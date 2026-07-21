Pod ključem za mlađe od 15

Pod ključem za mlađe od 15

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Francuski poslanici privode kraju usvajanje zakona kojim bi deci mlađoj od 15 godina bio zabranjen pristup društvenim mrežama. Cilj vlasti je da nova pravila počnu da važe već od početka nove školske godine, koja startuje početkom septembra. Ukoliko bude usvojen, zakon će doneti jednu od najstrožih promena u korišćenju društvenih mreža među maloletnicima u Evropi.

Ukoliko zakon dobije konačno zeleno svetlo, Francuska će se pridružiti državama koje su već uvele slična ograničenja za maloletnike. Predlog predstavlja deo šireg nastojanja da se deca bolje zaštite od potencijalno štetnog sadržaja na internetu. Ova inicijativa ponovo je otvorila raspravu o tome gde treba povući granicu između bezbednosti dece i slobodnog pristupa internetu.

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Makron želi primenu već od septembra

Predsednik Francuske Emanuel Makron zatražio je da zakon stupi na snagu već sa početkom nove školske godine. On već duže vreme zagovara stroža ograničenja za korišćenje društvenih mreža među decom i nastoji da za slične mere obezbedi podršku i na nivou Evropske unije. Makron želi da Francuska bude među prvim evropskim državama koje će ovakva pravila primenjivati u praksi.

Makron smatra da zaštita maloletnika na internetu mora da postane jedan od prioriteta evropskih država. Ova zabrana mogla bi da bude jedna od poslednjih velikih mera njegove administracije pre završetka predsedničkog mandata naredne godine. Upravo zbog toga predlog zakona privlači veliku pažnju i van granica Francuske.

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Kompromis postignut pred završetak zasedanja

Poslanici i senatori postigli su dogovor oko konačne verzije zakona neposredno pre letnje pauze parlamenta. Izmenjeni tekst biće razmatran u oba doma, nakon čega bi mogao da dobije konačno odobrenje. Time je uklonjena jedna od poslednjih prepreka za usvajanje novih pravila.

Do kompromisa je došlo nakon primedbi Evropske komisije, koja je ocenila da prethodna verzija nije bila u potpunosti usklađena sa pravilima Evropske unije. Zbog toga su pojedine odredbe morale da budu izmenjene pre završnog glasanja. Nakon tih izmena očekuje se da zakon lakše prođe završnu proceduru.

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Kako će zabrana biti sprovedena

Prema predlogu zakona, francuski ministar za informacione tehnologije sastaviće listu društvenih mreža na koje će se zabrana odnositi. Platforme će biti obavezne da uvedu sisteme za proveru uzrasta korisnika koje će odobriti francuski regulator za zaštitu privatnosti. To znači da će tehnološke kompanije morati da prilagode svoje servise novim pravilima.

Predlog istovremeno predviđa zabranu korišćenja mobilnih telefona u srednjim školama. Na taj način vlasti žele dodatno da smanje vreme koje učenici provode uz digitalne uređaje tokom školskog dana. Francuska tako pokušava da ograničenja primeni i u digitalnom i u školskom okruženju.

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Koje platforme neće biti obuhvaćene

Nova pravila neće važiti za onlajn enciklopedije, obrazovne i naučne direktorijume, kao ni za platforme namenjene razvoju i deljenju softvera otvorenog koda. Izuzeci su uvedeni kako ograničenja ne bi ugrozila pristup obrazovnim i razvojnim sadržajima.

Iako Francuska predlaže opštu zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina, sprovođenje obaveza koje se odnose na same platforme trebalo bi da bude usklađeno sa pravilima Evropske unije i Aktom o digitalnim uslugama. Upravo će usklađivanje sa evropskim propisima biti jedan od ključnih izazova primene zakona.

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Podaci ukazuju na rastući problem

Prema podacima francuskih zdravstvenih vlasti, svaki drugi tinejdžer provede između dva i pet sati dnevno koristeći pametni telefon. Oko 90 odsto dece uzrasta od 12 do 17 godina svakodnevno pristupa internetu putem mobilnih uređaja, dok 58 odsto njih telefone najviše koristi za društvene mreže. Ovi podaci dodatno pojačavaju zabrinutost zbog sve većeg vremena koje mladi provode na digitalnim platformama.

U izveštaju se navodi da prekomerno korišćenje društvenih mreža može biti povezano sa padom samopouzdanja, kao i većom izloženošću sadržajima koji promovišu rizična ponašanja, uključujući samopovređivanje, upotrebu narkotika i samoubistvo. Pojedine porodice u Francuskoj zbog toga su podnele tužbe protiv TikTok-a. Upravo ovakvi slučajevi dodatno su pojačali pritisak da se uvedu stroža pravila za zaštitu maloletnika.

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Evropa razmatra stroža ograničenja

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ranije je podržala ideju uvođenja ograničenja za korišćenje društvenih mreža među decom. Posebna stručna grupa Evropske unije preporučila je da mlađi od 13 godina ne bi trebalo da imaju pristup tim platformama dok tehnološke kompanije ne dokažu da su dovoljno bezbedne za najmlađe korisnike. Time pitanje zaštite dece sve više prerasta u zajedničku evropsku temu.

Slične mere već su usvojile ili najavile Australija, Velika Britanija, Turska, Indonezija i druge države. Zbog toga pitanje zaštite dece na internetu postaje jedna od najvažnijih tema savremene digitalne politike. Francuski zakon mogao bi da postane jedan od modela na koji će se ubuduće ugledati i druge evropske zemlje.