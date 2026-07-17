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Humanoidni roboti do sada su se uglavnom povezivali sa fabrikama, skladištima i poslovima koji olakšavaju svakodnevni rad ljudi. Međutim, kako tehnologija ubrzano napreduje, pojedine kompanije počinju da razmatraju znatno ambicioznije scenarije njihove primene - uključujući i vojne misije. Među njima je i Foundation Future Industries, koja razvija robote namenjene zadacima u opasnim i visokorizičnim okruženjima.

Izvršni direktor kompanije Sanket Patak potvrdio je da firma istražuje takozvane „kinetičke“ mogućnosti, odnosno sisteme povezane sa potencijalnom upotrebom u oružanim operacijama. Iako nije želeo da otkrije konkretne tehničke detalje, najavio je da bi javnost prve rezultate tog razvoja mogla da vidi već u narednim mesecima. Njegove izjave dodatno su podstakle raspravu o tome koliko su humanoidni roboti blizu vojne primene.

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Vojske širom sveta ulažu u novu generaciju robota

Interesovanje vojski za naprednu robotiku nije novost, ali poslednjih godina postaje sve izraženije. Američka agencija DARPA finansirala je velika takmičenja u razvoju humanoidnih robota između 2012. i 2015. godine, dok američka vojska kroz program xTechHumanoids nastavlja da podržava razvoj tehnologija koje bi mogle imati buduću vojnu primenu. Cilj je stvaranje sistema koji mogu preuzeti deo najopasnijih zadataka od ljudi.

Istovremeno, autonomni i poluautonomni sistemi sve više pronalaze mesto na savremenom ratištu. Dronovi, besposadna vozila i robotska plovila već se koriste u različitim vojnim operacijama, dok humanoidni roboti predstavljaju naredni korak - mašine koje bi mogle da se kreću i rade u okruženjima projektovanim upravo za ljude. To bi im omogućilo da koriste postojeću infrastrukturu bez velikih prilagođavanja.

Foto: Printscreen/darpa.mil

Foundation Future Industries otvoreno cilja vojno tržište

Za razliku od većine proizvođača koji humanoidne robote razvijaju za industriju ili pomoć u domaćinstvu, Foundation Future Industries od početka otvoreno govori o vojnoj primeni svoje tehnologije. Kompanija navodi da bi njeni roboti mogli da obavljaju logističke zadatke, izviđanje, inspekcije i druge misije u kojima je rizik za ljude visok. U budućnosti ne isključuje ni mogućnost razvoja sistema sa borbenim sposobnostima.

Kompanija tvrdi da je svog humanoidnog robota Phantom MK1 već testirala sa ukrajinskim snagama. Rat u Ukrajini poslednjih godina postao je svojevrsna laboratorija za proveru novih autonomnih tehnologija, gde različiti robotski sistemi dobijaju priliku da budu testirani u realnim uslovima. Upravo takva iskustva mogu ubrzati razvoj naredne generacije vojnih robota.

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Erik Tramp podržava projekat

Među investitorima i savetnicima kompanije nalazi se i Erik Tramp, koji obavlja funkciju glavnog strateškog savetnika. Njegovo uključivanje privuklo je dodatnu pažnju javnosti, posebno zbog sve većeg interesovanja investitora za sektor robotike i veštačke inteligencije. Kompanija smatra da bi upravo ova oblast mogla postati jedno od najbrže rastućih tržišta u narednim godinama.

Govoreći za Fox Business, Tramp je istakao da humanoidni roboti imaju potencijal da pronađu primenu u velikom broju industrija, od proizvodnje i ugostiteljstva do vojnog sektora. Prema njegovim rečima, spoj robotike i veštačke inteligencije mogao bi iz korena promeniti način na koji se obavljaju brojni poslovi. Takvu transformaciju uporedio je sa dolaskom interneta ili pametnih telefona.

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Državni ugovori i dalje ostavljaju otvorena pitanja

Foundation Future Industries osnovana je 2024. godine, a ubrzo nakon toga preuzela je kompaniju Boardwalk Robotics, koja je sarađivala sa Institutom za ljudsku i mašinsku kogniciju (Institute for Human and Machine Cognition), istraživačkom organizacijom poznatom po razvoju naprednih humanoidnih robota. Tim potezom kompanija je stekla pristup postojećem znanju i tehnologijama razvijanim godinama.

Tokom televizijskog gostovanja pomenut je i ugovor sa Pentagonom vredan 24 miliona dolara, ali detalji tog navoda nisu u potpunosti razjašnjeni. Kada su od kompanije zatražene dodatne informacije, navedeno je nekoliko ugovora koji potiču iz ranijih aktivnosti kompanije Boardwalk Robotics i njene saradnje sa Institutom za ljudsku i mašinsku kogniciju. Za sada, međutim, nije potvrđeno da je sama Foundation Future Industries samostalno obezbedila nove državne ugovore.

Robotski vojnik još je daleko od stvarnosti

Iako napredak humanoidne robotike privlači veliku pažnju, stručnjaci upozoravaju da potpuno autonomni vojnik-robot još nije realnost. Najveći izazov nije samo napraviti robota koji može da hoda, trči ili nosi opremu, već razviti sistem sposoban da pravilno razume okruženje i donosi pouzdane odluke u nepredvidivim situacijama. Upravo taj deo razvoja i dalje predstavlja najveću prepreku.

Robert Grifin smatra da se u javnosti često mešaju stvarne mogućnosti današnje tehnologije i dugoročne ambicije kompanija koje razvijaju robote. Prema njegovim rečima, stvaranje potpuno funkcionalnog robotskog vojnika zahtevalo bi napredak u gotovo svim oblastima robotike - od percepcije i navigacije do veštačke inteligencije i mehaničke izdržljivosti. Zbog toga mnogi smatraju da će proći još godine pre nego što ovakvi sistemi postanu deo redovne vojne opreme.

Foto: ChatGPT

Pored tehnologije, otvaraju se i ozbiljna etička pitanja

Razvoj vojnih humanoidnih robota ne pokreće samo tehnološku trku, već i ozbiljnu raspravu o etici njihove upotrebe. Dok zagovornici veruju da bi roboti mogli da smanje broj ljudskih žrtava preuzimajući najopasnije zadatke, kritičari upozoravaju na pitanja odgovornosti, kontrole i donošenja odluka u situacijama u kojima su ugroženi ljudski životi. Sve češće se postavlja pitanje ko snosi odgovornost kada odluku donese mašina.

Za sada, Foundation Future Industries i druge kompanije rade na pomeranju granica mogućnosti humanoidnih robota. Ipak, put od impresivne demonstracije tehnologije do potpuno pouzdanog sistema spremnog za stvarnu upotrebu ostaje dug, skup i ispunjen brojnim tehničkim i regulatornim izazovima. Naredne godine pokazaće da li će humanoidni roboti ostati ograničeni na testiranja ili će postati deo budućih vojnih snaga.