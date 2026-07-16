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Vlada Velike Britanije pokrenula je inicijativu kojom bi tinejdžerima od 16 i 17 godina bilo ograničeno korišćenje društvenih mreža tokom noći. Prema predlogu, platforme kao što su Instagram, TikTok i Jutjub automatski bi bile nedostupne u periodu od ponoći do šest sati ujutru. Reč je o jednoj od najambicioznijih mera koje britanske vlasti razmatraju kako bi smanjile vreme koje mladi provode pred ekranima.

Cilj ove mere je da mladi provode manje vremena na telefonima tokom kasnih sati i da se ublaži negativan uticaj prekomernog korišćenja digitalnih platformi. Ipak, postoji mogućnost da korisnici sami isključe ovu opciju kroz podešavanja svojih naloga, što je izazvalo brojne reakcije. Upravo zbog toga mnogi dovode u pitanje koliko bi ovakvo ograničenje zaista bilo efikasno u praksi.

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Bolji san i bezbednije korišćenje

Britanska sekretarka za tehnologiju Liz Kendal navela je da bi nova pravila trebalo da doprinesu kvalitetnijem snu, većoj koncentraciji i više vremena koje mladi provode sa porodicom i prijateljima. Prema njenim rečima, cilj nije samo ograničavanje pristupa, već stvaranje sigurnijeg digitalnog okruženja za decu i tinejdžere. Vlasti smatraju da bi ovakav pristup mogao pozitivno da utiče i na mentalno zdravlje mladih.

Pored noćnog ograničenja, vlasti žele da tehnološke kompanije uklone ili ograniče funkcije koje podstiču dugotrajno korišćenje aplikacija. Među njima su automatsko puštanje sadržaja i beskonačno pomeranje objava, koje korisnike često zadržavaju duže nego što su planirali. Ove funkcije već godinama su predmet kritika stručnjaka zbog načina na koji utiču na navike korisnika.

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Kritike zbog lakog zaobilaženja pravila

Iako vlada smatra da bi predložene mere mogle da donesu koristi mladima, deo političara i organizacija za zaštitu dece ocenjuje da one nisu dovoljno snažne. Konzervativna poslanica Laura Trot istakla je da ograničenje koje tinejdžeri mogu sami da isključe verovatno neće imati veliki efekat. Kritičari smatraju da bi bez obavezne primene pravila njihov uticaj mogao ostati veoma ograničen.

Slične primedbe stigle su i od stručnjaka za bezbednost dece na internetu. Endi Barouz iz „Fondacije Moli Rouz“ ocenio je da predložene promene predstavljaju niz odvojenih poteza, a ne sveobuhvatan pristup zaštiti mladih u digitalnom svetu. On upozorava da su potrebne sistemske promene koje bi dugoročno rešavale problem.

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Upozorenja na neželjene posledice

Pojedini stručnjaci istakli su da noćna zabrana može imati i negativne strane. Posebno je ukazano na mogućnost da bi neka ranjiva deca mogla izgubiti pristup društvenim mrežama koje im tokom noći služe kao izvor podrške, informacija ili kontakta sa drugima. Zbog toga pojedini eksperti traže da se uvedu izuzeci za određene situacije.

Vlada je sprovela probno istraživanje među oko 300 tinejdžera, koje je pokazalo da su noćna ograničenja najviše uticala na poboljšanje sna i kvalitetniju komunikaciju u porodici. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je uzorak bio mali i da ne daje potpunu sliku dugoročnih posledica ovakvih mera. Smatraju da su potrebna obimnija istraživanja pre donošenja konačnih odluka.

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Nove mere uskoro pred parlamentom

Britanska vlada planira da predloge predstavi parlamentu do kraja godine. Ideja je da nova pravila počnu da se primenjuju zajedno sa najavljenom zabranom pristupa određenim društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, koja bi trebalo da stupi na snagu narednog proleća. Ukoliko budu usvojene, mere bi mogle da postanu primer i drugim evropskim državama.

Debata o ovim promenama pokazuje koliko je teško pronaći ravnotežu između zaštite mladih i njihovog prava na korišćenje digitalnih platformi. Dok jedni smatraju da su stroža pravila neophodna, drugi upozoravaju da ograničenja moraju biti pažljivo osmišljena kako ne bi stvorila nove probleme. Ishod rasprave mogao bi da utiče na budući način regulisanja društvenih mreža i u drugim zemljama.