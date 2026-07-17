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Mladi u Srbiji ostvarili su rezultat iznad proseka Evropske unije kada je reč o osnovnim digitalnim veštinama. Prema podacima Evrostata, 77,1 odsto građana uzrasta od 16 do 24 godine u Srbiji poseduje najmanje osnovne digitalne kompetencije. To pokazuje da se mladi u Srbiji uspešno prilagođavaju sve većim zahtevima digitalnog društva i tržišta rada.

Na nivou Evropske unije prosečan udeo mladih sa osnovnim digitalnim znanjima iznosi 74,6 odsto. Time se Srbija nalazi nekoliko procentnih poena iznad evropskog proseka i potvrđuje dobar rezultat u ovoj oblasti. Takav plasman svrstava Srbiju među zemlje koje uspešno prate evropske trendove u razvoju digitalnih kompetencija mladih.

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Danska je na vrhu, dok su Bugarska i Rumunija pri dnu

Među državama članicama Evropske unije najbolje rezultate ostvarila je Danska, gde je tokom prošle godine čak 92,1 odsto mladih imalo najmanje osnovne digitalne veštine. Odmah iza nje nalaze se Češka sa 91,7 odsto i Malta sa 91,5 odsto. Ovi rezultati potvrđuju da pojedine evropske zemlje već godinama sistematski ulažu u razvoj digitalnog obrazovanja.

Na drugom kraju liste našle su se Bugarska i Rumunija, jedine članice Evropske unije u kojima je manje od 60 odsto mladih posedovalo osnovne digitalne kompetencije. U Bugarskoj je taj udeo iznosio 52,8 odsto, dok je u Rumuniji registrovano 53,3 odsto. Razlike među državama pokazuju da nivo digitalnih veština i dalje značajno varira širom Evrope.

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Mlade žene beleže nešto bolje rezultate

Podaci Evrostata pokazuju da su mlade žene u Evropskoj uniji ostvarile blagu prednost u odnosu na muškarce kada je reč o digitalnim veštinama. Osnovne digitalne kompetencije imalo je 75,9 odsto žena uzrasta od 16 do 24 godine. Reč je o trendu koji je prisutan u većini država članica.

Kod mladih muškaraca isti pokazatelj iznosio je 73,3 odsto. Razlika nije velika, ali ukazuje na blagu prednost žena na nivou cele Evropske unije. Iako je jaz relativno mali, podaci ukazuju na stabilan obrazac u korist mladih žena.

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Prednost žena izraženija u većini država

Veći procenat mladih žena sa osnovnim digitalnim znanjima zabeležen je u čak 22 države članice Evropske unije. Najizraženija razlika registrovana je na Kipru, gde su žene bile uspešnije za 18,8 procentnih poena. To je ujedno i najveća razlika zabeležena među svim državama obuhvaćenim istraživanjem.

Slede Slovenija sa razlikom od 11,6 procentnih poena i Austrija, gde je prednost žena iznosila 9,1 procentni poen. Ovi podaci pokazuju da su u većem delu Evropske unije mlade žene ostvarile bolje rezultate u ovoj oblasti. Takav trend prisutan je bez obzira na razlike u obrazovnim sistemima i stepenu digitalizacije pojedinih država.

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U pojedinim državama muškarci imaju prednost

U pet država članica Evropske unije situacija je bila drugačija, pa su mladi muškarci ostvarili bolje rezultate od žena kada je reč o osnovnim digitalnim veštinama. Ipak, takvi primeri predstavljaju izuzetak u odnosu na ukupnu sliku na nivou Evropske unije.

Najveća razlika zabeležena je na Malti, gde je osnovne digitalne kompetencije posedovalo 93,6 odsto muškaraca, u poređenju sa 89,1 odsto žena. Sličan trend registrovan je i u Rumuniji, gde su muškarci imali prednost od četiri procentna poena, pokazuju podaci Evrostata. Rezultati ukazuju da, iako žene u proseku ostvaruju nešto bolje rezultate, postoje zemlje u kojima muškarci i dalje imaju blagu prednost u ovoj oblasti.