacije. Detalji o svim ograničenjima i načinu upravljanja porukama biće jasniji kada funkcija bude šire dostupna.

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Funkcija je još u fazi testiranja

Zakazivanje poruka trenutno se testira sa ograničenim brojem korisnika Android beta verzije. Očekuje se da će u narednim nedeljama biti dostupno većem broju testera, pre nego što Meta odluči o širem uvođenju. Tačan datum kada će opcija stići do svih korisnika još nije potvrđen.

Iako naslovna najava pominje Android i iOS, dosadašnje informacije o ovoj konkretnoj fazi razvoja odnose se na Android beta verziju. Dostupnost na iPhone uređajima i raspored uvođenja za sve korisnike tek treba da budu potvrđeni. Zbog toga funkciju za sada treba posmatrati kao novinu u razvoju, a ne kao opciju koju svi mogu odmah da koriste.

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WhatsApp sustiže konkurenciju

Uvođenje zakazivanja poruka moglo bi da olakša svakodnevnu komunikaciju, posebno ljudima koji koriste WhatsApp za posao, organizaciju obaveza i dogovore u grupama. Umesto da čekaju pravi trenutak za slanje, korisnici bi mogli da pripreme poruku unapred i prepuste aplikaciji da je pošalje prema njihovom rasporedu. Funkcija bi bila korisna i za čestitke, podsetnike i poruke osobama koje se nalaze u drugoj vremenskoj zoni.

Ova promena uklapa se u širi trend unapređenja aplikacija za razmenu poruka, koje postepeno dobijaju alate za bolju organizaciju i automatizaciju. WhatsApp još nije objavio konačan datum lansiranja, ali pojava opcije u beta verziji ukazuje na to da razvoj napreduje. Korisnicima preostaje da sačekaju zvanično uvođenje i potvrdu svih podržanih uređaja.