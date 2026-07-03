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Netflix nastavlja da menja način funkcionisanja svojih korisničkih naloga, a najnoviji test mogao bi značajno da promeni iskustvo onih koji koriste zajedničku pretplatu. Nakon obračuna sa deljenjem lozinki, kompanija sada ispituje model u kojem svaki profil dobija veću samostalnost.

Reč je o još jednom koraku u evoluciji platforme, koji bi korisnicima omogućio više kontrole nad sopstvenim profilima, bez oslanjanja na vlasnika glavnog naloga. Ukoliko ova opcija postane dostupna svim pretplatnicima, mogla bi da pojednostavi svakodnevno korišćenje naloga i olakša upravljanje pristupom svakom pojedinačnom profilu. Istovremeno, ovakav pristup mogao bi da predstavlja osnovu za uvođenje novih funkcija i dodatnu personalizaciju korisničkog iskustva u budućnosti.

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Svaki profil sa sopstvenom imejl adresom?

Prema objavama korisnika na Reditu, pojedini pretplatnici dobijaju obaveštenje da uz svoj profil povežu jedinstvenu imejl adresu. Reč je o funkciji koja se za sada pojavljuje samo kod dela korisnika, što ukazuje da Netflix još uvek procenjuje kako će se nova opcija pokazati u praksi.

Do sada je jedan Netflix nalog bio vezan za jednu imejl adresu i jednu lozinku, dok su ostali članovi domaćinstva koristili zasebne profile sa sopstvenom istorijom gledanja, preporukama i listama sadržaja. Sve bezbednosne provere, prijave i oporavak naloga bili su povezani isključivo sa imejl adresom vlasnika naloga.

Ako test postane deo redovne funkcionalnosti, svaki profil mogao bi da dobije sopstveni kanal za prijavljivanje i oporavak pristupa. Time bi korisnici dobili veću samostalnost u upravljanju svojim profilima, dok bi vlasnici glavnih naloga imali manje potrebe da posreduju prilikom prijavljivanja ili vraćanja pristupa.

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Više kontrole za svakog korisnika

Netflix u obaveštenju navodi da povezivanje lične imejl adrese donosi jednostavnije prijavljivanje, lakši oporavak pristupa, preciznije personalizovane preporuke, kao i pristup funkcijama koje će tek biti uvedene. Na taj način kompanija želi da svakom korisniku omogući više kontrole nad sopstvenim profilom, uz jednostavnije upravljanje nalogom.

To znači da bi verifikacioni kodovi i informacije za vraćanje pristupa ubuduće stizali direktno korisniku tog profila, umesto na imejl vlasnika glavnog naloga. Istovremeno, istorija gledanja i preporuke ostale bi vezane isključivo za taj profil, čime bi se dodatno naglasila njegova nezavisnost.

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Korisnici imaju različita mišljenja

Iako nova opcija na prvi pogled donosi više praktičnosti i veću kontrolu nad profilima, deo korisnika smatra da iza nje stoji širi plan. Zbog toga se na društvenim mrežama već vodi rasprava o tome kakve bi posledice ova promena mogla da ima na način korišćenja zajedničkih naloga.

Na društvenim mrežama pojavile su se spekulacije da bi ovaj potez mogao biti još jedan korak u strategiji kojom Netflix postepeno menja način deljenja naloga i priprema teren za dodatne izmene u budućnosti.

Kompanija, međutim, za sada nije zvanično objasnila zašto testira ovu funkciju niti kada bi ona mogla da postane dostupna svim korisnicima. Dok ne stigne zvanična potvrda, ostaje nepoznato da li će ova opcija ostati deo eksperimentalnog programa ili će biti uvedena na globalnom nivou.

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Nastavak politike protiv deljenja naloga

Najnoviji test nadovezuje se na promene uvedene 2023. godine, kada je Netflix ograničio deljenje lozinki i definisao da nalog mogu da koriste članovi istog domaćinstva. Na pojedinim tržištima uvedena je i opcija dodavanja dodatnih korisnika uz mesečnu doplatu.

Paralelno sa tim, kompanija je razvila i alate koji olakšavaju prelazak na zaseban nalog. Funkcija za prenos profila omogućava korisnicima da sa sobom ponesu istoriju gledanja, preporuke, listu za gledanje i sačuvane igre, čime prelazak sa zajedničke na samostalnu pretplatu postaje znatno jednostavniji.

Iako je nova funkcija još u fazi testiranja, jasno je da Netflix nastavlja da razvija sistem u kojem će pojedinačni profili imati sve veću autonomiju. Ostaje da se vidi da li je cilj isključivo veća praktičnost ili još jedan korak u dugoročnoj strategiji upravljanja deljenjem naloga.