Prati vas čak i kada ne koristite telefon

Prati vas čak i kada ne koristite telefon

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Novi automobili sve više liče na računare na točkovima. GPS, senzori, internet veza i sistemi za povezivanje sa telefonom omogućavaju im da prikupljaju informacije o tome kako se vozilo koristi. Deo tih podataka služi za rad samog automobila, održavanje i bezbednost, ali pojedini proizvođači beleže i detalje koji otkrivaju navike vozača. Razlika je važna: nije isto kada automobil pamti podatke radi sopstvenog funkcionisanja i kada ih prosleđuje drugim kompanijama.

Koliko se informacija prikuplja zavisi od proizvođača, modela, godišta i aktiviranih usluga. Neki podaci ostaju u vozilu, dok se drugi mogu slati proizvođaču ili povezanim servisima. Zato nije dovoljno samo proveriti šta automobil može da zabeleži - važno je pogledati i politiku privatnosti, posebno ako koristite aplikaciju proizvođača ili usluge povezane sa internetom.

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GPS može da otkrije vaše rute i svakodnevne navike

Jedna od najosetljivijih kategorija su podaci o lokaciji. Ako automobil ima ugrađeni GPS ili povezane navigacione usluge, može da beleži gde putovanje počinje i gde se završava. To znači da se kroz istoriju kretanja mogu prepoznati česte destinacije, uobičajene rute, pa čak i mesta koja redovno posećujete. Honda, na primer, u svojoj politici privatnosti navodi prikupljanje lokacija početka i završetka putovanja, dok Ford navodi podatke o lokaciji kod vozila sa povezanim uslugama.

Automobil može da beleži i vreme kada najčešće vozite. Kada se podaci o lokaciji povežu sa vremenom polaska, kilometražom i trajanjem putovanja, nastaje prilično detaljna slika vaših navika. Iz nje se može zaključiti kada obično idete na posao, kada se vraćate kući i koliko često koristite automobil. Ako u vozilu koristite Google Maps ili druge povezane aplikacije, mogu važiti i pravila privatnosti tih servisa, a ne samo proizvođača automobila.

Previše oslanjanja na GPS remeti sposobnost prostornog pamćenja Foto: Shutterstock

Ubrzavanje i kočenje takođe je zabeleženo

Pojedini automobili prate koliko snažno ubrzavate i koliko naglo pritiskate kočnicu. Ovi podaci mogu biti korisni za proveru rada sistema vozila, jer senzori i elektronske kontrole prate ponašanje automobila tokom vožnje. Sistem protiv blokiranja točkova i kontrola proklizavanja, na primer, oslanjaju se na podatke o kretanju i reakcijama vozila. Honda, Ford, Toyota i Tesla u svojim pravilima privatnosti navode različite oblike prikupljanja podataka o vožnji.

Neki modeli prikazuju i prosečnu brzinu, rezultate procene pažnje vozača ili druge informacije na instrument-tabli. Takvi podaci mogu biti korisni za analizu vožnje, ali istovremeno otkrivaju kako se automobil koristi. Nije, međutim, moguće tvrditi da svaki proizvođač sve ove informacije prosleđuje osiguravajućim kućama. Način korišćenja i deljenja razlikuje se od kompanije do kompanije, pa je potrebno proveriti konkretne uslove za određeni model.

Foto: ChatGPT

Dijagnostika i multimedija prikupljaju informacije

Automobil tokom rada prati veliki broj tehničkih parametara. Među njima su temperatura, emisije, pritisak u pneumaticima, rad ubrizgavanja goriva, kilometraža i istorija održavanja. Ako se pojavi kvar, dijagnostički sistem može da sačuva kod greške koji serviseru pomaže da utvrdi šta nije u redu. U pojedinim slučajevima beleže se i informacije o detekciji sudara, što može biti važno za bezbednosne sisteme i naknadnu analizu događaja.

Podaci mogu nastajati i dok koristite funkcije koje deluju sasvim obično. To uključuje glasovne komande, navigaciju, telefonske razgovore preko sistema automobila, podešavanja audio-uređaja, kamere i ugrađeni Wi-Fi hotspot. SlashGear navodi da Honda, na primer, u svojoj politici privatnosti pominje podatke o korišćenju ovih funkcija, dok je Tesla poznata po čuvanju kratkih video-zapisa sa kamera u određenim okolnostima. Nije uvek jasno koliko dugo se pojedine informacije čuvaju niti kako se kasnije koriste.

Pre prodaje obrišite sve sa vašeg telefona Foto: Shutterstock

Beleže i gde i kada punite bateriju

Kod električnih automobila postoji još jedna kategorija podataka: informacije o punjenju. Tesla, prema svojoj politici privatnosti, prikuplja podatke o stanicama koje vozač koristi, učestalosti punjenja, brzini punjenja i stanju baterije. Proizvođač navodi da mu te informacije pomažu u unapređenju mreže za punjenje i usluga koje pruža korisnicima. Međutim, podaci o lokacijama na kojima se automobil puni mogu otkriti i deo putnih navika vlasnika.

To ne znači da svaki automobil šalje sve navedene informacije niti da se one automatski prodaju trećim stranama. Ipak, istraživanje Northeastern University i Consumer Reports, sprovedeno na 21 vozilu i 30 aplikacija proizvođača, pokazalo je da je 19 testiranih automobila kontaktiralo najmanje jednu treću stranu preko Wi-Fi veze. Sedam aplikacija slalo je osetljive podatke, među kojima su VIN broj, imejl adresa, broj telefona ili precizna lokacija. Istraživači su među primaocima podataka identifikovali i velike tehnološke kompanije.

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Kako da proverite šta vaš automobil zna o vama

Prvi korak je da pregledate podešavanja privatnosti u multimedijalnom sistemu automobila i pratećoj aplikaciji na telefonu. Potražite opcije koje se odnose na deljenje podataka, povezane usluge, analitiku, lokaciju, glasovne komande i telematiku. U zavisnosti od proizvođača, neke funkcije mogu da se isključe ili ograniče, dok druge zahtevaju pristanak za korišćenje. Važno je da proverite i politiku privatnosti za konkretan model, jer opšti uslovi proizvođača ne moraju da opisuju sve dostupne opcije.

Ipak, potpuno isključivanje prikupljanja podataka često nije moguće. Informacije o kočenju, temperaturi ili pritisku u pneumaticima deo su normalnog rada vozila, dok isključivanje povezanih usluga može značiti gubitak pojedinih pogodnosti, poput daljinskog otključavanja, navigacije ili pomoći na putu. Najvažnije je da znate šta automobil prikuplja, šta se šalje van vozila i da li imate mogućnost da odbijete deljenje. Pametne funkcije mogu biti korisne, ali bi vozač trebalo da zna kakvu cenu za privatnost plaća njihovim korišćenjem.