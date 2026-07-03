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Sud pravde Evropske unije odbio je žalbu kompanije Google i potvrdio antimonopolsku kaznu od 4,1 milijardu evra zbog načina na koji je korišćen operativni sistem Android. Time je okončan jedan od najznačajnijih postupaka protiv velike tehnološke kompanije u Evropi. Presuda predstavlja završnicu dugog pravnog procesa koji je trajao godinama.

Odluka najvišeg evropskog suda potvrđuje stav Evropske komisije da je Google zloupotrebio dominantan položaj na tržištu. Kazna ostaje na snazi, nakon što je prethodno već bila umanjena u odnosu na prvobitni iznos. Time je spor dobio svoj konačan pravni epilog.

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Višegodišnji spor počeo je još 2018. godine

Evropska komisija je 2018. godine zaključila da je Google proizvođačima pametnih telefona postavljao određene uslove za korišćenje Android operativnog sistema. Među njima je bilo unapred instaliranje aplikacija Google Search, Chrome i GooglePlayStore. Prema oceni regulatora, takva praksa uticala je na tržišnu konkurenciju.

Komisija je ocenila da su ovakvi zahtevi ograničavali mogućnosti konkurentskih kompanija u oblasti internet pretrage i mobilnih aplikacija. Upravo na osnovu tih zaključaka pokrenut je postupak koji je doveo do rekordne novčane kazne. Slučaj je od tada prolazio kroz više pravnih instanci.

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Kazna smanjena, ali je sada konačno potvrđena

Prvobitna kazna iznosila je 4,34 milijarde evra, ali je 2022. godine smanjena na 4,1 milijardu evra. Najnovijom odlukom Sud pravde Evropske unije potvrdio je upravo taj iznos kao konačnu sankciju. Time su iscrpljene najvažnije pravne mogućnosti u ovom predmetu.

Presuda predstavlja jednu od najvećih antimonopolskih odluka donetih protiv neke tehnološke kompanije u Evropskoj uniji. Istovremeno, ona potvrđuje dosadašnji stav evropskih regulatora u ovom slučaju. Ovakve odluke imaju veliki značaj za pravila tržišne konkurencije.

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Google nezadovoljan odlukom suda

Iz kompanije Google saopšteno je da su razočarani ishodom postupka i da smatraju kako sud nije u dovoljnoj meri uzeo u obzir njihove argumente. Kompanija ističe da je Android razvijan kao otvoren i besplatan operativni sistem dostupan proizvođačima uređaja. To je bio jedan od ključnih elemenata njihove odbrane.

Google navodi i da su poslovne prakse promenjene još nakon odluke Evropske komisije iz 2018. godine. Prema tvrdnjama kompanije, određene izmene uvedene su upravo kako bi bile usklađene sa zahtevima evropskih regulatora. Uprkos tome, sud je potvrdio ranije donetu kaznu.

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Evropski regulatori nastavljaju borbu

Ova presuda predstavlja još jednu značajnu pobedu evropskih regulatora u nastojanju da ograniče zloupotrebu dominantnog položaja velikih tehnoloških kompanija. Poslednjih godina Evropska unija pojačala je nadzor nad poslovanjem najvećih digitalnih platformi. Takva politika obuhvata više različitih oblasti digitalnog tržišta.

Google je tokom protekle decenije u Evropskoj uniji kažnjen sa gotovo 11 milijardi evra kroz različite antimonopolske postupke. Pored toga, kompanija se i dalje suočava sa novim regulatornim istragama na evropskom tržištu. Zbog toga se očekuje da će odnos između evropskih regulatora i tehnoloških giganata ostati u fokusu i narednih godina.