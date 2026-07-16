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Google je potvrdio da će uskoro omogućiti rad prodavnica aplikacija drugih kompanija unutar svog Play Store-a u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova odluka dolazi nakon višegodišnjeg pravnog sukoba sa Epic Games, kompanijom koja stoji iza igre Fortnite, i predstavlja kraj jedne od najznačajnijih borbi oko pravila digitalne distribucije aplikacija. Reč je o promeni koja bi mogla da utiče na način funkcionisanja čitavog Android ekosistema.

Kompanija u vlasništvu Alphabet-a saopštila je sudu u Kaliforniji da odustaje od pokušaja da ospori raniju sudsku odluku. Time će biti završena pravna procedura pokrenuta zbog načina na koji Google upravlja svojim ekosistemom aplikacija na Android uređajima. Ovim potezom zatvara se jedno od najpraćenijih antimonopolskih pitanja u tehnološkoj industriji.

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Lakši pristup alternativnim prodavnicama

Odluka je usledila nakon naloga američkog okružnog sudije Jamesa Donata, koji je zatražio da Google omogući konkurentskim prodavnicama aplikacija da budu dostupne direktno kroz Play Store. Cilj ove promene bio je da korisnicima Android uređaja bude jednostavnije da pronađu i koriste alternative Google-ovoj platformi. Sud smatra da bi ovakav pristup mogao da podstakne veću konkurenciju na tržištu.

Google je ranije pokušao da predloži drugačije rešenje. Kompanija je u martu predstavila model prema kojem bi alternativne prodavnice morale da prolaze kroz proces registracije van samog Play Store-a, uz obrazloženje da bi takav sistem mogao bolje da odgovara različitim regulatornim zahtevima širom sveta. Međutim, taj predlog nije naišao na podršku suda.

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Drugačiji model otežava konkurenciju

Sud je zakazao razmatranje Google-ovog predloga, ali su se pojavile kritike na račun ideje da se konkurentske prodavnice nude izvan glavne platforme. Nancy Rose, ekonomistkinja koju je angažovao sud i profesorka na Massachusetts Institute of Technology (MIT), ocenila je da bi takav pristup mogao da oteža korisnicima prelazak na druge opcije. Prema njenim rečima, dodatni koraci često predstavljaju prepreku za širu primenu novih servisa.

Prema njenom mišljenju, korisnici su već navikli da aplikacije traže kroz Play Store, pa bi ih preusmeravanje na spoljne internet stranice moglo odvratiti od instaliranja alternativnih prodavnica. Smatra se da bi prisustvo drugih platformi unutar samog Play Store-a moglo da ukloni dodatne prepreke za njihovo širenje. To bi manjim kompanijama moglo da omogući ravnopravniju borbu za korisnike.

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Google odustao od svog predloga

Nakon razmatranja situacije, Google je odlučio da povuče svoj raniji predlog umesto da nastavi dugotrajan pravni spor. Kompanija je navela da želi da izbegne produžavanje procesa koji bi mogao da stvori dodatnu neizvesnost za razvoj celog ekosistema. Time je otvoren put za primenu novih pravila bez dodatnih sudskih prepreka.

Google je istakao da će nastaviti da poštuje preostale delove sudske odluke. Time kompanija prihvata promenu koja će omogućiti veću otvorenost Play Store-a prema drugim prodavnicama aplikacija na američkom tržištu. Očekuje se da će naredni meseci pokazati kako će se nova pravila primenjivati u praksi.

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Kraj spora mogao bi da promeni tržište

Sukob između Google-a i Epic Games bio je deo šire debate o kontroli velikih digitalnih platformi i uslovima koje postavljaju proizvođači operativnih sistema. Odluka bi mogla da utiče na način na koji korisnici dolaze do aplikacija i na položaj nezavisnih prodavnica unutar Android okruženja. Mnogi analitičari smatraju da bi ovo mogao biti početak većih promena u industriji mobilnih aplikacija.

Iako se promena za sada odnosi na Sjedinjene Američke Države, njen razvoj pažljivo prate kompanije i regulatori širom sveta. Nova pravila mogla bi da postanu važan primer u raspravi o većoj konkurenciji na tržištu mobilnih aplikacija. Njihov uticaj mogao bi da se oseti i na drugim tržištima ukoliko slični zahtevi budu usvojeni.