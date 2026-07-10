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Xiaomi je objavio prve zvanične najavne materijale za svoj novi SUV pod brendom Sky Nomad, otkrivajući prve detalje o modelu N90 uoči njegove premijere. Reč je o najvećem vozilu koje je kompanija do sada razvila, ali i o prvom velikom SUV-u koji koristi EREV (Extended Range Electric Vehicle) tehnologiju, odnosno električni pogon sa produženim dometom.

Nakon predstavljanja novog podbrenda na kineskom i engleskom jeziku, Xiaomi je počeo postepeno da otkriva dizajn i koncept vozila. Prve informacije ukazuju da će fokus biti na prostranoj unutrašnjosti, fleksibilnom rasporedu sedišta i mogućnostima koje prevazilaze klasičnu upotrebu porodičnog SUV-a.

Foto: Shutterstock

Veći od dosadašnjih Xiaomi modela

Prve fotografije pokazuju masivan SUV sa prepoznatljivim dizajnerskim elementima koje je Xiaomi već predstavio na modelima SU7 i YU7, ali u znatno robusnijem izdanju. Prednji deo donosi novu interpretaciju svetlosnog potpisa kompanije, dok zadnjim delom dominira LED traka koja se prostire preko čitave širine vozila.

Za razliku od sportskije oblikovanih modela koje je Xiaomi do sada predstavio, Sky Nomad N90 stavlja akcenat na praktičnost i komfor. Veće dimenzije omogućile su prostraniju kabinu, zbog čega se ovaj model pozicionira među velike porodične SUV automobile namenjene udobnim putovanjima i svakodnevnoj upotrebi.

1/7 Vidi galeriju Xiaomi Sky Nomad N90 SUV dobija prve zvanične detalje Foto: printscreen YT

Kabina koja menja način korišćenja SUV-a

Iako kompanija još nije prikazala konačan izgled enterijera, objavljene tehničke skice otkrivaju veoma fleksibilan raspored unutrašnjosti. Prednja sedišta trebalo bi da mogu da se rotiraju za 180 stepeni, čime se kabina lako pretvara u prostor za odmor, rad ili druženje tokom putovanja.

Procurile fotografije dodatno nagoveštavaju prolaz između prednjih sedišta, pa putnici mogu da prelaze sa jedne na drugu stranu kabine bez izlaska iz vozila. Pored toga, očekuje se i pomerljiva centralna konzola koja bi dodatno povećala iskorišćenost prostora.

Xiaomi posebno ističe da Sky Nomad N90 kombinuje izgled velikog SUV-a sa prostranošću i fleksibilnošću karakterističnom za MPV modele. Prema navodima kompanije, unutrašnjost može da posluži kao prostor za rad jedne osobe, mesto za odmor dvoje putnika, mala sala za sastanke ili prostor za porodične aktivnosti, u zavisnosti od potreba korisnika.

1/3 Vidi galeriju Funkcionalnost kabine xiaomi sky nomad n90 Foto: Xiaomi

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Napravljen za putovanja i boravak u prirodi

Jedan od glavnih aduta novog modela trebalo bi da bude prilagodljivost tokom dužih putovanja. Ranije objavljene fotografije pokazale su mogućnost ugradnje krovnog šatora, što jasno ukazuje da Xiaomi želi da N90 približi korisnicima koji vole kampovanje i aktivnosti na otvorenom.

Očekuje se da će sedišta moći potpuno da se obore, stvarajući prostor za odmor ili spavanje, dok bi snažni priključci za napajanje električnih uređaja trebalo da omoguće korišćenje dodatne opreme čak i kada se vozilo nalazi daleko od gradske infrastrukture.

Domet koji bi mogao da premaši 1.500 kilometara

Prema dostupnim informacijama, Sky Nomad N90 bi trebalo da bude dug oko 5,3 metra, uz međuosovinsko rastojanje od približno 3,1 metar. Kupcima bi, u zavisnosti od verzije, trebalo da budu ponuđene konfiguracije sa pet ili sedam sedišta.

Za pogon će, prema dosadašnjim informacijama, biti zadužen sistem koji kombinuje 1,5-litarski turbo benzinski motor kao produživač dometa sa dva elektromotora i pogonom na sva četiri točka. Baterija kapaciteta većeg od 70 kWh trebalo bi da omogući između 400 i 500 kilometara vožnje isključivo na električni pogon, dok bi zahvaljujući EREV sistemu ukupan domet mogao da premaši čak 1.500 kilometara.

LiDAR i napredni sistemi bezbednosti

Na objavljenim fotografijama može se uočiti LiDAR senzor postavljen na krovu vozila, što nagoveštava da Xiaomi planira napredne sisteme za asistenciju vozaču i viši nivo autonomnih funkcija u odnosu na dosadašnje modele.

Kompanija za sada nije otkrila kompletne tehničke specifikacije niti datum početka prodaje, ali je najavila da će u narednim nedeljama postepeno objavljivati nove detalje. Ako se dosadašnje najave pokažu tačnim, Sky Nomad N90 mogao bi da postane jedan od najzanimljivijih elektrifikovanih porodičnih SUV modela koji će se uskoro pojaviti na kineskom tržištu.