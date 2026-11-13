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Većina ljudi koristi Google Maps kada traži adresu, proverava putanju do određene lokacije ili želi da izbegne gužvu u saobraćaju. Međutim, ova popularna aplikacija krije i jednu veoma praktičnu mogućnost za koju mnogi korisnici ne znaju – merenje udaljenosti između dve ili više tačaka na mapi.

To može da bude posebno korisno ako imate kuću sa dvorištem, vikendicu ili plac u Srbiji, a želite da steknete predstavu o njegovim dimenzijama. Umesto da odmah uzimate metar i izlazite na teren, možete da otvorite satelitski prikaz i proverite koliko je dugačak prilaz, koliko prostora imate za ogradu ili kolika bi mogla da bude površina dvorišta.

Za merenje udaljenosti dovoljan je Google Maps, dok je za izračunavanje površine zemljišta praktičniji Google Earth. Evo kako da koristite obe mogućnosti.

Kako da izmerite udaljenost u Google Maps na računaru

Ako koristite računar, postupak je veoma jednostavan. Otvorite Google Maps u internet pregledaču i pronađite adresu ili lokaciju koju želite da izmerite.

Kada pronađete željeno mesto, prebacite prikaz na Satellite, odnosno satelitski prikaz. Tako ćete mnogo lakše uočiti kuću, dvorište, prilaz, put ili druge objekte koji vam mogu poslužiti kao orijentiri.

Zatim kliknite desnim tasterom miša na početnu tačku od koje želite da započnete merenje i izaberite opciju Measure distance, odnosno Izmeri udaljenost.

Foto: Google Maps

Nakon toga kliknite na drugu tačku. Google Maps će automatski prikazati rastojanje između njih. Možete dodavati i nove tačke, a aplikacija će sabirati ukupnu dužinu označene linije.

Na ovaj način možete da izmerite, na primer, koliko je dugačka jedna strana placa, koliki je prilaz kući ili koliko prostora imate duž dvorišta za postavljanje ograde.

Kako da izmerite plac pomoću Google Maps na telefonu

Ista mogućnost postoji i u mobilnoj verziji Google Maps, pa ne morate da budete za računarom.

Otvorite aplikaciju na Android telefonu ili iPhone uređaju i pronađite lokaciju koju želite da izmerite. Zadržite prst na početnoj tački na mapi, sve dok se ne pojavi oznaka lokacije.

U meniju koji se otvori pronađite opciju Measure distance. Kada je aktivirate, na ekranu će se pojaviti oznaka koju možete da pomerate preko mape.

Foto: Google Maps

Pomerajte mapu dok se oznaka ne nađe na sledećoj tački koju želite da izmerite, a zatim dodirnite opciju Add point. Ponavljajte postupak dok ne obuhvatite celu putanju.

Google Maps će prikazati ukupnu izmerenu udaljenost, koju možete da očitate u metrima ili kilometrima, u zavisnosti od podešavanja i prikaza.

Ovo je naročito praktično ako ste na terenu i želite brzo da proverite dužinu prilaza, staze ili dela dvorišta.

Kako da izmerite površinu zemljišta pomoću Google Earth

Ako vas ne zanima samo dužina već i ukupna površina placa, korisnije je da otvorite Google Earth.

Za razliku od standardnog merenja udaljenosti u Google Maps, Google Earth omogućava da označite više tačaka koje prate granice zemljišta i zatvorite oblik kako biste dobili procenu njegove površine.

Otvorite Google Earth u internet pregledaču i pronađite željenu lokaciju. Izaberite opciju Measure, odnosno Merenje, a zatim kliknite na tačke koje predstavljaju granice zemljišta.

Foto: Google Earth

Na primer, ako želite da izmerite približno pravougaoni plac, označite sva četiri ugla. Ako zemljište ima nepravilniji oblik, dodajte više tačaka kako biste što preciznije pratili njegove ivice.

Kada zatvorite oblik, Google Earth će prikazati površinu i obim označenog prostora. Rezultat možete prikazati u kvadratnim metrima ili drugim jedinicama koje su dostupne u podešavanjima.

Ova mogućnost može da vam pomogne da procenite koliko prostora imate za kuću, garažu, bazen, baštu ili druge objekte.

Za šta sve možete da iskoristite ovaj trik?

Merenje preko Google Maps i Google Earth može da bude korisno u različitim svakodnevnim situacijama.

Ako planirate postavljanje nove ograde, možete da izmerite dužinu stranica dvorišta i okvirno izračunate koliko materijala bi vam bilo potrebno. Ako želite da napravite bazen, možete da proverite da li na željenom delu zemljišta ima dovoljno prostora.

Alat je koristan i kada kupujete plac ili vikendicu. Pre nego što odete na teren, možete da pogledate satelitski snimak i steknete predstavu o obliku i dimenzijama zemljišta.

Možete ga koristiti i za planiranje bašte, sadnju drveća, uređenje prilaza ili proveru udaljenosti između kuće i pomoćnih objekata.

Posebno je praktičan za ljude koji imaju zemljište van mesta stanovanja i žele da unapred isplaniraju radove ili uređenje prostora.

Važno upozorenje: Google merenje nije zamena za geodetu

Iako su Google Maps i Google Earth veoma korisni, rezultate ne treba smatrati zvaničnim podacima o površini ili granicama parcele.

Satelitski snimci mogu biti zastareli, a vidljive ograde, putevi i ivice dvorišta ne moraju odgovarati stvarnim katastarskim granicama. Na preciznost mogu uticati i rezolucija snimka, nagib terena i način na koji ste označili tačke.