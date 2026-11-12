Da li se neko povezao na vaš ruter

Da li se neko povezao na vaš ruter

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Ako vam je internet iznenada postao sporiji, video-snimci se često zaustavljaju ili veza povremeno puca, moguće je da više uređaja koristi vašu mrežu nego što očekujete. Jedan od razloga može biti neovlašćen pristup komšije ili druge osobe koja je došla do vaše Wi-Fi lozinke. Dodatni korisnici troše raspoloživi protok, što može uticati na brzinu koju imaju vaši telefoni, računari i televizori.

Međutim, sporija veza ne znači automatski da vam neko krade internet. Problem može nastati i zbog smetnji u bežičnom signalu, problema kod operatera ili zastarelog rutera. Zato je najbolje da prvo proverite koji su uređaji povezani na vašu mrežu, umesto da odmah menjate podešavanja ili optužujete nekoga za neovlašćeno korišćenje.

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Kako da prepoznate nepoznatu WiFi konekciju

Postoji nekoliko znakova koji mogu ukazivati na to da vašu mrežu koristi nepoznat uređaj. Pored iznenadnog usporavanja interneta i čestih prekida, obratite pažnju na neuobičajeno veliku potrošnju podataka, naročito ako imate ograničen paket. Aktivnost rutera može biti dodatni trag: lampica za bežičnu mrežu može treperiti i kada mislite da su svi vaši uređaji isključeni. Ipak, to nije pouzdan dokaz jer pojedini uređaji mogu razmenjivati podatke u pozadini.

Posebnu pažnju obratite na bezbednosna obaveštenja i promene koje niste sami napravili. Ako primetite da su podešavanja rutera izmenjena ili dobijate poruke o pokušajima promene lozinke koje niste pokrenuli, proverite stanje mreže. Najvažnije je da ne donosite zaključke samo na osnovu jedne lampice ili kratkotrajnog usporavanja, već da uporedite listu povezanih uređaja sa opremom koju zaista posedujete.

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Najlakši način je provera liste povezanih uređaja

Jedan od najjednostavnijih načina da saznate ko koristi vaš Wi-Fi jeste da otvorite administratorski panel rutera. U internet pregledač unesite adresu rutera, koja je kod mnogih modela 192.168.1.1 ili 192.168.0.1. Ako ne znate koja je adresa vašeg uređaja, na Windows računaru možete otvoriti Command Prompt, ukucati komandu „ipconfig“ i potražiti stavku „Default Gateway“. Nakon prijavljivanja, potražite odeljak koji se obično zove „Connected Devices“, „Device List“ ili „DHCP Clients“.

U toj listi trebalo bi da vidite uređaje koji su povezani na mrežu, njihove IP i MAC adrese, a ponekad i naziv proizvođača. Uporedite ih sa svojim telefonom, računarom, televizorom, konzolom, pametnim satovima i drugim uređajima u domaćinstvu. Ako naiđete na nepoznat naziv, nemojte odmah pretpostaviti da je reč o uljezu: pojedini uređaji koriste generičke oznake ili nasumične MAC adrese, pa je potrebno dodatno proveriti o čemu se radi.

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Aplikacije otkrivaju nepoznate uređaje

Za korisnike koji ne žele da ulaze u podešavanja rutera postoje aplikacije za skeniranje lokalne mreže. Jedna od njih je Fing, koja prikazuje uređaje povezane na Wi-Fi i pokušava da ih identifikuje prema proizvođaču, modelu i vrsti. Mobilna verzija omogućava brzo skeniranje sa telefona, dok desktop izdanje nudi dodatne mogućnosti za pregled i upravljanje mrežom. Na taj način možete lakše da razlikujete svoj televizor ili laptop od uređaja čije prisustvo ne možete da objasnite.

Fing navodi i mogućnosti blokiranja nepoznatih uređaja, ali pojedine napredne funkcije zahtevaju plaćeni paket ili odgovarajući proizvod. Za osnovnu proveru nije neophodno da koristite baš ovu aplikaciju: slične informacije često su dostupne i u aplikaciji vašeg internet operatera ili proizvođača rutera. Važno je da aplikacije preuzimate iz zvaničnih prodavnica i da ne unosite administratorsku lozinku rutera u nepoznate programe.

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Kako da izbacite nepoznate korisnike

Ako ste potvrdili da se na vašu mrežu povezao uređaj koji ne pripada vama ili članovima domaćinstva, najjednostavnije rešenje je promena Wi-Fi lozinke. Nakon toga svi uređaji biće isključeni i moraće ponovo da se povežu koristeći novu šifru. To znači da ćete morati da unesete novu lozinku i na televizorima, kamerama, pametnim uređajima i ostaloj opremi, ali ćete istovremeno ukloniti pristup svima koji su koristili staru.

Dodatnu zaštitu pružaju WPA3 ili WPA2 enkripcija, redovno ažuriranje softvera rutera i isključivanje WPS funkcije ako vam nije potrebna. Za goste možete napraviti posebnu mrežu, čime im omogućavate pristup internetu bez direktnog povezivanja sa vašim glavnim uređajima. Skriven naziv mreže sam po sebi nije dovoljna zaštita, pa su jaka lozinka i savremena enkripcija mnogo važniji. Povremena provera povezanih uređaja može vam pomoći da na vreme primetite promene i zadržite kontrolu nad kućnom mrežom.