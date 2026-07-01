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Kompanija Metanajavila je uvođenje korisničkih imena na aplikaciji WhatsApp, što će omogućiti korisnicima da razgovaraju sa drugima bez direktnog otkrivanja svog broja telefona. Nova opcija bi trebalo da donese veću privatnost i približi način komunikacije modelu koji već koriste neke druge platforme.

WhatsApp navodi da je cilj ove promene zaštita telefonskog broja, jer će drugi korisnici morati da znaju tačno korisničko ime kako bi pronašli određenu osobu. Ipak, stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da bi ova funkcija mogla otvoriti prostor za nove vrste prevara i lažnog predstavljanja.

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Imena već postoje na drugim platformama

WhatsApp nije prva aplikacija za dopisivanje koja uvodi mogućnost komunikacije putem korisničkog imena. Servisi poput Telegrama i Signala već duže vreme omogućavaju korisnicima da sakriju broj telefona i koriste javno ime za kontakt.

Iako korisničko ime postaje vidljivo drugima, nalog i dalje ostaje povezan sa potvrđenim brojem telefona u pozadini sistema. U nekim zemljama postoje i dodatni propisi koji zahtevaju povezivanje naloga sa stvarnim brojem radi smanjenja digitalnih prevara.

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Stručnjaci upozoravaju na lažne identitete

Pojedini stručnjaci smatraju da bi nova opcija mogla biti iskorišćena za pravljenje naloga koji liče na poznate osobe, kompanije ili institucije. Problem bi mogao nastati kada korisnici ne primete razliku između pravog i lažnog korisničkog imena.

Na moguće zloupotrebe ukazali su i pojedini preduzetnici. Vijay Šekar Šarma upozorio je da bi slična ili gotovo identična imena mogla biti korišćena za obmanjivanje korisnika, dok je Ankur Variku naveo primere lažnih naloga koji bi mogli pokušati da izvuku novac od ljudi.

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Nova meta za prevare i manipulacije

Sajber stručnjaci navode da bi lažna korisnička imena mogla dovesti do različitih oblika zloupotrebe. Među mogućim rizicima pominju se lažni korisnički servisi, investicione prevare, kripto prevare, pokušaji krađe identiteta, deepfake-ova i mnogi oblici sajber pretnje.

Poseban problem predstavlja činjenica da korisnici često više veruju imenu koje im deluje poznato nego samoj proveri identiteta. Zbog toga bi napadači mogli pokušati da iskoriste slična imena, lažne poslovne profile ili poruke generisane uz pomoć veštačke inteligencije.

krađa identiteta Foto: Shutterstock

Privatnost veća, ali oprez ostaje neophodan

Advokat za sajber bezbednost i privatnost Prasant Mali ocenio je da korisnička imena mogu biti dobra promena sa aspekta privatnosti, jer ljudi više ne moraju da dele svoj broj telefona sa nepoznatim osobama ili firmama.

Ipak, on smatra da se menja način na koji korisnici procenjuju kome veruju. Nova funkcija može biti korisna, ali zahteva dodatnu pažnju jer svaka nova tehnološka mogućnost može postati nova prilika za zloupotrebu dok se korisnici ne naviknu na bezbedno korišćenje.

Kako da rezervišete svoje WhatsApp korisničko ime (korak po korak)

Nova opcija omogućava da obezbedite jedinstveno ime pre drugih korisnika

WhatsApp je uveo mogućnost rezervacije korisničkog imena, što znači da sada možete imati jedinstveni identifikator koji se koristi za direktno povezivanje, bez deljenja broja telefona. Evo kako da to uradite korak po korak:

Otvorite podešavanja

Pokrenite WhatsApp i u donjem desnom uglu izaberite "Podešavanja" (Settings). Ako koristite Android, kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu, pa odaberite „Podešavanja“.

Izaberite opciju "Korisničko ime“

U meniju podešavanja pronađite novu opciju "Korisničko ime". Ako je ne vidite, proverite da li imate najnoviju verziju aplikacije - funkcija se postepeno uvodi svim korisnicima.

Foto: ai ilustracija

Unesite željeno ime

U polje unesite korisničko ime koje želite da rezervišete. WhatsApp dozvoljava korišćenje slova, brojeva i tačke, ali ne i razmake ili specijalne znakove.

Potvrdite rezervaciju

Kada unesete ime, kliknite na dugme "Rezerviši". Ako je ime dostupno, biće odmah povezano sa vašim nalogom. Ako nije, aplikacija će vas obavestiti da izaberete drugo.

Proverite vidljivost

Vaše korisničko ime biće vidljivo u profilu i može se koristiti za direktno povezivanje - bez potrebe da delite broj telefona. U podešavanjima privatnosti možete odabrati ko može da vidi vaše korisničko ime (svi, kontakti ili niko).