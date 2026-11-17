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ChatGPT ima opciju privremenog razgovora koja omogućava korisnicima da razgovaraju sa veštačkom inteligencijom, a da se te konverzacije ne pojavljuju u redovnoj istoriji. Funkcija je korisna kada postavljate pitanja koja ne želite da ostanu među sačuvanim razgovorima ili jednostavno želite da određenu temu obradite bez trajnog čuvanja u svom nalogu. Dostupna je i na računaru i u mobilnoj aplikaciji.

Privremeni razgovori imaju još jednu važnu razliku: sadržaj koji unesete u njih ne koristi se za treniranje OpenAI modela. ChatGPT takođe ne koristi te razgovore za stvaranje uobičajenog konteksta o korisniku. Ipak, to ne znači da se podaci odmah i zauvek brišu čim završite razgovor, jer postoje određena bezbednosna pravila za njihovo čuvanje.

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Slično anonimnom režimu u pregledaču

Privremeni razgovor može se uporediti sa anonimnim režimom u internet pregledačima. Kada otvorite takav prozor, aktivnost se ne čuva u uobičajenoj istoriji pregledača, ali to ne znači da pružalac usluge nema nikakav pristup podacima. Sličan princip važi i za ChatGPT: razgovor se ne prikazuje u istoriji naloga, ali postoje ograničeni izuzeci povezani sa bezbednošću.

OpenAI može da zadrži kopiju privremenog razgovora do 30 dana radi provere mogućih zloupotreba i bezbednosnih problema. To je važna razlika koju korisnici ne bi trebalo da zanemare. Privremeni režim pruža veću privatnost u odnosu na standardni razgovor, ali nije isto što i potpuno brisanje svih podataka u trenutku zatvaranja prozora.

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Kako uključiti privremeni razgovor

Na računaru se opcija privremenog razgovora uključuje kroz kontrole u interfejsu ChatGPT-ja. Kada je aktivirate, novi razgovor se vodi u privremenom režimu i neće se pojaviti među standardno sačuvanim konverzacijama. Važno je proveriti da li je režim zaista uključen pre nego što počnete da unosite informacije koje ne želite u redovnoj istoriji.

Opcija je dostupna i na mobilnim uređajima. U Android aplikaciji, prema uputstvu iz perioda kada je funkcija predstavljena, do nje se dolazilo preko menija aplikacije, a zatim izborom privremenog razgovora. Raspored i nazivi kontrola mogu se menjati sa novim verzijama aplikacije, pa je najvažnije pronaći oznaku za privremeni režim pre početka konverzacije.

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Dostupno besplatnim i plaćenim korisnicima

Privremeni razgovor nije namenjen samo pretplatnicima koji plaćaju korišćenje ChatGPT-ja. Funkcija je predstavljena kao dostupna i besplatnim i plaćenim korisnicima, što znači da dodatni nivo privatnosti ne zahteva obaveznu pretplatu. Korisnici tako mogu da biraju između standardnog razgovora, koji se čuva u istoriji, i privremenog režima za pojedinačne situacije.

Ova mogućnost posebno je korisna kada želite da postavite pitanje o osetljivoj poslovnoj temi, zatražite pomoć pri pisanju privatne poruke ili istražite neku temu bez dodavanja razgovora u svoju redovnu istoriju. Ipak, ne treba je posmatrati kao garanciju potpune anonimnosti. Zaštita privatnosti zavisi i od toga koje informacije sami unosite, zbog čega je najbolje izbegavati deljenje lozinki, brojeva dokumenata i drugih izrazito poverljivih podataka.

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Šta privremeni režim ne garantuje

Najvažnije je razumeti šta ova opcija zapravo radi, a šta ne radi. Privremeni razgovor ne pojavljuje se u istoriji i ne koristi se za treniranje modela, ali kopija može biti zadržana do 30 dana zbog bezbednosnih razloga. Zato nije ispravno zaključiti da razgovor nestaje sa svih sistema čim zatvorite prozor ili aplikaciju.

Privremeni režim je praktičan alat za korisnike koji žele veću kontrolu nad svojim razgovorima sa veštačkom inteligencijom. On smanjuje količinu sadržaja koja ostaje vezana za uobičajenu istoriju naloga, ali ne zamenjuje oprez pri deljenju ličnih i poverljivih informacija. Najbolje ga je koristiti kao dodatnu meru privatnosti, a ne kao prostor za unos podataka koje nikada ne biste želeli da podelite sa internet servisom.