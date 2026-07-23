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Pojedini vlasnici LG monitora primetili su da Windows Update može samostalno da preuzme i instalira aplikaciju LG Monitor App Installer, bez prethodnog pitanja ili potvrde korisnika. Nakon završetka instalacije, program se automatski pokreće pri svakom uključivanju računara, što je izazvalo brojne reakcije među korisnicima.

Prva stvar koju mnogi primete nakon pokretanja aplikacije jeste reklama za probnu verziju McAfeeantivirusnogsoftvera. Upravo je ovaj detalj pokrenuo raspravu o tome koliko je prihvatljivo da se promotivni sadržaj isporučuje zajedno sa softverom koji se instalira bez izričitog odobrenja korisnika.

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Testiranje pokazalo kako dolazi do instalacije

Na ovakvo ponašanje prvi su ukazali istraživači sa YouTube kanala Gamers Nexus, koji su testiranje sproveli koristeći monitor LG UltraGear 34GX900A-B. Njihovi rezultati pokazali su da je Windows, odmah nakon povezivanja uređaja, putem Windows Update-a preuzeo potrebne LG pakete, a zatim iz Microsoft Store-a automatski instalirao aplikaciju LG Monitor App Installer.

Kako navode, tokom postupka nije bilo nikakvog obaveštenja niti zahteva da korisnik potvrdi instalaciju. Ceo proces odvijao se u pozadini, što je dodatno otvorilo pitanje koliko korisnici imaju kontrolu nad softverom koji završava na njihovim računarima.

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Reklame za McAfee i objašnjenje kompanije LG

Tokom 32 uzastopna pokretanja računara, aplikacija je čak 31 put prikazala reklamu za 30-dnevnu probnu verziju McAfee antivirusnog programa. Po isteku probnog perioda korisnicima se nudi prelazak na plaćenu pretplatu, što je izazvalo dodatne kritike.

Iz kompanije LG navode da je svrha aplikacije instalacija korisnih alata kao što su OnScreen Control, LG Switch i Dual Controller. Ipak, opis aplikacije u Microsoft Store-u potvrđuje da njen rad obuhvata i prikazivanje promotivnih ponuda za McAfee, zbog čega deo korisnika smatra da takav pristup nije primeren.

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Stručnjaci upozoravaju na bezbednosni aspekt

Dodatnu pažnju privukla je informacija da aplikacija koristi dozvolu runFullTrust, koja joj omogućava rad kao standardnoj Windows desktop aplikaciji sa znatno većim privilegijama od većine programa preuzetih iz Microsoft Store-a. Iako nema dokaza da aplikacija prikuplja korisničke podatke ili obavlja zlonamerne aktivnosti, stručnjaci smatraju da ovakav nivo pristupa zahteva veću transparentnost.

Posebno ističu da automatska instalacija softvera sa širokim sistemskim privilegijama, bez jasne saglasnosti korisnika, može predstavljati bezbednosni rizik. Zbog toga smatraju da bi korisnici trebalo unapred da budu obavešteni o tome šta se instalira i zbog čega.

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Zašto se ovo dešava i kako ukloniti aplikaciju?

Prema navodima Gamers Nexus-a, isto ponašanje zabeleženo je i na monitoru LG UltraFine 32UN880-B, starom oko tri godine. To ukazuje da automatska instalacija nije ograničena samo na najnovije modele, već može da pogodi i starije uređaje.

Kritike su upućene i kompaniji Microsoft, jer proizvođačima hardvera omogućava da preko metapodataka uređaja automatski isporučuju povezane aplikacije. Iako kompanija za sada nije najavila izmene ovog sistema, korisnici koji ne žele LG Monitor App Installer mogu da ga uklone kroz Settings > Apps, kao i da onemoguće njegovo automatsko pokretanje u okviru Startup Apps.