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Aerodrom koji danas nosi naziv President Donald Tramp International Airport našao se u centru pažnje ne samo zbog promene imena, već i zbog izgleda novog zvaničnog logotipa. Pojedini posmatrači smatraju da dizajn ostavlja utisak rada nastalog uz pomoć veštačke inteligencije, što je ubrzo pokrenulo rasprave na internetu. Umesto da predstavlja isključivo novi vizuelni identitet, logo je postao tema brojnih analiza i komentara.

Ova promena predstavlja presedan jer je Donald Tramp postao prvi predsednik Sjedinjenih Američkih Država kojem je aerodrom dobio ime dok je još na funkciji. Upravo zbog toga, novi vizuelni identitet izazvao je dodatnu pažnju javnosti. Mnogi smatraju da će upravo zbog simbolike svaki detalj ovog projekta biti pod posebnim nadzorom javnosti.

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Promena identiteta aerodroma na Floridi

Do nedavno je aerodrom u Južnoj Floridi nosio naziv Palm Beach International Airport, ali je nakon stupanja na snagu zakona, koji je u martu potpisao guverner Floride Ron Desantis, dobio novo ime u čast predsednika. Promena naziva označila je početak šireg procesa rebrendiranja aerodroma.

Novi logo prvi put je predstavio Erik Tramp još u maju. Dizajn podseća na stilizovanu verziju Velikog pečata Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu dominira zlatna boja, po kojoj je predsednik Tramp često prepoznatljiv. Upravo je taj upečatljiv vizuelni stil privukao pažnju i pristalica i kritičara.

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Detalji koji su podstakli kritike

Kritičari su ukazali na niz nepravilnosti u samom dizajnu. Kandže orla razlikuju se po obliku, noge nisu proporcionalne, dok pojedini elementi pri njihovom dnu izgledaju neujednačeno. Primećena je i blaga asimetrija celokupnog prikaza, kao i različit broj pera na krilima. Zbog ovih detalja mnogi su posumnjali da logo nije prošao temeljnu grafičku obradu.

Pored toga, grančice masline imaju različit broj listova, a pojedini komentatori navode da bi orao na Velikom pečatu trebalo da u jednoj kandži drži snop strela, a ne dve maslinove grančice. Takođe je istaknuto da štit na logotipu ima jedanaest pruga umesto trinaest, koliko ih ima na originalnom simbolu. Ove razlike dodatno su podstakle spekulacije o načinu na koji je dizajn nastao.

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Reakcije javnosti i odgovor nadležnih

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile tvrdnje da je logo nastao uz pomoć generativne veštačke inteligencije. Jedna objava na platformi Reddit, u kojoj su nabrojane uočene nepravilnosti, postala je veoma popularna i dodatno proširila raspravu. Korisnici su u komentarima iznosili različita mišljenja, od potpune uverenosti do skepticizma prema tim tvrdnjama.

Na pitanje o poreklu logotipa, predstavnici aerodroma uputili su novinare na lokalne zvaničnike. Iz Odeljenja za aerodrome okruga Palm Bič naveli su da je logo dostavljen aerodromu, ali da nemaju informacije o tome kako je izrađen, ne potvrdivši niti demantujući tvrdnje o korišćenju veštačke inteligencije. Takav odgovor ostavio je prostor za dalja nagađanja i rasprave u javnosti.

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AI sadržaji i novi simbol aerodroma

Autor teksta ocenjuje da mogućnost korišćenja veštačke inteligencije ne bi predstavljala iznenađenje, imajući u vidu da je administracija Donalda Trampa više puta koristila AI za izradu promotivnih i političkih vizuala. Takvi sadržaji ranije su izazivali različite reakcije, od iznenađenja do oštrih kritika. Zbog toga su se slične pretpostavke brzo pojavile i u slučaju novog logotipa aerodroma.

Bez obzira na polemike, novi logo već je postavljen na velikom znaku na glavnom prilazu aerodromu u Vest Palm Biču, a može se videti i na više lokacija unutar terminala. Time je postao jedan od najuočljivijih simbola promenjenog identiteta aerodroma. Rasprava o njegovom dizajnu verovatno će se nastaviti i u narednom periodu, bez obzira na to da li će njegovo poreklo biti zvanično razjašnjeno.