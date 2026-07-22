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Glavni direktor za bezbednost kompanije TikTok U.S., Vil Farel, svedočiće 15. septembra pred odborom Predstavničkog doma SAD koji se bavi pitanjima Kine. Informaciju je potvrdio kongresni pomoćnik, a saslušanje će pružiti priliku članovima odbora da postave pitanja o mogućem kineskom uticaju na popularnu platformu za kratke video-snimke. Očekuje se da će saslušanje ponovo otvoriti raspravu o bezbednosti podataka miliona američkih korisnika.

Farel je zadužen za zaštitu podataka korisnika i sajber bezbednost, pa će upravo te teme biti u fokusu njegovog obraćanja. Očekuje se da će članovi odbora tražiti dodatna pojašnjenja o načinu upravljanja podacima i bezbednosnim procedurama koje primenjuje TikTok U.S. Posebna pažnja biće posvećena merama kojima kompanija pokušava da otkloni dugogodišnje bezbednosne sumnje.

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Prvo javno obraćanje nakon reorganizacije

Ovo će biti prvo javno svedočenje jednog rukovodioca TikTok U.S. pred Predstavničkim domom otkako je kompanija ByteDance u januaru završila sporazum kojim je američko poslovanje platforme izdvojeno iz globalne organizacije. Zbog toga će saslušanje imati poseban značaj za razumevanje nove strukture kompanije.

Iako je ByteDance zadržao vlasnički udeo od 19,9 odsto u američkom poslovanju, kompanija do sada nije objavila mnogo detalja o samom sporazumu. Zbog toga se očekuje da će kongresmeni iskoristiti saslušanje kako bi dobili više informacija, uključujući pitanja o ulozi predsednika SAD Donalda Trampa u postizanju tog dogovora. Upravo bi detalji tog aranžmana mogli da budu među glavnim temama saslušanja.

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Promene usled američkog zakona

Portparol kompanije TikTok U.S. nije odmah odgovorio na zahtev za komentar povodom najavljenog saslušanja. U međuvremenu, slučaj ostaje u centru pažnje zbog zakona usvojenog 2024. godine. Očekuje se da će i ova tema biti deo razgovora pred kongresnim odborom.

Tim propisom od kompanije ByteDance je zahtevano da proda aplikaciju ili se suoči sa njenom zabranom na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Zakonodavci su tada izrazili zabrinutost da bi upravljanje kompanijom moglo biti pod uticajem kineskih vlasti, što su ocenili kao potencijalni rizik po nacionalnu bezbednost. Upravo su ti bezbednosni argumenti bili ključni razlog za donošenje zakona.

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Nova struktura upravljanja TikTok U.S.

Na osnovu postignutog sporazuma, upravljanje američkim poslovanjem TikTok-a ove godine preneto je na zajedničku kompaniju u američkom vlasništvu pod nazivom TikTok USDS Joint Venture LLC, čime je izbegnuta zabrana rada aplikacije u SAD. Reorganizacija je predstavljena kao odgovor na zahteve američkih regulatora.

Tri glavna investitora u toj kompaniji su Oracle, investiciona grupa Silver Lake i investiciona kompanija MGX sa sedištem u Abu Dabiju. Ova struktura predstavlja deo reorganizacije poslovanja namenjene ispunjavanju zahteva američkih vlasti. Kompanija tvrdi da novi model upravljanja dodatno jača kontrolu nad podacima američkih korisnika.

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Očekivanja od saslušanja u Kongresu

Predsednik odbora Predstavničkog doma za pitanja Kine, Džon Mulenar, još prošle godine najavio je da će tokom 2026. organizovati javno saslušanje rukovodstva zajedničke kompanije koja upravlja TikTok U.S. Njegov portparol nije želeo da komentariše predstojeće svedočenje Vila Farela. Saslušanje bi moglo da pruži prve detaljnije odgovore na pitanja koja se mesecima postavljaju u Vašingtonu.

Istovremeno, izvršni direktor TikTok U.S. Adam Preser neće prisustvovati saslušanju zakazanom za 15. septembar. Predsednik Odbora za pravosuđe u Senatu, Čak Grasli, ranije je javno pozvao izvršnog direktora TikTok-a Šou Zi Čua da svedoči o bezbednosti dece na internetu zajedno sa rukovodiocima drugih društvenih mreža, ali datum tog saslušanja još nije određen. Time rasprava o TikTok-u i njegovom poslovanju u SAD daleko od toga da je završena.