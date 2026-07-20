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Evropska komisija usvojila je dve pravno obavezujuće odluke u okviru Zakona o digitalnim tržištima (Digital Markets Act – DMA) koje donose značajne promene za Google. Nove mere odnose se na operativni sistem Android i usluge internet pretrage, sa ciljem da se poveća konkurencija na digitalnom tržištu. Ove odluke predstavljaju jedan od najvećih regulatornih zahvata Evropske unije kada je reč o digitalnim platformama.

Prema odluci regulatora, Google će morati da omogući veći pristup svojim platformama drugim kompanijama. Promene bi trebalo da olakšaju razvoj alternativnih AI asistenata i unaprede uslove za konkurentske internet pretraživače. Time Evropska unija želi da podstakne veći izbor usluga za korisnike i ravnopravnije tržišno nadmetanje.

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Android će biti otvoren za druge AI asistente

Jedna od najvažnijih promena odnosi se na pristup ključnim funkcijama operativnog sistema Android. Evropska komisija zahteva da nezavisni AI asistenti dobiju mogućnosti koje su do sada uglavnom bile rezervisane za aplikaciju Gemini. Na taj način konkurentske usluge moći će da ponude sličan nivo funkcionalnosti korisnicima Android uređaja.

Regulatori navode da bi ovakav pristup trebalo da doprinese ravnopravnijoj konkurenciji. Prema dostupnim podacima, oko 60 odsto korisnika u Evropskoj uniji smatra alternativne četbotove manje privlačnim upravo zbog ograničenog pristupa funkcijama operativnog sistema. Očekuje se da bi nove mere mogle da povećaju njihovu upotrebu u narednim godinama.

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Potpuna integracija planirana do jula 2027.

Nova pravila predviđaju da korisnici mogu da pokrenu AI asistenta po svom izboru glasovnim komandama, slično načinu na koji danas funkcioniše aktiviranje Gemini asistenta. Time će korisnici dobiti veću slobodu pri izboru digitalnog asistenta. Promena bi trebalo da pojednostavi korišćenje konkurentskih AI rešenja na Android uređajima.

Pored toga, alternativni asistenti trebalo bi da dobiju pristup funkcijama kao što su naručivanje taksi prevoza, predlaganje odgovora u aplikacijama za dopisivanje i pružanje informacija o nedavno posećenim lokacijama. Za to će biti potreban pristup određenim podacima uređaja uz očuvanje privatnosti i bezbednosti korisnika. Google je obavezan da ove izmene sprovede do jula 2027. godine. Evropska komisija smatra da će ovakav pristup doprineti razvoju inovativnijih AI usluga.

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Google će deliti podatke iz pretrage

Druga odluka Evropske komisije odnosi se na deljenje anonimnih podataka iz Google pretrage sa kvalifikovanim nezavisnim internet pretraživačima, uključujući i AI četbotove koji koriste pretragu interneta. Reč je o podacima koji mogu biti značajni za unapređenje kvaliteta usluga konkurentskih platformi. Cilj je da se smanje prepreke za razvoj novih digitalnih rešenja.

Cilj ove mere jeste da konkurentske usluge dobiju pristup podacima koji mogu doprineti razvoju njihovih proizvoda i ravnopravnijem nadmetanju na tržištu. Prema odluci, podaci koji budu dostupni trebalo bi da odgovaraju onima koje Google koristi za unapređenje sopstvene pretrage. Na taj način Evropska komisija nastoji da obezbedi ravnopravnije uslove za sve učesnike na tržištu.

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Pravila uključuju zaštitu podataka i rokove

Evropska komisija navodi da će podaci prolaziti kroz proces anonimizacije razvijen uz učešće stručnjaka za zaštitu privatnosti. Google će imati pravo da sprovede bezbednosnu procenu pre nego što određene informacije podeli sa trećim stranama, ukoliko proceni da postoji ozbiljan rizik po sajber bezbednost ili zaštitu podataka. Na taj način pokušava se uskladiti veća otvorenost platforme sa zaštitom korisničkih podataka.

Odluka takođe definiše način određivanja cene pristupa podacima i postupak kojim će zainteresovane kompanije moći da ih koriste. Primena pravila o deljenju podataka trebalo bi da počne od januara 2027. godine, dok će obaveze vezane za Android biti u potpunosti sprovedene do jula iste godine. Time su prvi put precizno definisani rokovi za sprovođenje svih ključnih obaveza koje proizlaze iz ove odluke.