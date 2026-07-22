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Dolazak 6G mreža mogao bi da donese veliku promenu u svetu nosive tehnologije, smatra izvršni direktor kompanije Qualcomm Cristiano Amon. Prema njegovoj viziji, buduće pametne naočare mogle bi postati mnogo više od dodatka - uređaji koji neprestano prikupljaju informacije iz okruženja i povezuju ih sa veštačkom inteligencijom. Takav koncept mogao bi iz temelja da promeni način na koji ljudi pristupaju informacijama tokom svakodnevnih aktivnosti.

Iako pametne naočare postoje već godinama, nijedan model do sada nije uspeo da postane široko prihvaćen proizvod. Amon veruje da bi razvoj novih mobilnih mreža mogao da ukloni deo tehničkih ograničenja i omogući novu generaciju uređaja koji će biti stalno povezani sa AI sistemima. Upravo zbog toga Qualcomm vidi 6G kao mnogo više od običnog naslednika 5G tehnologije.

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Qualcomm vidi novu eru nosive tehnologije

U intervjuu za Fox Business, Amon je opisao budućnost u kojoj će korisnici nositi naočare sposobne da prenose ono što vide direktno AI modelima. Takav sistem bi mogao da analizira okolinu, pruži dodatne informacije i odgovara na pitanja u trenutku kada su korisniku potrebna. Ideja je da veštačka inteligencija postane stalni pratilac korisnika, a ne alat koji se aktivira samo po potrebi.

Prema toj ideji, uređaj bi mogao da funkcioniše kao lični digitalni asistent koji razume kontekst korisnikovog okruženja. Umesto da osoba koristi telefon za pretragu informacija, odgovori bi mogli da budu dostupni direktno kroz pametne naočare. Time bi interakcija sa AI sistemima mogla postati znatno prirodnija i brža nego danas.

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6G kao osnova za stalnu vezu sa AI

Qualcomm već dugo ima značajnu ulogu u mobilnoj industriji zahvaljujući Snapdragon čipovima koji se koriste u velikom broju Android uređaja. Nakon razvoja 4G i 5G tehnologije, kompanija sada usmerava pažnju ka sledećoj generaciji mreža i uređajima koji bi mogli da ih koriste. Razvoj hardvera i mrežne infrastrukture trebalo bi da ide uporedo sa napretkom AI tehnologije.

Amon smatra da će ključna prednost 6G mreža biti kombinacija velikih brzina i veoma malog kašnjenja u prenosu podataka. Teoretski, ove mreže bi mogle da dostignu brzine do 1 Tb/s korišćenjem veoma visokih frekvencija, što bi omogućilo gotovo trenutnu komunikaciju između uređaja i AI sistema. Takve performanse otvorile bi prostor za sasvim nove vrste digitalnih usluga koje danas nisu moguće.

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Pametne naočare kao produžetak ličnog AI asistenta

U budućem scenariju koji opisuje Amon, kamere ugrađene u naočare mogle bi stalno da prikupljaju vizuelne i audio informacije i prosleđuju ih korisnikovom AI asistentu. Sistem bi mogao da prepoznaje objekte, objašnjava ono što korisnik vidi, prevodi tekst i pruža dodatni kontekst bez korišćenja telefona. Na taj način informacije bi bile dostupne gotovo u realnom vremenu, bez prekidanja onoga što korisnik radi.

Takva tehnologija mogla bi promeniti način na koji ljudi komuniciraju sa digitalnim informacijama. Umesto da aktivno traže podatke, korisnici bi mogli da ih dobijaju direktno kroz uređaj koji je deo njihovog svakodnevnog života. Granica između fizičkog i digitalnog sveta mogla bi postati znatno manje primetna.

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Zašto pametne naočare masovni proizvod

Prethodni pokušaji popularizacije pametnih naočara pokazali su da napredna tehnologija sama po sebi nije dovoljna. Google Glass je privukao veliku pažnju, ali nije uspeo da pronađe širu publiku zbog dizajna, cene i zabrinutosti oko privatnosti. To iskustvo pokazalo je da uspeh ovakvih uređaja zavisi od mnogo više faktora nego što su tehničke mogućnosti.

Poslednjih godina interesovanje za ovu kategoriju ponovo raste zahvaljujući manjim komponentama, boljim ekranima i dizajnu koji više podseća na klasične naočare. Proizvođači pokušavaju da naprave uređaje koji izgledaju prirodnije i manje upadljivo u svakodnevnom okruženju. Cilj je da tehnologija postane gotovo neprimetna tokom svakodnevnog korišćenja.

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Saradnja Meta i Ray-Ban pokazuje potencijal

Jedan od poznatijih primera nove generacije pametnih naočara je saradnja kompanija Meta i Ray-Ban. Njihovi uređaji više liče na standardne naočare nego raniji pokušaji, ali ugrađene kamere i dalje izazivaju rasprave o privatnosti. Istovremeno pokazuju da tržište postaje sve zainteresovanije za ovakav koncept uređaja.

Pojedini korisnici izbegavaju takve uređaje u javnosti jer postoji zabrinutost da ljudi oko njih mogu biti snimani bez jasne kontrole. Ovaj problem pokazuje da tehnološki napredak ne zavisi samo od funkcionalnosti, već i od poverenja korisnika i društvenog prihvatanja. Bez rešavanja tih pitanja masovna primena mogla bi ostati ograničena bez obzira na napredak tehnologije.

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Brže mreže neće rešiti sve probleme

Iako bi 6G mogao značajno da unapredi mogućnosti pametnih naočara, sama tehnologija neće ukloniti sve prepreke. Veća brzina prenosa podataka i napredniji AI sistemi mogu učiniti uređaje korisnijim, ali pitanja privatnosti, regulacije i društvenih pravila i dalje ostaju otvorena. Upravo će pronalaženje ravnoteže između inovacija i zaštite korisnika biti jedan od najvećih izazova.

Ako buduće naočare zaista postanu uređaji koji stalno beleže i analiziraju okolinu, najveći izazov neće biti samo njihova tehnička sposobnost. Ključno pitanje biće da li će ljudi želeti da ih nose i da li će društvo prihvatiti prisustvo takvih uređaja u svakodnevnom životu. Odgovor na to pitanje mogao bi da odredi koliko će brzo vizija 6G pametnih naočara postati deo naše svakodnevice.