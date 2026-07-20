Slušaj vest

Britanski regulator za komunikacije Ofcom pokrenuo je istragu o načinu na koji TikTok proverava starost svojih korisnika, nakon sumnji da postojeći sistem možda nije dovoljno pouzdan da spreči maloletnike da pristupe sadržajima koji nisu namenjeni njihovom uzrastu.

U centru pažnje nije samo pitanje da li platforma koristi mehanizme za proveru godina korisnika, već i da li su oni dovoljno efikasni da ispune standarde propisane britanskim Zakonom o bezbednosti na internetu. Ishod istrage mogao bi da utiče ne samo na TikTok, već i na način na koji će druge društvene mreže ubuduće potvrđivati uzrast svojih korisnika.

Foto: Shutterstock

TikTok procenjuje godine na osnovu ponašanja

Prema informacijama koje je objavio Ofcom, TikTok se u velikoj meri oslanja na tehnologiju koja procenjuje starost korisnika analizirajući način na koji koriste aplikaciju. Sistem prati obrasce ponašanja, interakciju sa sadržajem i druge aktivnosti kako bi procenio kojoj starosnoj grupi korisnik najverovatnije pripada.

Britanski regulator smatra da ovakav pristup možda nije dovoljno precizan i da nije uspeo da prepozna značajan broj maloletnih korisnika. Zbog toga postoji zabrinutost da su neka deca mogla da pristupe sadržajima koji nisu primereni njihovom uzrastu.

Foto: Shutterstock

Britanski zakon traži pouzdaniju proveru uzrasta

Prema britanskom Zakonu o bezbednosti na internetu, platforme koje nude sadržaj namenjen odraslima ili potencijalno štetan sadržaj moraju da koriste metode koje se smatraju visoko pouzdanim za proveru godina korisnika.

Među preporučenim rešenjima nalaze se verifikacija identifikacionim dokumentima, biometrijska potvrda identiteta i druge metode koje mogu sa većom sigurnošću da potvrde uzrast korisnika. Procena zasnovana isključivo na ponašanju nije među metodama koje zakon navodi kao dovoljno pouzdane, zbog čega Ofcom sada ispituje da li TikTok ispunjava propisane obaveze.

Foto: Shutterstock

TikToku prete visoke kazne

Ukoliko istraga pokaže da je platforma prekršila britanske propise, TikTok bi mogao da se suoči sa jednom od najvećih kazni predviđenih Zakonom o bezbednosti na internetu.

Ofcom ima mogućnost da izrekne kaznu do 18 miliona funti ili 10 odsto globalnog godišnjeg prihoda kompanije, u zavisnosti od toga koji je iznos veći. U krajnjem slučaju, britanske vlasti mogu preduzeti i dodatne mere koje bi ograničile rad platforme na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva.

Foto: Shutterstock

TikTok najavljuje saradnju, stižu i nova ograničenja

TikTok je saopštio da već koristi napredne tehnologije za procenu uzrasta korisnika i istakao da je tokom prethodnih godina uložio milijarde dolara u unapređenje bezbednosti platforme. Kompanija je poručila da će u potpunosti sarađivati sa Ofcom tokom istrage.

Regulator očekuje da rezultate postupka predstavi tokom oktobra, ali bi posledice mogle da budu mnogo šire od samog slučaja TikToka. Laburistička vlada u Velikoj Britaniji istovremeno razmatra dodatna ograničenja za korišćenje društvenih mreža među maloletnicima, uključujući mogućnost zabrane pristupa platformama za decu mlađu od 16 godina.

Ukoliko predložene mere budu usvojene, one se neće odnositi samo na TikTok, već i na druge velike platforme poput Facebooka, Instagrama, X-a, YouTube-a i Snapchata. Predlog zakona mogao bi da se nađe pred britanskim parlamentom još pre Božića, što bi predstavljalo jedan od najznačajnijih koraka u regulisanju društvenih mreža u Evropi.