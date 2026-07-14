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Kompanija Apple podnela je tužbu protiv OpenAI, tvrdeći da je došlo do neovlašćenog korišćenja poverljivih poslovnih informacija, kao i kršenja ugovornih obaveza. Sudski postupak pokrenut je pred saveznim sudom u Severnoj Kaliforniji. Ovaj spor mogao bi da postane jedan od najznačajnijih pravnih sukoba u tehnološkoj industriji poslednjih godina.

U tužbi se navodi da su pojedini bivši zaposleni u Apple-u, nakon prelaska u OpenAI, navodno iznosili poverljive podatke i koristili ih tokom razvoja novih projekata. Prema tvrdnjama Apple-a, takve aktivnosti nisu bile pojedinačni slučajevi, već deo šireg obrasca ponašanja. OpenAI se za sada nije javno izjasnio o navodima iz tužbe.

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Optužbe usmerene na bivše rukovodioce i zaposlene

Posebna pažnja u sudskim dokumentima posvećena je Tangu Tanu, nekadašnjem dugogodišnjem zaposlenom u Apple-u, koji je nakon 24 godine rada prešao u OpenAI. Apple tvrdi da je tokom zapošljavanja novih ljudi koristio interna kodna imena projekata i od kandidata tražio informacije koje su bile poverljive. Upravo ove tvrdnje predstavljaju jedan od temelja sudskog postupka.

Kompanija dalje navodi da je Tan navodno savetovao zaposlene koji napuštaju Apple kako da zaobiđu bezbednosne procedure i podele detalje o proizvodima koji još nisu predstavljeni javnosti. Ove optužbe predstavljaju jedan od ključnih elemenata tužbe. Ukoliko budu potvrđene, mogle bi da imaju ozbiljne pravne posledice.

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Razvoj AI uređaja dodatno podigao tenzije

Spor dolazi u trenutku kada se već duže spekuliše da OpenAI razvija sopstveni hardverski uređaj koji bi mogao da bude konkurencija iPhone-u. Ranije je analitičar Ming-Či Kuo izneo procenu da bi budući uređaj mogao da se oslanja na AI agente umesto na klasične aplikacije. Zbog toga je čitav slučaj privukao veliku pažnju tehnološke javnosti.

Dodatnu pažnju izazvala je i prošlogodišnja kupovina startapa io, koji je osnovao bivši Apple-ov glavni dizajner Džoni Ajv. OpenAI je ovom akvizicijom, vrednom 6,5 milijardi dolara, ojačao planove za razvoj sopstvenog hardvera, iako se Ajv ne pominje među optuženima u sudskom postupku. Ovaj potez dodatno je podstakao spekulacije o ambicijama kompanije na tržištu uređaja.

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Apple izneo nove tvrdnje

U tužbi se pominje i Čang Liu, bivši viši elektroinženjer Apple-a, za kojeg kompanija tvrdi da po odlasku nije vratio službeni laptop. Prema navodima Apple-a, na tom uređaju nalazili su se poverljivi tehnički dokumenti koji su navodno preuzimani neposredno pre prelaska u OpenAI. Apple smatra da bi upravo ti materijali mogli da budu važan deo sudskog postupka.

Među informacijama koje Apple smatra kompromitovanim nalaze se tehničke specifikacije, inženjerske prezentacije i podaci o projektima koji još nisu predstavljeni javnosti. Kompanija takođe tvrdi da je Liu pojedinim bivšim kolegama davao savete koje informacije da pripreme tokom razgovora za posao u OpenAI. Ove tvrdnje biće predmet daljeg razmatranja tokom sudskog procesa.

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Apple traži zaštitu svojih tehnologija pred sudom

Apple navodi da je još u februaru poslao zvanično pismo kompaniji OpenAI kako bi izrazio zabrinutost zbog navodnih aktivnosti, ali da odgovor nije stigao. U međuvremenu je interna istraga, prema tvrdnjama kompanije, ukazala na moguće korišćenje poverljivih podataka tokom razvoja OpenAI hardverskih proizvoda. Kompanija smatra da je zbog toga bilo neophodno pokretanje sudskog postupka.

Zbog toga Apple od suda traži da zabrani dalje korišćenje ili otkrivanje njegovih poslovnih tajni, naloži vraćanje svih poverljivih materijala i obezbedi očuvanje dokaza. U saopštenju kompanija ističe da će nastaviti da štiti intelektualnu svojinu i rad svojih razvojnih timova. Ishod ovog spora mogao bi da utiče i na buduće odnose među najvećim AI i tehnološkim kompanijama.