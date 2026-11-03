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Istraživači iz Cisco Talos tima za obaveštajne podatke o sajber pretnjama otkrili su neobičan zlonamerni softver pod nazivom Volta-Autodoxer. Za razliku od uobičajenih programa koji kradu lozinke i druge osetljive informacije, ovaj malver koristi i veštačku inteligenciju kako bi analizirane podatke pretvorio u detaljan izveštaj o osobi čiji je računar kompromitovan. Cilj nije samo prikupljanje što veće količine informacija, već i njihovo povezivanje kako bi napadači lakše prepoznali potencijalno vredne mete.

Prema nalazima istraživača, program može da prikupi podatke o digitalnim nalozima, finansijama, navikama i identitetu korisnika, a zatim ih prosledi jezičkom modelu na obradu. Veštačka inteligencija dobija zadatak da se ponaša kao obaveštajni analitičar i napravi strukturisanu procenu osobe, uključujući njenu imovinu i bezbednosne navike. Ipak, važno je naglasiti da istraživači nisu potvrdili da je Volta-Autodoxer već korišćen u stvarnim napadima, pa njegovo otkriće za sada predstavlja upozorenje na mogućnosti ovakvog pristupa.

Prevaranti vrebaju zaposlene slanjem lažnih mejlova u ima njihove HR službe Foto: Shutterstock

Lozinke, bankovne kartice i kriptovalute glavne

Volta-Autodoxer funkcioniše kao takozvani infostealer, odnosno vrsta malvera čija je osnovna namena tajno prikupljanje osetljivih podataka sa zaraženog uređaja. Može da traži sačuvane lozinke u internet pregledačima, kolačiće za prijavu, tokene za autentifikaciju, podatke o platnim karticama i pristupne fraze za kriptovalutne novčanike. Istraživači su zabeležili i mogućnost prikupljanja aktivnih sesija sa platformi kao što su Discord, Telegram, Steam i Roblox, kao i Microsoft OAuth tokena.

Opasnost se ne završava na informacijama koje su direktno sačuvane u računaru. Malver može da iskoristi pristup kompromitovanim nalozima kako bi pronašao dodatne tragove, poput elektronskih računa, istorije porudžbina i podataka koji otkrivaju gde korisnik živi ili koje usluge koristi. Takve informacije mogu da pomognu napadačima da povežu različite delove digitalnog identiteta jedne osobe. Čak i podaci koji na prvi pogled deluju bezazleno mogu postati značajni kada se ukrste sa drugim informacijama.

Foto: Shutterstock

AI pravi profil osobe i procenjuje njenu vrednost

Nakon prikupljanja podataka, Volta ih organizuje u strukturisani dosije koji zatim može da prosledi servisima za pristup različitim jezičkim modelima. Prema istraživanju, kao prvi izbor koristi se Claude Opus 4.6 kompanije Anthropic, dok su predviđene i rezervne opcije Kimi K2 kompanije Moonshot AI i Gemini 2.5 Flash kompanije Google. Ako jedan model odbije zahtev ili ne pruži odgovarajući odgovor, program može da pokuša sa drugim. Ovaj postupak pokazuje kako kriminalci mogu da kombinuju više komercijalnih AI sistema u okviru jednog zlonamernog alata.

Zadatak veštačke inteligencije je da poveže prikupljene informacije i napravi sažetu procenu potencijalne žrtve. To može da uključuje podatke o njenom poslu, finansijama, digitalnoj imovini, navikama i načinu zaštite naloga. Istraživači su naveli da instrukcije modelu traže i procenu vrednosti osobe kao mete, odnosno koliko bi napadač potencijalno mogao da dobije pristupom njenim nalozima i imovini. Na taj način kriminalci ne moraju sami da pregledaju ogromne količine podataka, već dobijaju organizovan izveštaj koji im olakšava izbor sledeće mete.

Anthropic Foto: Shutterstock

Malver može da radi i bez veštačke inteligencije

Jedna od posebno zabrinjavajućih karakteristika Volta-Autodoxera jeste to što njegova osnovna funkcija ne zavisi od AI analize. Čak i ako veštačka inteligencija nije dostupna ili nije aktivirana, program i dalje može da prikuplja i šalje ukradene podatke napadačima. AI komponenta zato predstavlja dodatni sloj koji ubrzava analizu i određivanje prioriteta, a ne uslov bez kojeg malver prestaje da funkcioniše. Istraživači su takođe ukazali na to da je program napravljen na način koji bi mogao da omogući prilagođavanje različitim korisnicima, što otvara mogućnost njegove distribucije među većim brojem kriminalaca.

Prema tehničkim nalazima, glavni deo programa može da se obriše nakon izvršavanja, čime se otežava njegovo otkrivanje i analiza. Ipak, određeni tragovi mogu da ostanu na uređaju, uključujući datoteku koja beleži prikupljene podatke i rezultate AI obrade. Takav pristup dodatno komplikuje istragu, ali ne znači da malver ne ostavlja nikakve tragove. Istraživači upozoravaju da kombinacija krađe podataka, automatizovane analize i mogućnosti prilagođavanja može da učini ovakve alate dostupnijim i manje iskusnim napadačima.

Foto: ChatGPT

Kako zaštititi naloge i lične podatke

Najvažnija zaštita počinje sprečavanjem infekcije. Korisnici bi trebalo da preuzimaju programe isključivo sa zvaničnih i proverenih izvora, izbegavaju piratski softver i sumnjive instalacione pakete i redovno ažuriraju operativni sistem i aplikacije. Važno je koristiti jedinstvene i snažne lozinke, po mogućnosti uz menadžer lozinki, kao i uključiti višefaktorsku autentifikaciju gde god je dostupna. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti elektronske pošte, jer kompromitovan nalog često može da otvori put ka drugim servisima.

Ako postoji sumnja da je računar zaražen, potrebno je reagovati sa drugog, bezbednog uređaja. Preporučuje se promena lozinki, opoziv aktivnih sesija i tokena, kao i zamena pristupnih ključeva za cloud servise. Ukoliko je kompromitovana pristupna fraza za kriptovalutni novčanik, sredstva bi trebalo prebaciti u novi novčanik sa novom, bezbedno generisanom frazom. Volta-Autodoxer za sada nije potvrđen kao aktivna pretnja u stvarnim napadima, ali njegovo otkriće pokazuje koliko veštačka inteligencija može da promeni način na koji se ukradeni podaci obrađuju i zloupotrebljavaju.