Osnovan Starlink Montenegro: Maskov internet sve bliže građanima Crne Gore
Kompanija Starlink, globalni pružalac satelitskog interneta u vlasništvu kompanije SpaceX, napravila je prvi konkretan korak ka ulasku na crnogorsko tržište registracijom svoje lokalne firme. Ovaj potez mogao bi označiti početak nove ere internet povezivanja u Crnoj Gori, posebno za područja u kojima je kvalitet tradicionalne mrežne infrastrukture ograničen.
Prema podacima Poreske uprave, kompanija Starlink Montenegro registrovana je 29. aprila kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Podgorici. Za izvršnog direktora imenovan je Zdravko Gardović, dok osnivački kapital iznosi simbolična dva evra, što je uobičajena praksa prilikom osnivanja ovakvih pravnih subjekata.
Deo globalne mreže Ilona Maska
Registraciona dokumentacija pokazuje da će se Starlink Montenegro baviti kablovskim, bežičnim i satelitskim telekomunikacijama, što je u skladu sa poslovnim modelom Starlinka. Za razliku od klasičnih internet provajdera koji se oslanjaju na optičke i kablovske mreže, Starlink koristi hiljade satelita u niskoj Zemljinoj orbiti kako bi korisnicima omogućio brz i stabilan pristup internetu gotovo sa bilo koje lokacije.
Crnogorska kompanija deo je šire evropske poslovne strukture povezane sa kompanijom Starlink Holdings Netherlands B.V., koja posluje u okviru SpaceX sistema. Starlink je jedan od najambicioznijih tehnoloških projekata kompanije SpaceX, čiji je osnivač američki preduzetnik Ilon Mask.
Registracija nije kraj - slede regulatorne procedure
Iako registracija firme predstavlja važan korak, do zvaničnog početka pružanja usluga preostaje još nekoliko procedura. Starlink Montenegro sada mora podneti zahtev za upis u Registar operatora kod Agencije za elektronske komunikacije i poštansku delatnost, kao i ispuniti sve regulatorne uslove propisane za telekomunikacione operatere.
Iz Agencije su ranije naveli da postoji mogućnost da Starlink započne poslovanje u Crnoj Gori do kraja drugog kvartala godine, ukoliko kompanija uspešno završi sve administrativne i regulatorne obaveze.
Šta dolazak Starlinka znači za građane?
Ulazak Starlinka mogao bi doneti značajne promene, posebno u sredinama gde je kvalitet interneta godinama ograničen zbog nedostatka razvijene infrastrukture. Zahvaljujući satelitskoj tehnologiji, internet se može koristiti bez potrebe za postavljanjem optičkih ili bakarnih kablova, što omogućava pouzdanu vezu i u najudaljenijim krajevima.
Najveću korist mogli bi imati stanovnici ruralnih i planinskih područja, vikend naselja, turistički objekti, ali i pomorski sektor, gde je stabilna internet konekcija često predstavljala izazov. Pored privatnih korisnika, ova tehnologija mogla bi biti značajna i za kompanije, državne službe i spasilačke timove koji rade na teško pristupačnim lokacijama.
Projekat menja način povezivanja
Starlink danas raspolaže jednom od najvećih satelitskih mreža na svetu. Hiljade satelita u niskoj Zemljinoj orbiti omogućavaju široku pokrivenost i velike brzine interneta, uz znatno manju latenciju u odnosu na tradicionalne satelitske sisteme. Osnovni cilj projekta jeste da omogući kvalitetan internet i u delovima sveta gde klasična telekomunikaciona infrastruktura nije dostupna ili je njena izgradnja preskupa.
Registracija kompanije u Crnoj Gori predstavlja tek početak procesa ulaska na domaće tržište. Kada budu završene sve regulatorne procedure, Starlink će imati mogućnost da i građanima Crne Gore ponudi svoju satelitsku internet uslugu, čime bi se domaće telekomunikaciono tržište moglo naći pred značajnim tehnološkim iskorakom.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.