Slušaj vest

BMW je pokrenuo novu servisnu akciju gde će biti povučeno više od 29.000 vozila zbog problema koji bi mogao da ugrozi bezbednost vozača. Prema informacijama američke Nacionalne uprave za bezbednost saobraćaja na putevima (NHTSA), kvar je povezan sa delom sistema za pokretanje motora. Reč je o preventivnoj meri koja ima za cilj da spreči ozbiljnije incidente.

Problem se odnosi na relej elektropokretača koji može da korodira tokom vremena. U određenim uslovima to može dovesti do pregrevanja, kratkog spoja i povećanog rizika od izbijanja požara u vozilu. Stručnjaci ističu da ovakvi kvarovi, iako retki, zahtevaju brzu reakciju proizvođača.

Foto: Shutterstock

Kvar obuhvata više luksuznih modela

Povlačenje uključuje ukupno 29.119 automobila različitih verzija. Među vozilima koja su obuhvaćena servisnom akcijom nalaze se BMW 530e xDrive, BMW 740Le xDrive, kao i određeni modeli iz BMW iPerformance serije. Broj pogođenih vozila pokazuje da se radi o jednoj od većih servisnih akcija kompanije u poslednje vreme.

NHTSA je navela da će vlasnici pogođenih vozila moći da obave popravku bez dodatnih troškova. Ovlašćeni servisi zameniće elektropokretač motora kako bi se uklonio potencijalni bezbednosni problem. Vlasnici će o servisnoj akciji biti obavešteni u skladu sa procedurama proizvođača.

1/2 Vidi galeriju BMW 530e xdrive i BMW 740le xdrive Foto: Shutterstock

Intervencija dolazi nakon otkrivenog rizika

Odluka o povlačenju doneta je nakon utvrđivanja mogućnosti da kvar na električnoj komponenti izazove ozbiljnije posledice. Iako nisu navedene dodatne okolnosti pojedinačnih slučajeva, proizvođač je odlučio da sprovede preventivnu akciju radi zaštite korisnika. Na taj način BMW nastoji da otkloni potencijalni problem pre nego što izazove ozbiljnije kvarove.

Vlasnicima vozila koja su obuhvaćena ovom merom preporučuje se da kontaktiraju ovlašćene servise i provere da li je njihov automobil deo kampanje. Zamena neispravnog dela trebalo bi da u potpunosti otkloni uočeni nedostatak. Pravovremena provera može značajno doprineti bezbednijem korišćenju hibridnih vozila.

Foto: Shutterstock

Već suočen sa povlačenjem vozila

Ovo nije prvi put da BMW sprovodi servisne akcije zbog mogućih problema koji mogu biti povezani sa rizikom od požara. Kompanija je tokom ove godine već pokretala više sličnih postupaka na različitim tržištima. Takve mere postale su sve češće kako automobili dobijaju složenije električne i elektronske sisteme.

Prethodna povlačenja odnosila su se na probleme u sistemima za pokretanje vozila i električnim instalacijama. Bezbednosne provere i naknadne popravke deo su standardnih procedura proizvođača kada se utvrdi mogući tehnički nedostatak. Cilj ovakvih akcija je da se potencijalni rizici uklone pre nego što ugroze vozače i putnike.

Foto: Shutterstock

Kontrole ostaju prioritet za proizvođače

Velike automobilske kompanije redovno sprovode ovakve akcije kako bi sprečile moguće probleme pre nego što dovedu do ozbiljnijih posledica. Povlačenje vozila omogućava proizvođačima da poprave određene komponente i smanje rizike za korisnike. Servisne kampanje danas predstavljaju važan deo održavanja visokih bezbednosnih standarda u auto-industriji.

Za vlasnike pogođenih BMW modela najvažnije je da pravovremeno provere status svog vozila i obave preporučenu servisnu intervenciju. Time se osigurava da automobil nastavi da ispunjava potrebne bezbednosne standarde i bezbedno učestvuje u saobraćaju. Redovno održavanje i odaziv na servisne pozive mogu sprečiti ozbiljnije probleme u budućnosti.