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YouTube je godinama gradio model u kojem besplatno korišćenje platforme finansiraju reklame, dok YouTube Premium obećava gledanje bez prekida. Međutim, poslednjih nedelja sve je više korisnika koji tvrde da je broj oglasa postao preteran i da gledanje video-snimaka više nije prijatno iskustvo. Sve veći broj pritužbi ponovo je pokrenuo raspravu o tome gde je granica između zarade od oglasa i korisničkog iskustva.

Nezadovoljstvo ne dolazi samo od onih koji ne plaćaju pretplatu. Problemi su stigli i do Premium korisnika, koji smatraju da usluga ne ispunjava obećanje o sadržaju bez reklama, zbog čega je protiv Google i YouTube pokrenuta grupna tužba u Sjedinjenim Američkim Državama. Time je pitanje reklama sa društvenih mreža i foruma prešlo i u sudnicu.

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Sve više pritužbi zbog učestalosti reklama

Na Reddit i drugim internet zajednicama poslednjih dana pojavio se veliki broj komentara korisnika koji tvrde da YouTube prikazuje sve više oglasa. Neki navode da se na desktop verziji platforme sada prikazuju čak tri reklame zaredom u jednom bloku. Pojedini korisnici tvrde da se ovakav način prikazivanja oglasa ranije nije pojavljivao u tolikoj meri.

Posebno ih nervira učestalost prekida tokom gledanja. Pojedini korisnici tvrde da se reklame pojavljuju na svaka tri ili četiri minuta, dok drugi navode da već nakon nekoliko minuta reprodukcije dobijaju reklame koje nije moguće preskočiti, zbog čega stiču utisak da ih platforma gura ka plaćenoj pretplati. Zbog toga se na internetu sve češće mogu pronaći pozivi da YouTube promeni način prikazivanja oglasa.

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Neobičan slučaj iznenadio i Premium korisnike

Jedan korisnik YouTube Premium Lite paketa prijavio je da mu se prikazala reklama u trajanju od čak devet minuta i 36 sekundi, bez mogućnosti preskakanja. Takav slučaj izazvao je brojna pitanja, jer ovaj paket uglavnom omogućava gledanje većine video-sadržaja bez klasičnih oglasa. Korisnici su zbog toga počeli da se pitaju da li je reč o izolovanom slučaju ili o novom testiranju platforme.

YouTube je ranije navodio da reklame koje nije moguće preskočiti obično traju do 15 sekundi, odnosno do 30 sekundi na televizorima povezanim sa platformom. Za sada nije poznato da li je reč o tehničkoj grešci ili testiranju novih formata oglašavanja. Kompanija se do sada nije javno izjasnila o konkretnom slučaju.

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YouTube ćuti, konkurencija koristi priliku

Kompanija se za sada nije zvanično oglasila povodom tvrdnji da je povećala broj reklama ili učestalost njihovog prikazivanja. Zbog toga se među korisnicima sve više spekuliše da platforma testira nove modele prikazivanja oglasa. Ovakve pretpostavke dodatno su pojačane velikim brojem sličnih prijava poslednjih nedelja.

Istovremeno, pojedini internet pregledači, poput DuckDuckGo browser-a, koriste rastuće nezadovoljstvo kako bi promovisali ugrađene funkcije za blokiranje YouTube reklama i privukli nove korisnike. Na taj način pokušavaju da iskoriste trenutnu situaciju kao svoju konkurentsku prednost.

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Premium pod lupom zbog obećanja „bez reklama“

Dok se besplatni korisnici žale na sve agresivnije oglašavanje, deo pretplatnika smatra da ni YouTube Premium ne pruža ono što obećava. Zbog toga je 14. jula pred saveznim sudom u Severnom okrugu Kalifornije podneta grupna tužba protiv Google i YouTube. Tužioci smatraju da način na koji je usluga predstavljena nije u skladu sa njihovim iskustvom korišćenja.

Tužbu su pokrenuli Vilijam Fleming i Devin Rouz, koji tvrde da su korisnici dovedeni u zabludu reklamama koje obećavaju gledanje „bez reklama“ i „bez prekida“, iako se u mnogim video-snimcima i dalje pojavljuju plaćeni sponzorisani segmenti koje ubacuju sami kreatori sadržaja. Upravo se na toj razlici između marketinške poruke i stvarnog iskustva zasniva najveći deo njihovih tvrdnji.

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Da li su sponzorisani delovi zapravo reklame?

Prema navodima iz tužbe, korisnicima nije važno da li reklamu ubacuje YouTube ili autor videa. Ako sponzorisani segment prekida sadržaj i promoviše određeni proizvod ili uslugu, za gledaoce on ima isti efekat kao klasična reklama. Tužioci smatraju da je upravo korisnički doživljaj najvažniji, bez obzira na način prikazivanja oglasa.

Kao primer navode se podcast emisije i drugi video-snimci u kojima usred razgovora počinju promocije velikih brendova. Tužioci smatraju da takav sadržaj nije u skladu sa očekivanjem koje stvara poruka da Premium omogućava gledanje bez reklama. Sud će tokom postupka razmatrati da li su ovakvi navodi pravno osnovani.

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Spor koji bi mogao da promeni očekivanja korisnika

YouTube u svom centru za pomoć navodi da Premium pretplatnici i dalje mogu da vide sponzorisane segmente koje u video-snimke dodaju sami kreatori sadržaja. Međutim, tužioci tvrde da to upozorenje nije dovoljno jasno predstavljeno prilikom kupovine pretplate. Upravo će pitanje transparentnosti biti jedna od ključnih tema ovog postupka.

Google i YouTube za sada nisu javno odgovorili na tužbu. Iako je postupak tek na početku, slučaj pokazuje da su reklame postale jedna od najspornijih tema na platformi, bez obzira na to da li korisnici plaćaju pretplatu ili koriste besplatnu verziju. Ishod ovog spora mogao bi da utiče i na način na koji će digitalne platforme ubuduće predstavljati pogodnosti svojih pretplatničkih usluga.