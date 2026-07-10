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Meta radi na razvoju nove generacije pametnih naočara zasnovanih na veštačkoj inteligenciji koje bi, prema dostupnim informacijama, mogle da prate ono što korisnik vidi i čuje tokom gotovo čitavog dana. Reč je o ambicioznom projektu čiji je cilj da AI postane stalni digitalni pomoćnik, sposoban da razume svakodnevno okruženje i pomogne korisniku da se lakše priseti važnih informacija iz svoje rutine.

Prema navodima iz medijskih izveštaja, uređaj nije zamišljen kao običan gadžet za fotografisanje ili snimanje video-zapisa. Umesto toga, trebalo bi da funkcioniše kao sistem koji beleži kontekst svakodnevnih aktivnosti, omogućavajući korisniku da kasnije postavlja pitanja o predmetima, mestima ili događajima sa kojima je bio u kontaktu tokom dana.

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Prototip pod nazivom „Super Sensing“

Prototip se interno razvija pod nazivom „Super Sensing“ i, prema dostupnim informacijama, oslanjao bi se na ugrađene kamere i mikrofone koji bi povremeno prikupljali fotografije i zvuk iz okruženja. Cilj nije da uređaj neprekidno pravi klasične snimke, već da prikupi dovoljno podataka kako bi veštačka inteligencija mogla da razume šta se tokom dana dešavalo.

Na osnovu tih informacija korisnik bi kasnije mogao da postavlja pitanja Meta AI sistemu. Na primer, mogao bi da zatraži pomoć u pronalaženju izgubljenog predmeta, da proveri gde je bio tokom dana ili da dobije informacije o mestu koje je ranije posetio, bez potrebe da sam pretražuje fotografije ili beleške.

Foto: Gemini ilustracija

Način prikupljanja podataka

Prema dostupnim detaljima, sistem bi kontinuirano beležio zvuk iz okruženja, dok bi fotografije nastajale u unapred određenim vremenskim intervalima. Takav način rada trebalo bi da omogući stvaranje svojevrsnog pregleda dnevnih aktivnosti, bez potrebe da korisnik ručno uključuje kameru ili pokreće snimanje.

Upravo taj pristup predstavlja jednu od najvećih razlika u odnosu na postojeće pametne naočare kompanije Meta. Dok sadašnji modeli jasno pokazuju kada fotografišu ili snimaju video pomoću LED indikatora, navodi sugerišu da bi tokom rada funkcije „Super Sensing“ taj signal mogao ostati neaktivan. Pojedini izveštaji takođe navode da bi deo novih AI funkcija mogao da stigne i na postojeće modele kroz buduća softverska ažuriranja.

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Obrada informacija uz AI pomoć

Jedna od zanimljivijih ideja koja se razmatra jeste da originalni audio i video zapisi uopšte ne budu trajno sačuvani niti dostupni korisniku. Umesto toga, sistem bi iz prikupljenih podataka izdvajao metapodatke koji bi predstavljali sažet opis onoga što je uređaj registrovao.

Ti podaci bi zatim bili obrađivani na serverima kompanije Meta, gde bi ih analizirala veštačka inteligencija. Na osnovu dobijenog konteksta, Meta AI bi mogao da odgovori na pitanja poput toga gde je korisnik ostavio ključeve, kada je poslednji put video određeni predmet ili da pruži dodatne informacije o lokaciji koju je ranije posetio. Ideja je da AI služi kao svojevrsno digitalno pamćenje, bez potrebe za čuvanjem kompletnih video-zapisa.

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Privatnost i razvoj AI tehnologije

Način prikupljanja i obrade podataka prirodno otvara pitanja privatnosti, posebno imajući u vidu da bi uređaj mogao da registruje veliki deo korisnikovih dnevnih aktivnosti. Prema dostupnim informacijama, razmatra se i mogućnost da deo prikupljenih podataka bude iskorišćen za dalji razvoj i unapređenje Meta modela veštačke inteligencije.

Kompanija poslednjih godina ulaže milijarde dolara u AI tehnologije kako bi ostala konkurentna vodećim igračima na ovom tržištu, pa se ovakvi projekti uklapaju u njenu dugoročnu strategiju razvoja. Ipak, Meta nije želela da komentariše navode koji se odnose na interne prototipove, naglašavajući da se razvoj budućih proizvoda zasniva na principima zaštite privatnosti.

Kao primer navodi projekat „Aria“, istraživačku platformu koja koristi tehnologije usmerene na očuvanje privatnosti, uključujući funkcije za automatsko pretvaranje govora u tekst i druge metode koje bi trebalo da smanje rizik od zloupotrebe prikupljenih podataka.

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Vizija budućnosti pametnih naočara

Izvršni direktor kompanije, Mark Zakerberg, više puta je isticao da veruje kako će AI naočare postati jedan od najvažnijih uređaja u narednim godinama. Prema njegovom viđenju, upravo bi ovakvi proizvodi mogli postepeno da preuzmu mnoge funkcije koje danas obavljaju pametni telefoni.

On smatra da buduće AI naočare neće služiti samo za odgovaranje na pitanja ili prikazivanje informacija, već će funkcionisati kao stalni lični pomoćnik koji razume korisnikove navike, pomaže u organizaciji obaveza, pamti važne informacije i pruža korisne predloge u svakodnevnim situacijama. Sličnu viziju predstavio je i tokom predstavljanja poslovnih rezultata kompanije početkom godine.

Mark Zakerberg Foto: Profimedia

LED indikator i dodatne mere zaštite

Paralelno sa razvojem novih AI mogućnosti, Meta radi i na unapređenju bezbednosnih mehanizama svojih pametnih naočara. Kompanija je saopštila da će kamera automatski biti onemogućena ukoliko sistem prepozna da je LED indikator za snimanje prekriven, izmenjen ili fizički oštećen.

Ova zaštita prisutna je još od druge generacije uređaja, ali će, prema najavama, biti dodatno unapređena kako bi prepoznavala i pokušaje uklanjanja ili namernog oštećivanja indikatora. Na taj način Meta želi da spreči potencijalnu zloupotrebu uređaja i poveća poverenje korisnika u tehnologiju.

Pored toga, kompanija je najavila da će uklanjati oglase i objave kojima se promovišu usluge modifikovanja LED indikatora, kao i da će suspendovati naloge koji nude takve usluge. U pojedinim slučajevima Meta razmatra i pokretanje pravnih postupaka protiv pojedinaca ili kompanija koje podstiču zaobilaženje bezbednosnih mehanizama ugrađenih u njene pametne naočare.