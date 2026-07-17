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Stanje baterije jedan je od najvažnijih faktora pri kupovini polovnog električnog automobila, ali sama kilometraža ne daje potpunu sliku. Na dugotrajnost baterije utiču način vožnje, uslovi u kojima se vozilo koristi, navike punjenja i sama tehnologija ugrađena u automobil. Upravo zbog toga procena stvarnog zdravlja baterije postaje sve važniji kriterijum pri izboru polovnog EV modela.

Zbog toga je pažnju privukla analiza švedske platforme Carla, koja se bavi prodajom polovnih vozila. Kompanija je između 2022. i 2026. godine sprovela skoro 10.000 testova zdravlja baterija električnih automobila kako bi uporedila koliko kapaciteta ostaje nakon približno 100.000 pređenih kilometara. Reč je o jednom od najvećih skupova podataka ove vrste koji je javno predstavljen.

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Korejski modeli ostvarili najbolje rezultate

Rezultati pokazuju da veliki broj popularnih električnih automobila i posle 100.000 kilometara zadržava najmanje 95 odsto početnog kapaciteta baterije. Ipak, na samom vrhu izdvojila su se dva korejska modela. Njihovi rezultati posebno su privukli pažnju jer su nadmašili i pojedine znatno novije konkurente.

Prvo mesto zauzela je Kia e-Niro, čija je baterija od 64 kWh u proseku zadržala 97,25 odsto originalnog kapaciteta. Vrlo blizu nalazi se Hyundai Kona Electric sa prosečnih 97,18 odsto, što znači da je kod oba modela degradacija ostala ispod tri procenta. Takvi rezultati ukazuju na izuzetno spor gubitak kapaciteta čak i nakon velikog broja pređenih kilometara.

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Visoko plasirani i noviji električni automobili

Treće mesto pripalo je modelu Kia EV6 sa baterijom kapaciteta 77,4 kWh i prosečnim očuvanjem od 95,95 odsto. Slede Volvo XC40 Recharge sa CATL ćelijama i prosekom od 94,70 odsto, kao i Polestar 2, koji koristi baterije istog dobavljača i ostvario je rezultat od 94,35 odsto. To pokazuje da se među najbolje rangiranima nalaze modeli različitih proizvođača i generacija.

Na šestoj poziciji našao se BMW i3 sa baterijom od 42,2 kWh, uvedenom 2019. godine, koji je u proseku zadržao 93,77 odsto prvobitnog kapaciteta. Rezultati pokazuju da više proizvođača uspešno održava dugotrajnost svojih baterijskih sistema. Istovremeno, potvrđuje se da starost modela ne mora nužno biti presudan faktor za očuvanje baterije.

Foto: InsideEVs

Punjenje ima važnu ulogu u očuvanju baterije

Zanimljivo je da su Kia e-Niro i Hyundai Kona Electric stariji modeli od većine konkurenata, ali su ipak ostvarili najbolje rezultate. Jedno od mogućih objašnjenja jeste to što se njihovi tečno hlađeni baterijski paketi pune snagom manjom od 80 kW, što smanjuje toplotno i električno opterećenje ćelija. Sporije punjenje u određenim uslovima može doprineti sporijoj degradaciji baterije tokom godina.

Sa druge strane, Kia EV6 pokazuje da brzo punjenje ne mora nužno da dovede do većeg habanja baterije. Ovaj model sa 800-voltnom arhitekturom puni se višestruko brže od e-Niro i Kona Electric, ali je uprkos tome zadržao veoma visok procenat kapaciteta. U analizi se navodi i da je hladnija klima u Švedskoj mogla pozitivno da utiče na rezultate svih testiranih vozila. To pokazuje da na dugovečnost baterije utiče kombinacija više faktora, a ne samo brzina punjenja.

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Važne informacije kupcima polovnih EV

Kod modela Hyundai Kona Electric postoji i jedan dodatni faktor koji može uticati na rezultate. Hyundai je ranije menjao kompletne baterijske pakete na velikom broju ranih Kona EV vozila zbog problema sa ćelijama kompanije LG Energy Solution, ali nije poznato da li su automobili sa zamenjenim baterijama bili uključeni u ovu analizu. Kia e-Niro nije bila obuhvaćena tim opozivom jer je koristila ćelije drugog dobavljača. Zbog toga ove rezultate treba posmatrati uz određenu dozu opreza.

Ukupni rezultati ipak pokazuju pozitivan trend. Među 20 najbolje ocenjenih modela nijedan nije zabeležio degradaciju veću od 10 odsto, a čak je i Volkswagen ID.3, koji se našao na dnu ove grupe, posle oko 100.000 kilometara u proseku zadržao 91,79 odsto kapaciteta baterije. Analiza potvrđuje da savremene baterije uglavnom stare postepeno, što predstavlja važnu informaciju za sve koji razmatraju kupovinu polovnog električnog automobila i ublažava jedan od najčešćih strahova budućih vlasnika EV vozila.