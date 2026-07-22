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Wall Street je za samo nekoliko sati potpuno promenio raspoloženje. Nakon dva dana oštrog pada, akcije Alphabeta naglo su krenule uzlaznom putanjom, a taj preokret bio je dovoljan da bogatstvo osnivača Google-a poraste za oko 15 milijardi dolara u jednom jutru.

Akcije kompanije skočile su 2,8 odsto i ponovo premašile vrednost od 356 dolara, čime je izbrisan veliki deo prethodnog gubitka. Za Lerija Pejdža i Sergeja Brina, koji i dalje kontrolišu gotovo sav paket Alphabet akcija klase B, to je značilo još jedan spektakularan skok ličnog bogatstva. Ipak, iza ovog iznenadnog rasta ne krije se samo oporavak berze - investitori veruju da Google sprema potez koji bi mogao da promeni AI trku.

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Jedna AI vest bila je dovoljna

Okidač za novi talas optimizma bila je informacija da Alphabet razvija novu generaciju AI procesora pod internim nazivom Frozen v2. Prema navodima portala The Information, novi čip mogao bi da bude čak deset puta energetski efikasniji od prethodne generacije, što bi predstavljalo ogroman iskorak u razvoju infrastrukture za veštačku inteligenciju.

U trenutku kada najveće tehnološke kompanije ulažu desetine milijardi dolara u AI, svaki napredak u razvoju sopstvenog hardvera može doneti ogromnu konkurentsku prednost. Upravo zato je jedna vest bila dovoljna da investitori ponovo počnu agresivno da kupuju akcije Alphabeta.

Plan kompanije je da Frozen v2 uvede u upotrebu do 2028. godine. Ukoliko ispuni očekivanja, novi procesor mogao bi da smanji troškove razvoja velikih AI modela i omogući Google-u da dodatno ubrza sopstvenu AI infrastrukturu.

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AI je najveća bitka tehnoloških giganata

Borba između Google-a, Microsofta, OpenAI-ja, Mete i drugih tehnoloških kompanija više nije samo pitanje boljeg AI modela. Sve više zavisi od toga ko raspolaže najvećom računarskom snagom i može da obradi ogromne količine podataka potrebnih za razvoj veštačke inteligencije.

Alphabet zato ubrzano ulaže u data centre, cloud infrastrukturu i razvoj sopstvenih AI čipova. Prema dostupnim informacijama, ogromna potražnja za AI uslugama već je opteretila Google Cloud, pa kompanija u pojedinim slučajevima nije mogla da odgovori na sve zahteve korisnika zbog ograničenih kapaciteta.

Wall Street očekuje da će kapitalna ulaganja Alphabeta u drugom tromesečju dostići oko 45 milijardi dolara, što pokazuje koliko je kompanija spremna da uloži kako bi ostala jedan od lidera u AI revoluciji.

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Milijarde su stigle gotovo preko noći

Kada cena akcije Alphabeta poraste, prvi koji to osete jesu Lari Pejdž i Sergej Brin. Njih dvojica i dalje kontrolišu 87,9 odsto Alphabet akcija klase B, zbog čega svako veće pomeranje na berzi direktno utiče na njihovo bogatstvo.

Prema procenama magazina Forbes, Lari Pejdž danas raspolaže imovinom vrednom oko 292,4 milijarde dolara, dok Sergej Brin poseduje približno 269,7 milijardi dolara. Ispred njih nalazi se samo Ilon Mask, ali razlika između najbogatijih ljudi sveta poslednjih godina menja se gotovo iz meseca u mesec upravo zbog velikih pomeranja akcija tehnoloških kompanija.

Posebno je zanimljivo koliko je njihovo bogatstvo eksplodiralo u poslednjih nekoliko godina. Pejdž je od 2020. godine povećao svoju imovinu sa manje od 51 milijarde na gotovo 300 milijardi dolara, dok je Brin u istom periodu porastao sa oko 49 na gotovo 270 milijardi. Iako je Brin deo svog udela prodao i donirao stotine miliona dolara humanitarnim organizacijama i istraživanjima Parkinsonove bolesti, i dalje se nalazi među najbogatijim ljudima na planeti.

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Sada svi čekaju jedan trenutak

Posle naglog rasta akcija, pažnja investitora sada je usmerena ka finansijskim rezultatima Alphabeta za drugo tromesečje, koji će biti objavljeni nakon zatvaranja berze u sredu. Analitičari očekuju prihod od oko 117,1 milijardu dolara i zaradu od 2,90 dolara po akciji, ali brojke ovoga puta možda neće biti najvažniji deo izveštaja.

Mnogo veću pažnju privući će planovi kompanije za naredne godine - koliko će Alphabet nastaviti da ulaže u AI, kada će novi čip postati operativan i da li Google može da zadrži korak u najskupljoj tehnološkoj trci današnjice. Upravo odgovori na ta pitanja mogli bi da odrede sledeći veliki potez investitora i pokažu da li je skok akcija bio samo kratkotrajan oporavak ili početak novog rasta.