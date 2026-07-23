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Američki proizvođači automobila suočavaju se sa velikim izazovom dok pokušavaju da zamene kineske komponente u električnim vozilima. Kada su kompanije počele da računaju koliko bi koštala alternativa za sisteme poput autonomne vožnje, komunikacionih modula i drugih naprednih tehnologija, razlika u ceni bila je mnogo veća nego što su očekivale.

Jedan bivši rukovodilac iz automobilske industrije naveo je da su poređenja troškova izazvala veliko iznenađenje među proizvođačima. Problem nije samo pronalaženje novih dobavljača, već i činjenica da kineske kompanije trenutno imaju snažnu poziciju u proizvodnji tehnologije koja se koristi u savremenim vozilima.

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Nova pravila menjaju planove

Američko Ministarstvo trgovine uvelo je pravila kojima se ograničava prodaja i uvoz određenog softvera i hardvera za povezana vozila iz Kine i Rusije, uz obrazloženje da je reč o pitanju nacionalne bezbednosti. Ograničenja za softver odnose se na modele iz 2027. godine, dok će se pravila za hardver primenjivati na vozila iz 2030. godine.

Iako ti rokovi izgledaju udaljeno, automobilske kompanije svoje modele i dobavljačke lance planiraju godinama unapred. Zbog toga proizvođači već sada moraju da odluče koje tehnologije mogu da koriste u budućnosti i da pronađu partnere koji mogu da ispune nove zahteve.

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Zamena kineskih komponenti donosi veće troškove

Jedan od primera pokušaja stvaranja alternative jeste kompanija Eagle Wireless, proizvođač automobilske elektronike koji razvija nove komunikacione module za vozila. Kompanija priznaje da su njeni proizvodi trenutno skuplji između 5 i 15 procenata u odnosu na konkurentska rešenja, što predstavlja dodatni pritisak za proizvođače koji žele da napuste kineske dobavljače.

Poseban izazov predstavlja činjenica da je kompanija u početku koristila licencirani dizajn modula kineske firme Quectel, ali sada mora da razvije sopstvenu tehnologiju kako bi ispunila buduće zahteve. To pokazuje koliko je teško brzo izgraditi potpuno nezavisnu alternativu na tržištu kojim kineski proizvođači već dugo dominiraju.

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Traženje novih rešenja dok pritisak raste

Hilari Kejn iz organizacije Alliance for Automotive Innovation upozorava da nova pravila zahtevaju detaljnu proveru celokupnog lanca snabdevanja. Proizvođači ne moraju samo da pronađu nove partnere, već i da potvrde poreklo komponenti koje se ugrađuju u vozila.

Zbog složenosti procesa, pojedine kompanije već pokušavaju da dobiju posebna odobrenja. Ford je zatražio mogućnost nastavka uvoza određenih modela proizvedenih u Kini, dok je Volvo, koji je takođe povezan sa kineskom kompanijom Geely, među proizvođačima koji su dobili određene dozvole.

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Kineska dominacija ostavlja velike posledice

Prema podacima organizacije Counterpoint Research, kineski proizvođači kontrolišu veliki deo globalnog tržišta automobilskih mobilnih IoT modula. Upravo zbog te pozicije, prelazak na druge dobavljače postaje skup i tehnički zahtevan proces koji zahteva vreme i velika ulaganja.

Iako Vašington želi da smanji oslanjanje na kinesku tehnologiju, američka automobilska industrija i dalje koristi veliki broj komponenti povezanih sa Kinom. Prema podacima konsultantske kuće AlixPartners, u SAD posluje više desetina dobavljača pod kontrolom kineskih kompanija, uključujući oblasti kao što su sistemi za bezbednost, automobilsko staklo i upravljačka tehnologija.

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Zavisnost od kineskih rešenja i dalje izazov

Kineska tehnologija već je duboko prisutna u globalnom automobilskom sektoru, a njeno uklanjanje zahteva mnogo više od jednostavne promene dobavljača. Veliki broj modela koji se prodaju na američkom tržištu koristi kineske komponente, što dodatno komplikuje napore za stvaranje potpuno nezavisnog lanca snabdevanja.

Licenciranje kineske tehnologije takođe nije nova praksa u industriji. Ford u proizvodnji baterija koristi licenciranu tehnologiju kineskog CATL-a, a Ilaria Macoko iz Centra za strateške i međunarodne studije upozorava da ovakva saradnja može povećati zavisnost, iako ponekad predstavlja najbrži način za pristup potrebnom znanju.

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Budućnost automobilske proizvodnje biće skuplja

Dok američka politika pokušava da ograniči korišćenje kineske tehnologije, proizvođači automobila moraju da pronađu ravnotežu između bezbednosnih zahteva i realnosti tržišta. Izgradnja novih dobavljačkih mreža zahteva vreme, novac i stručnjake koji mogu da razviju alternativna rešenja.

Jirgen Simon iz AlixPartners-a navodi da su kineski dobavljači ranije često bili povezivani sa nižim kvalitetom, ali da se situacija promenila. Danas mnoge kompanije kineske proizvođače vide kao ozbiljnu konkurenciju, što dodatno pokazuje koliko će težak biti pokušaj potpunog odvajanja od njihove tehnologije.