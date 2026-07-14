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Švajcarska Komisija za zaštitu konkurencije (Weko) otvorila je istragu protiv kompanije Google zbog sumnje da način na koji određuje podrazumevani internet pretraživač na Android uređajima može da utiče na tržišno nadmetanje. Regulator želi da utvrdi da li ova praksa korisnicima ograničava izbor i konkurentima otežava pristup tržištu.

Tokom postupka biće ispitano da li automatsko postavljanje Google pretrage daje kompaniji neopravdanu prednost i istovremeno smanjuje mogućnosti drugih servisa da privuku nove korisnike u Švajcarskoj. Slučaj dolazi u trenutku kada regulatori širom sveta sve pažljivije analiziraju položaj velikih tehnoloških kompanija.

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Korisnici više nemaju mogućnost izbora

Prema dostupnim informacijama, u Švajcarskoj je ukinuta opcija koja je tokom prvog podešavanja novog Android uređaja omogućavala korisnicima da sami izaberu podrazumevani internet pretraživač. Ova promena prošla je relativno neprimećeno, ali je kasnije privukla pažnju regulatora.

Umesto izbora između različitih servisa, Google pretraga se sada automatski postavlja kao osnovna opcija, zbog čega korisnici više ne dobijaju mogućnost da odmah odluče koji pretraživač žele da koriste. Kritičari smatraju da upravo prvi izbor na novom uređaju može imati veliki uticaj na navike korisnika.

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Različita pravila u Evropskoj uniji

Posebnu pažnju regulatora privukla je činjenica da korisnici u državama Evropske unije i dalje imaju mogućnost da izaberu željeni pretraživač prilikom konfiguracije Android uređaja. Ta razlika između dva bliska tržišta postavila je dodatna pitanja o načinu primene Google-ovih pravila.

Upravo zbog različitog pristupa u Evropskoj uniji i Švajcarskoj, nadležni žele da utvrde zašto su korisnici na jednom tržištu dobili manje mogućnosti izbora. Ovaj deo istrage mogao bi da bude ključan za procenu da li postoji nejednak tretman korisnika.

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Ispituje se mogući uticaj na konkurenciju

Iz Komisije navode da bi automatsko postavljanje Google pretrage moglo da smanji vidljivost drugih internet pretraživača i oteža im dolazak do novih korisnika. Regulatori posebno obraćaju pažnju na to koliko početne postavke uređaja utiču na ponašanje potrošača.

Zbog toga će istraga utvrditi da li ovakav način poslovanja predstavlja kršenje švajcarskog Zakona o kartelima i pravila koja štite tržišnu konkurenciju. Google će tokom postupka imati priliku da odgovori na navode i iznese svoju stranu slučaja.

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Rezultati bi mogli imati širi značaj

Nadležni ističu da bi zaključci ovog postupka mogli da budu važni i za procenu sličnih praksi koje se primenjuju na drugim mobilnim uređajima i digitalnim platformama. Odluka švajcarskog regulatora mogla bi da posluži kao signal za buduće postupke protiv velikih tehnoloških kompanija.

Istraga je tek u početnoj fazi, a njen ishod mogao bi da utiče na buduće odluke u vezi sa načinom na koji tehnološke kompanije korisnicima nude podrazumevane usluge. Za sada nije poznato kada će regulator objaviti prve zaključke.