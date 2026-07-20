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Borbeni dronovi odavno nisu namenjeni samo izviđanju i prikupljanju obaveštajnih podataka. Zahvaljujući naprednim sistemima upravljanja i preciznom naoružanju, postali su važan deo vojnih operacija širom sveta. Njihova uloga iz godine u godinu postaje sve značajnija kako tehnologija nastavlja da napreduje.

Savremeni modeli razvijaju se sa ciljem da lete na velikim udaljenostima, ostanu što teže uočljivi i izvršavaju različite zadatke bez prisustva pilota u letelici. Među brojnim sistemima izdvajaju se modeli koji se smatraju najnaprednijim u svojim kategorijama. Upravo oni danas predstavljaju okosnicu razvoja vojne bespilotne avijacije.

Foto: Anelo/Shutterstock

MQ-9 Reaper - simbol preciznih udara

Američki MQ-9 Reaper jedan je od najpoznatijih borbenih dronova na svetu. Namenjen je prikupljanju obaveštajnih podataka, nadzoru i izvođenju preciznih napada, a može da leti na visinama većim od 15 kilometara. Tokom godina postao je jedno od najprepoznatljivijih sredstava u arsenalu američkih oružanih snaga.

Opremljen je raketama Hellfire i laserski navođenim bombama, što mu omogućava izvođenje različitih vojnih zadataka. Upravo zbog kombinacije dugog leta i preciznog dejstva često se koristi u savremenim operacijama. Njegova svestranost omogućava mu da odgovori na širok spektar različitih misija.

1/3 Vidi galeriju Američki dron MQ-9 Reaper Foto: Shutterstock

Avenger razvijen je za prikrivene misije

General Atomics Avenger projektovan je sa naglaskom na smanjenu radarsku uočljivost. Unutrašnji prostor za smeštaj naoružanja doprinosi njegovim stealth karakteristikama i omogućava diskretnije izvršavanje zadataka. Ovakva konstrukcija povećava njegove šanse za uspešno delovanje u zahtevnim uslovima.

Ovaj dron može da leti na visinama do oko 6.096 kilometara i razvijen je kako bi povećao sposobnost dejstva u područjima sa naprednim sistemima protivvazdušne odbrane. Zbog toga se smatra važnim korakom u razvoju nove generacije borbenih bespilotnih letelica.

S-70 Okhotnik namenjen je saradnji sa Su-57

Ruski S-70 Okhotnik predstavlja teški stealth dron koji je razvijen za zajedničke operacije sa lovcem Su-57. Maksimalna brzina iznosi oko 1.000 kilometara na čas, dok nosivost dostiže približno šest tona. Njegov dizajn prilagođen je izvođenju složenih misija uz visok stepen autonomije.

Pored izviđačkih zadataka, ovaj model može da se koristi i za napade na protivničke sisteme protivvazdušne odbrane. Njegove karakteristike svrstavaju ga među najmoćnije bespilotne letelice koje su trenutno predstavljene javnosti. Stručnjaci ga vide kao važan deo budućih vazdušnih operacija u kojima će ljudi i dronovi delovati zajedno.

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Bayraktar TB2 stekao je veliku prepoznatljivost

Turski Bayraktar TB2 privukao je pažnju zbog svoje primene u više savremenih sukoba. Poznat je po spoju relativno niže cene, velikog dometa i mogućnosti izvođenja preciznih udara. Upravo ta kombinacija učinila ga je jednim od najtraženijih vojnih dronova na međunarodnom tržištu.

U vazduhu može da ostane do 27 sati na visini od oko 7,62 kilometara, a opremljen je laserski navođenim projektilima. Te karakteristike učinile su ga jednim od najpoznatijih vojnih dronova poslednjih godina. Njegova efikasnost doprinela je rastu interesovanja brojnih država za nabavku sličnih sistema.

1/3 Vidi galeriju Turski Bayraktar TB2 Foto: Shutterstock

Wing Loong II i CH-5 Cai Hong nude veliku autonomiju

Kineski Wing Loong II pripada kategoriji bespilotnih letelica srednje veličine sa dugim vremenom leta. Može da nosi do 12 projektila ili bombi, a njegove mogućnosti često se porede sa modelom MQ-9 Reaper. Ovaj model predstavlja jedan od najznačajnijih kineskih izvoznih vojnih proizvoda u svojoj klasi.

Pored njega razvijen je i CH-5 Cai Hong, čiji domet dostiže do 6.000 kilometara, dok u vazduhu može da ostane duže od 40 sati. Letelica podržava različite vrste projektila i precizno navođenih bombi, što joj omogućava širok spektar vojnih zadataka. Zahvaljujući velikoj autonomiji i nosivosti, namenjena je dugotrajnim operacijama na velikim udaljenostima.