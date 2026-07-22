Slušaj vest

Kris Fol podneo je ostavku na mesto direktora Centra za standarde i inovacije u oblasti veštačke inteligencije (CAISI), potvrdila je sama agencija za više medija. Na funkciji je proveo svega tri meseca, čime je nastavljen neverovatan niz brzih odlazaka iz samog vrha američke AI administracije. Sve češće smene otvaraju pitanje ko danas uopšte vodi jednu od najvažnijih institucija za razvoj veštačke inteligencije u SAD.

Fol je na funkciju stupio nakon odlaska Kolina Bernsa, koji je na istoj poziciji ostao manje od nedelju dana. Prema navodima Vašington posta, Berns je bio pod pritiskom da ode zbog ranijeg angažmana u kompaniji Anthropic, koja je u tom periodu bila u sukobu sa administracijom predsednika Donalda Trampa. Za samo nekoliko meseci CAISI je promenio više rukovodilaca nego što je to ranije bio slučaj tokom više godina.

Foto: Shutterstock

Bez objašnjenja za novu ostavku

Zvaničan razlog Folovog odlaska nije saopšten. Pre dolaska u CAISI bio je direktor Kancelarije za nauku pri Ministarstvu energetike tokom prvog mandata Donalda Trampa, a obavljao je i dužnost vršioca dužnosti direktora Agencije za napredne istraživačke projekte u oblasti energetike. Uprkos bogatom iskustvu, ni njegov mandat nije dugo potrajao.

Ranije je radio i u Kancelariji za pomorska istraživanja, gde se bavio naučnim i tehnološkim projektima. Njegova ostavka predstavlja novi udarac za instituciju koja bi trebalo da postavlja standarde razvoja veštačke inteligencije i sajber bezbednosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Pritom još nije saopšteno ko će preuzeti vođenje centra.

Foto: Shutterstock

Ne propustite Vesti Nešto nije u redu sa logotipom Trampovog aerodroma: Sumnje odmah pale na AI i lavinu komentara

Uloga CAISI i promena prioriteta

Pre Bernsa i Fola, CAISI je vodio Dejvid Saks, koji je u Beloj kući bio zadužen za veštačku inteligenciju i kriptovalute. On je podneo ostavku još u martu, pa je centar za kratko vreme ostao bez čak tri ključna rukovodioca. Takav tempo promena retko se viđa u institucijama koje imaju strateški značaj.

CAISI posluje u okviru Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST) i zadužen je za razvoj tehničkih standarda, metoda testiranja AI modela i procenu rizika u oblasti sajber bezbednosti. Ipak, u poslednjim velikim potezima američke administracije njegova uloga gotovo da nije bila vidljiva. To je pokrenulo pitanja da li se menja značaj ove institucije u državnoj AI strategiji.

Foto: printscreen YT

Spor oko AI modela i novi državni program

U junu je Ministarstvo trgovine SAD primenilo direktivu o kontroli izvoza, zbog koje je kompanija Anthropic privremeno povukla modele Mythos i Fable sa tržišta. Odluka je kasnije poništena nakon što je ministar trgovine Hauard Lutnik izjavio da je zadovoljan bezbednosnim planovima kompanije. Ovaj preokret pokazao je koliko brzo političke odluke danas mogu promeniti pravila igre u AI industriji.

Početkom meseca Bela kuća predstavila je program Gold Eagle, namenjen koordinaciji aktivnosti u oblasti sajber bezbednosti veštačke inteligencije. U njemu učestvuje više federalnih institucija, među kojima su Ministarstvo trgovine i Ministarstvo unutrašnje bezbednosti, ali CAISI nije naveden kao deo tog programa. Izostavljanje centra dodatno je pojačalo spekulacije o njegovoj budućoj ulozi.

Foto: Shutterstock

Debata o kineskim AI modelima se nastavlja

Folova ostavka stiže u trenutku kada Vašington vodi jednu od najvažnijih AI debata poslednjih godina. Posebnu pažnju privukao je model Kimi kompanije Moonshot, koji se pokazao konkurentnim vodećim svetskim AI sistemima, dok administracija razmatra ograničenja za kineske AI modele otvorenog tipa, prenosi Axios. Upravo zbog toga promene u vrhu američke AI administracije dolaze u izuzetno osetljivom trenutku.

Istovremeno, CAISI je objavio više analiza kineskih modela poput GLM-5.2 kompanije Z.ai i DeepSeek V4 Pro, ali nije detaljnije objasnio metodologiju njihovog testiranja. TechCrunch je još od 9. jula slao upite Ministarstvu trgovine i NIST-u o načinu procene velikih jezičkih modela, ali odgovor nije stigao do objavljivanja teksta. To je dodatno podgrejalo raspravu o transparentnosti rada institucije koja bi trebalo da postavlja standarde za razvoj veštačke inteligencije.