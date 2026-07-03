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Kupovina filmova i video-igara u digitalnom obliku godinama se predstavlja kao praktičnije rešenje, ali najnoviji potez kompanije Sony pokazuje da takva kupovina ne garantuje trajni pristup sadržaju. Mnogi korisnici upravo zbog toga ponovo razmatraju prednosti fizičkih izdanja. Ovaj slučaj dodatno je pokrenuo raspravu o tome šta zapravo znači „kupiti“ digitalni proizvod.

Sve se dešava nakon najave da će Sony postepeno odustajati od proizvodnje fizičkih diskova za nove igre za PlayStation. U isto vreme, kompanija je obavestila deo korisnika da će izgubiti pristup pojedinim digitalno kupljenim filmovima. Ovakav razvoj događaja izazvao je brojne reakcije među ljubiteljima digitalnih kolekcija.

Sony podiže cene PlayStation-a 5 Foto: Shutterstock

Stotine filmova biće uklonjene

Prema obaveštenju koje je objavio Sony, od 1. septembra 2026.godine korisnici više neće moći da gledaju 551 naslov izdavačke kuće Studio Canal koji su ranije kupili putem PlayStation prodavnice. Među njima se nalaze i poznati filmovi poput „Terminatora 2“, „Inside Llewyn Davis“, ali i brojna međunarodna ostvarenja i filmski klasici. Na taj način deo već kupljenog sadržaja biće trajno uklonjen iz digitalnih biblioteka.

U zvaničnom saopštenju kompanija navodi da je razlog za ovu odluku istek ili promena ugovora o licenciranju sadržaja. Korisnici koji su dobili direktna obaveštenja istovremeno su videli i poznati slogan platforme „Play Has No Limits“, što je kod mnogih izazvalo dodatno nezadovoljstvo. Upravo zbog toga brojni korisnici doveli su u pitanje pouzdanost digitalne kupovine.

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Korisnici ostaju bez plaćenog sadržaja

Iako odluka možda nije doneta isključivo iz finansijskih razloga, jasno je da sve složeniji ugovori o licenciranju utiču na dostupnost digitalnih filmova i serija. Kada takvi ugovori isteknu ili se promene, posledice mogu da osete upravo krajnji korisnici. To pokazuje koliko digitalno vlasništvo zavisi od uslova koje određuju izdavači i vlasnici prava.

Dodatni problem predstavlja činjenica da korisnici za sada nemaju jasan način da sačuvaju filmove koje su kupili niti informacije o mogućem povraćaju novca. Pojedini strahuju da bi slična praksa jednog dana mogla da zahvati i digitalno kupljene video-igre. Zbog toga raste zabrinutost da bi se slični slučajevi mogli ponoviti i u budućnosti.

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Fizička izdanja ponovo dobijaju na značaju

Ovo nije prvi slučaj u kojem digitalni sadržaj nestaje sa platformi ili postaje nedostupan korisnicima. Filmske i gejming kompanije već godinama uklanjaju određene naslove ili ih objavljuju isključivo u digitalnom obliku, bez fizičkog izdanja. Takvi potezi podstiču sve više ljudi da ponovo razmisle o kupovini diskova i drugih fizičkih medija.

Najveća prednost fizičkih kopija jeste to što korisnik poseduje proizvod i može da ga koristi bez zavisnosti od interneta, pretplate ili promenauugovorima o licenciranju. Osim toga, pojedina izdanja nude dodatne sadržaje ili kvalitet reprodukcije koji nisu uvek dostupni na digitalnim servisima. Upravo zbog toga fizički mediji poslednjih godina ponovo privlače pažnju dela publike.

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Digitalna praktičnost ili sigurno vlasništvo

Iako fizički mediji imaju brojne prednosti, ni oni nisu bez mana. Diskovi, knjige i igre zauzimaju prostor, mogu da se oštete ili vremenom propadnu, a uređaji koji ih reprodukuju postaju sve ređi na tržištu. To za mnoge korisnike predstavlja dodatni trošak i obavezu.

Ipak, mnogi smatraju da su ti nedostaci prihvatljiviji od mogućnosti da izgube pristup sadržaju koji su već platili. Upravo zato slučaj sa PlayStationom ponovo je pokrenuo raspravu o tome da li je fizičko vlasništvo i dalje najsigurniji način čuvanja filmova i video-igara. Sve više korisnika zbog toga pažljivije bira između digitalnih i fizičkih izdanja.