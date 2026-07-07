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Kompanija Microsoft potvrdila je da će tokom narednih godinu dana u okviru Xboxdivizije biti ugašeno oko 3.200 radnih mesta. Prvi talas obuhvata približno 1.600 zaposlenih koji će odmah ostati bez posla, dok će ostatak smanjenja biti sproveden postepeno. Ove promene deo su šire reorganizacije unutar Microsofta, koji istovremeno ukida ukupno oko 4.800 pozicija širom kompanije.

Smanjenje broja zaposlenih obuhvatiće timove u okviru studija Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang i XboxGameStudios. Generalna direktorka Xbox-a, Aša Šarma, navela je da kompanija želi da unapredi efikasnost poslovanja i poveća profitabilnost gejming sektora nakon završetka fiskalne godine.

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Novi vlasnici pojedinih studija

Restrukturiranje neće značiti gašenje svih pogođenih studija. Oko 350 zaposlenih radi u četiri razvojna tima koja će biti izdvojena iz Xbox-a i nastaviti poslovanje pod novim vlasnicima. Microsoft za sada nije objavio ko će preuzeti te studije.

Studio Compulsion Games i Double Fine Productions nastaviće rad kao nezavisne kompanije, pri čemu će zadržati prava na svoje intelektualne svojine i postojeći katalog igara. Iz Compulsion Games poručili su da im je najvažnije da pruže podršku zaposlenima tokom prelaznog perioda, dok je Double Fine najavio da će uskoro saopštiti više informacija o svojim narednim koracima.

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Budućnost pojedinih još nije određena

Prema navodima rukovodstva Xbox-a, studiji Ninja Theory i Undead Labs ulaze u proces prelaska pod novo vlasništvo uz obezbeđeno finansiranje za završetak i dalji razvoj igara Senua i Stateof Decay 3. Identitet budućih vlasnika za sada nije otkriven.

Za razliku od njih, sudbina studija Arkane još nije konačno rešena. Kako se ovaj razvojni tim nalazi u francuskom gradu Lionu, kompanija mora da postupi u skladu sa zakonima Francuske i sprovede konsultacije sa predstavnicima zaposlenih pre donošenja konačne odluke. Istovremeno, pojavili su se navodi da je razvoj igre Blade interno odložen i da se njen izlazak trenutno očekuje krajem 2027. godine.

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Xbox menja poslovnu strategiju

Aša Šarma objasnila je da je od 2018. godine Xbox značajno proširio mrežu svojih razvojnih studija, dok je broj novih video-igara na tržištu u međuvremenu naglo porastao. Prema njenim rečima, kompanija danas ne konkuriše samo velikim izdavačima već i velikom broju nezavisnih timova, zbog čega smatra da nije održivo posedovati svaki uspešan studio.

Ona je istakla da Xbox neće otkazati nijednu ranije najavljenu ekskluzivnu igru, ali će deo ulaganja biti preusmeren na projekte koji imaju veći prioritet. U okviru reorganizacije biće pojednostavljena upravljačka struktura, dok će Mojang i King ubuduće direktno odgovarati izvršnom rukovodstvu. Cilj ovih promena jeste brže donošenje odluka i efikasnije upravljanje resursima.

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Poslovni izazovi doveli do velikih promena

Rukovodstvo Xbox-a ocenjuje da trenutni poslovni model nije dovoljno održiv. Kako je navedeno u internom obraćanju zaposlenima, profitne marže značajno zaostaju za rezultatima drugih velikih platformi i izdavača, dok rast ključnih poslovnih segmenata nije ispunio očekivanja kompanije.

U okviru reorganizacije dolazi i do promena u vrhu kompanije. Dejv Makarti odlazi sa mesta glavnog operativnog direktora Xbox-a, a na tu funkciju dolazi Helen Čjang, koja je prethodnih deset godina bila deo rukovodstva zaduženog za Minecraft. Sve ove odluke usledile su nakon ranijih najava o potrebi za potpunim resetovanjem Xbox poslovanja, dok je sindikat Communication Workers of America prethodno pozvao Microsoft da zaposlenima obezbedi što bolje uslove tokom procesa otpuštanja. Ovo nije prvi veliki talas otkaza u Xbox diviziji, pošto je kompanija i tokom 2024. godine već značajno smanjila broj zaposlenih.