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Razvoj veštačke inteligencije pretvorio je memorijske čipove u jednu od najvrednijih komponenti moderne tehnološke industrije. Dok južnokorejske kompanije Samsung i SKhynix ostvaruju rekordne profite zahvaljujući ogromnoj potražnji za AI memorijom, u Japanu se sve češće upozorava da bi upravo taj uspeh mogao da izazove reakciju Sjedinjenih Američkih Država. Pojedini analitičari već povlače paralele sa događajima iz prošlog veka, kada je sličan razvoj događaja promenio ravnotežu snaga u industriji poluprovodnika.

Prema pojedinim procenama, Samsung bi tokom ove godine mogao da ostvari izuzetno visok profit i približi se poziciji jedne od najprofitabilnijih kompanija na svetu. Navodi se da bi njegova godišnja zarada mogla premašiti rezultate velikih tehnoloških kompanija poput NVIDIA, Apple i Google. To pokazuje da se najveći dobitnici AI revolucije ne nalaze samo među proizvođačima grafičkih čipova, već i među kompanijama koje proizvode memoriju bez koje moderni AI sistemi ne mogu da funkcionišu.

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Korejske kompanije postaju najveći pobednici

Posebno se ističe položaj južnokorejskih kompanija Samsung i SK hynix, koje zajedno sa američkim Micron-om čine tri najveća igrača na tržištu memorije. Procene za period od 2025. do 2030. godine govore o mogućim prihodima od nekoliko hiljada milijardi dolara za ovaj sektor. Potražnja za HBM memorijom i drugim naprednim rešenjima nastavlja da raste zajedno sa razvojem veštačke inteligencije.

Takav razvoj događaja stavio je Južnu Koreju u izuzetno povoljnu poziciju unutar globalne tehnološke industrije. Dve od tri najvažnije kompanije dolaze upravo iz te zemlje, zbog čega se sve češće govori da bi Koreja mogla da postane najveći finansijski pobednik AI ere. Istovremeno, njena uloga u globalnim lancima snabdevanja postaje važnija nego ikada ranije.

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Japan upozorava: Amerika je ovo već jednom uradila

Ipak, ovakav razvoj događaja ne posmatraju svi isključivo kroz prizmu poslovnog uspeha. Japanski mediji upozoravaju da bi ogromni profiti korejskih proizvođača memorije mogli da izazovu političku i ekonomsku reakciju Sjedinjenih Američkih Država, posebno ukoliko američke AI kompanije budu morale da plaćaju sve više za ključne memorijske komponente. Kako raste finansijska moć korejskih proizvođača, raste i njihov geopolitički značaj.

Kao upozorenje navodi se iskustvo Japana iz osamdesetih godina prošlog veka. Tada su japanske kompanije dominirale tržištem memorijskih čipova, ali je njihov rast doveo do trgovinskih i političkih tenzija sa SAD, što je kasnije značajno uticalo na razvoj japanske industrije poluprovodnika. Zbog toga pojedini analitičari smatraju da današnja situacija sve više podseća na događaje od pre nekoliko decenija.

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Istorija pokazuje da veliki profit može imati cenu

Tokom osamdesetih godina Japan je imao dominantnu poziciju u proizvodnji memorije, dok je Intel u međuvremenu napustio taj segment poslovanja i fokusirao se na procesore. Nakon američkog pritiska japanske kompanije izgubile su deo svoje tržišne prednosti, a odnos snaga u industriji poluprovodnika značajno se promenio. Ovaj period i danas se smatra jednim od najvažnijih primera uticaja geopolitike na tehnološku industriju.

Upravo zbog toga danas se sve češće postavlja pitanje da li bi Južna Koreja mogla da se suoči sa sličnim izazovima. Samsung i SK hynix beleže snažan rast zahvaljujući AI tržištu, dok SAD istovremeno nastoje da zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije i tehnologija koje je pokreću. Hoće li se istorija ponoviti ostaje otvoreno pitanje, ali poređenja postaju sve učestalija.

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Veliki profit donosi dodatnu pažnju

Pored geopolitičkih pitanja, pažnju privlače i raniji slučajevi povezani sa tržišnim ponašanjem velikih proizvođača memorije. SAD i Evropska unija su u prošlosti pokretale postupke zbog sumnji u dogovaranje cena i narušavanje konkurencije, a Samsung je već bio povezan sa pojedinim istragama vezanim za memorijske čipove i ekrane. Veliki tržišni udeo gotovo uvek znači i pojačan nadzor regulatora.

Današnje tržište memorije ima znatno veći obim nego ranije, pa se potencijalni profiti mere stotinama milijardi dolara tokom nekoliko godina. Samsung, SK hynix i Micron suočili su se i sa kolektivnom građanskom tužbom zbog sličnih navoda, ali za sada nema odluke suda niti postupanja američkih državnih institucija koje bi rezultiralo kaznama. Bez obzira na to kako će se situacija razvijati, jasno je da tržište AI memorije više nije samo poslovna priča, već i jedno od ključnih geopolitičkih pitanja moderne tehnološke industrije.