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Sukob između kompanija Apple i OpenAI dobio je novu dimenziju nakon informacija da OpenAI razvija sopstveni hardverski uređaj zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Prema pisanju medija, upravo taj projekat mogao bi da bude jedan od razloga zbog kojih su odnosi između dve kompanije postali zategnuti. Ukoliko se ove informacije pokažu tačnim, rivalstvo bi moglo da preraste u direktnu borbu na tržištu uređaja.

Dodatnu pažnju privukli su navodi da je Apple podneo tužbu protiv OpenAI, tvrdeći da je kompanija iz San Franciska sistematski prikupljala poverljive informacije o budućim Apple proizvodima. Ove tvrdnje pojavile su se u trenutku kada OpenAI intenzivno radi na razvoju novog uređaja. Zbog toga mnogi povezuju pravni spor sa sve većim ambicijama OpenAI-ja u oblasti hardvera.

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Bivši Apple inženjeri učestvuju u projektu

Na razvoju uređaja angažovani su bivši inženjeri kompanije Apple, koji su ranije učestvovali u stvaranju iPhone telefona i drugih proizvoda ovog tehnološkog giganta. Njihovo uključivanje dodatno je podstaklo spekulacije da OpenAI želi da proširi poslovanje i na tržište potrošačkog hardvera. Iskustvo ovog tima moglo bi da bude jedan od ključnih aduta u razvoju novog proizvoda.

Za sada nema mnogo zvaničnih detalja o samom projektu, ali mediji navode da je uređaj još u fazi razvoja i da se na njemu intenzivno radi. Kompanija za sada nije otkrila kada bi proizvod mogao da bude predstavljen javnosti.

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Uređaj će biti povezan sa ChatGPT

Prema dostupnim informacijama, novi proizvod interno se opisuje kao „AI pratilac nalik čoveku koji živi u kući“. Njegov rad biće zasnovan na integraciji sa ChatGPT, a namenjen je da korisnicima pruža pomoć kroz svakodnevnu komunikaciju. Ideja je da veštačka inteligencija bude prisutna tokom čitavog dana i reaguje na potrebe korisnika u realnom vremenu.

Za razliku od mnogih današnjih pametnih uređaja, ovaj proizvod neće imati ekran. Umesto toga, komunikacija će se odvijati glasom, dok će veštačka inteligencija biti zadužena za obradu zahteva i davanje odgovora. Takav pristup mogao bi da predstavlja potpuno drugačiji koncept u odnosu na današnje pametne telefone i tablete.

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Pristup podacima radi personalizovane pomoći

Očekuje se da će uređaj imati pristup određenim segmentima digitalnog života korisnika, uključujući elektronsku poštu i druge podatke. Na osnovu tih informacija trebalo bi da pruža odgovore prilagođene konkretnim potrebama korisnika. Upravo personalizacija predstavlja jednu od glavnih ideja ovog projekta.

Iako je uređaj još u razvojnoj fazi, medijski navodi ukazuju da je cilj stvaranje ličnog AI asistenta koji bi mogao stalno da bude prisutan u domu i korisnicima olakša svakodnevne aktivnosti. Ostaje da se vidi kako će kompanija rešiti pitanja privatnosti i zaštite podataka.

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OpenAI direktan Apple konkurent

OpenAI je i ranije nagoveštavao da razmatra ulazak na tržište hardvera. Među ranijim spekulacijama pominjala se i mogućnost razvoja sopstvenog pametnog telefona, što bi kompaniju dovelo u direktnu konkurenciju sa Apple. Takav potez značajno bi promenio odnos snaga u tehnološkoj industriji.

Iako ovi planovi nisu zvanično potvrđeni, razvoj AI uređaja i aktuelni pravni spor dodatno su podstakli interesovanje za buduće poteze dve kompanije. Naredni meseci mogli bi da pokažu da li OpenAI zaista planira najveći iskorak u svojoj istoriji.