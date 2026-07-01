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Kompanija Starlink, globalni pružalac satelitskog interneta u vlasništvu kompanije SpaceX, napravila je prvi konkretan korak ka ulasku na crnogorsko tržište registracijom svoje lokalne firme. Ovaj potez mogao bi označiti početak nove ere internet povezivanja u Crnoj Gori, posebno za područja u kojima je kvalitet tradicionalne mrežne infrastrukture ograničen.

Prema podacima Poreske uprave, kompanija Starlink Montenegro registrovana je 29. aprila kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Podgorici. Za izvršnog direktora imenovan je Zdravko Gardović, dok osnivački kapital iznosi simbolična dva evra, što je uobičajena praksa prilikom osnivanja ovakvih pravnih subjekata.

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Deo globalne mreže Ilona Maska

Registraciona dokumentacija pokazuje da će se Starlink Montenegro baviti kablovskim, bežičnim i satelitskim telekomunikacijama, što je u skladu sa poslovnim modelom Starlinka. Za razliku od klasičnih internet provajdera koji se oslanjaju na optičke i kablovske mreže, Starlink koristi hiljade satelita u niskoj Zemljinoj orbiti kako bi korisnicima omogućio brz i stabilan pristup internetu gotovo sa bilo koje lokacije.

Crnogorska kompanija deo je šire evropske poslovne strukture povezane sa kompanijom Starlink Holdings Netherlands B.V., koja posluje u okviru SpaceX sistema. Starlink je jedan od najambicioznijih tehnoloških projekata kompanije SpaceX, čiji je osnivač američki preduzetnik Ilon Mask.

Registracija nije kraj - slede regulatorne procedure

Iako registracija firme predstavlja važan korak, do zvaničnog početka pružanja usluga preostaje još nekoliko procedura. Starlink Montenegro sada mora podneti zahtev za upis u Registar operatora kod Agencije za elektronske komunikacije i poštansku delatnost, kao i ispuniti sve regulatorne uslove propisane za telekomunikacione operatere.

Iz Agencije su ranije naveli da postoji mogućnost da Starlink započne poslovanje u Crnoj Gori do kraja drugog kvartala godine, ukoliko kompanija uspešno završi sve administrativne i regulatorne obaveze.

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Šta dolazak Starlinka znači za građane?

Ulazak Starlinka mogao bi doneti značajne promene, posebno u sredinama gde je kvalitet interneta godinama ograničen zbog nedostatka razvijene infrastrukture. Zahvaljujući satelitskoj tehnologiji, internet se može koristiti bez potrebe za postavljanjem optičkih ili bakarnih kablova, što omogućava pouzdanu vezu i u najudaljenijim krajevima.

Najveću korist mogli bi imati stanovnici ruralnih i planinskih područja, vikend naselja, turistički objekti, ali i pomorski sektor, gde je stabilna internet konekcija često predstavljala izazov. Pored privatnih korisnika, ova tehnologija mogla bi biti značajna i za kompanije, državne službe i spasilačke timove koji rade na teško pristupačnim lokacijama.

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Projekat menja način povezivanja

Starlink danas raspolaže jednom od najvećih satelitskih mreža na svetu. Hiljade satelita u niskoj Zemljinoj orbiti omogućavaju široku pokrivenost i velike brzine interneta, uz znatno manju latenciju u odnosu na tradicionalne satelitske sisteme. Osnovni cilj projekta jeste da omogući kvalitetan internet i u delovima sveta gde klasična telekomunikaciona infrastruktura nije dostupna ili je njena izgradnja preskupa.

Registracija kompanije u Crnoj Gori predstavlja tek početak procesa ulaska na domaće tržište. Kada budu završene sve regulatorne procedure, Starlink će imati mogućnost da i građanima Crne Gore ponudi svoju satelitsku internet uslugu, čime bi se domaće telekomunikaciono tržište moglo naći pred značajnim tehnološkim iskorakom.