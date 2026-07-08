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TikTok je poznat po beskrajnom nizu kratkih videa koje algoritam prilagođava interesovanjima svakog korisnika. Većina sadržaja koji se pojavljuje na platformi deluje poznato, zabavno i pažljivo filtrirano, ali ispod te površine postoji ogroman broj snimaka koji gotovo nikada ne stižu do šire publike.

Među korisnicima se poslednjih meseci proširila priča o takozvanom TikTok Farlandsu - skrivenom delu platforme ispunjenom neobičnim, uznemirujućim i često bizarnim sadržajem. Dok ga jedni smatraju internet urbanom legendom, drugi veruju da predstavlja uvid u to kako algoritmi oblikuju naše iskustvo interneta.

Opasni TikTok izazovi Foto: Shutterstock

Pronalaženje sadržaja koji algoritam ne prikazuje

Prema tvrdnjama korisnika, do Farlandsa se ne dolazi običnim skrolovanjem. Navodno je potrebno koristiti posebne kombinacije slova i brojeva koje drugi korisnici dele u komentarima ispod određenih objava.

Istraživač internet kulture i reporter za mimove Aidan Voker objasnio je da se ovakav sadržaj teško pronalazi kroz standardne preporuke. Ideja je da jedan korisnik praktično „pozove“ drugog u ovaj neobični deo TikToka.

Takav način pronalaženja sadržaja dodatno je doprineo misteriji. I dalje nije jasno kako ovi kodovi funkcionišu, niti da li zaista otključavaju skrivene delove platforme ili samo vode do nasumičnih rezultata koje TikTok prikazuje različitim korisnicima.

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Naziv iz poznatog Minecraft fenomena

Izraz Farlands potiče iz ranih verzija igre Minecraft, gde su igrači nakon veoma dugog putovanja mogli da naiđu na tehničku grešku koja je stvarala iskrivljene i neobične pejzaže na samoj granici sveta igre.

Džesika Madox, profesorka medijskih studija na Univerzitetu Džordžija, objašnjava da je Minecraft Farlands predstavljao kraj poznatog prostora - mesto gde igra više nije funkcionisala na uobičajen način.

Ista ideja kasnije je preneta i na TikTok. Farlands predstavlja zamišljenu granicu između uobičajenog toka sadržaja i dela interneta koji deluje haotično, nepredvidivo i odvojen od pravila platforme.

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Kroz TikTok do čudnih i uznemirujućih prizora

Korisnici koji tvrde da su pronašli Farlands opisuju iskustvo koje se u velikoj meri razlikuje od standardnog TikTok sadržaja. Umesto uobičajenih preporuka, nailaze na snimke sa izmenjenim vizuelima, neobičnim AI kreacijama i sadržajem koji deluje namerno poremećeno.

Pojedini video-snimci koriste izobličene slike, intenzivne digitalne efekte i estetiku koja podseća na oštećene fajlove ili stare internet horor sadržaje. Neki od njih toliko su uznemirujući da se retko dele van same platforme.

Ipak, teško je utvrditi šta zaista predstavlja skriveni sadržaj, a šta je rezultat načina na koji TikTok funkcioniše. Pretraga ne daje iste rezultate svim korisnicima, pa ista kombinacija znakova nekome može prikazati određene video-snimke, dok drugome neće pokazati ništa slično.

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Manipulisanje algoritmom - deo internet kulture

Farlands nije samo zbir neobičnih videa, već i pokušaj korisnika da preuzmu deo kontrole nad načinom na koji im algoritam određuje sadržaj. Umesto pasivnog prihvatanja preporuka, pokušavaju da pronađu ono što platforma inače ne stavlja u prvi plan.

U komentarima ispod ovakvih objava često se pojavljuju poruke u kojima korisnici jedni drugima žele da „ostanu u Farlandsu“. Neki veruju da veoma dugi komentari mogu uticati na algoritam i dovesti do još sličnog sadržaja, iako za to ne postoje potvrđeni dokazi.

Madox smatra da ova pojava odražava rastuće nezadovoljstvo algoritamskim preporukama. Sve više korisnika ima utisak da platforme odlučuju umesto njih, zbog čega pokušavaju da pronađu drugačije načine istraživanja interneta.

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Novi fenomen ili povratak starim vremenima

Iako TikTok Farlands deluje kao nov fenomen, mnogi njegovi elementi postoje godinama. Slične ideje ranije su se pojavljivale kroz creepypasta priče, mračne internet zajednice i eksperimente sa neobičnim digitalnim sadržajem.

Deo Farlands estetike podseća na takozvane „deep fried“ mimove, kod kojih se slike višestruko obrađuju dok ne postanu izobličene i prepune digitalnog šuma. Slični pokušaji pronalaženja skrivenih delova TikToka postojali su i ranije kroz različite zajednice korisnika.

Aidan Voker opisao je Farlands kao spoj različitih perioda internet kulture - nešto što je istovremeno neobično, jezivo i poznato ljudima koji pamte ranije faze interneta.

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Farlands - novi oblik digitalne umetnosti

Neki autori sadržaja ovu estetiku koriste namerno kako bi stvorili drugačiju vrstu digitalne umetnosti. Umesto klasičnih TikTok formata, njihovi video-snimci više podsećaju na eksperimentalne radove iz galerija nego na tipične objave na društvenim mrežama.

Šejn Mur, poznat kao @smoorel8r, kreira sadržaj koji počinje kao uobičajena TikTok recenzija hrane, a zatim se pretvara u digitalno izobličen prizor nalik oštećenom video-fajlu sa elementima horora.

Drugi autori, poput naloga @realityisoptional.net i Lukasa Vilma, stvaraju sadržaj bliži video umetnosti nego klasičnim formatima društvenih mreža. Neki od njih tvrde da su ovakav stil razvijali i pre nego što je naziv Farlands postao popularan.

Aplikacije, mobilni Foto: Shutterstock

Granica između otpora algoritmu i nove zavisnosti

Iako Farlands deluje kao pokušaj bekstva od algoritamske kontrole, postoji i druga strana priče. Svaki dodatni minut proveden na TikToku povećava angažovanje korisnika, što je upravo jedan od glavnih ciljeva društvenih platformi.

U tome leži i najveći paradoks ovog fenomena. Korisnici pokušavaju da pobegnu od preporuka algoritma, ali to rade unutar iste platforme koja neprestano prati njihovu pažnju i aktivnosti.

Bez obzira na to da li će TikTok Farlands ostati prolazni internet trend ili postati deo šire promene u odnosu prema tehnologiji, ovaj fenomen uklapa se u rastući talas preispitivanja digitalnog života. Povratak jednostavnijim uređajima, analognoj fotografiji i sve izraženiji otpor prema prekomernoj upotrebi veštačke inteligencije pokazuju da deo korisnika traži drugačiji odnos sa tehnologijom.