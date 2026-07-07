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Kineski proizvođači električnih automobila nastavljaju snažan prodor na evropsko tržište, a sledeći veliki korak dolazi od kompanije Geely. Njen najprodavaniji električni model iz Kine uskoro će biti dostupan kupcima u Evropskoj uniji pod nazivom Geely E2, čime će jedan od najvećih prodajnih hitova na najvećem svetskom tržištu električnih vozila pokušati da osvoji i evropske vozače.

Model je tokom 2025. godine bio najprodavaniji električni automobil u Kini, a odlični rezultati nastavljeni su i u prvim mesecima 2026. godine. Takav uspeh dolazi u trenutku kada kineski proizvođači sve ozbiljnije konkurišu evropskim i američkim brendovima, nudeći električne automobile sa bogatom opremom i konkurentnim cenama.

Iz Geelyja poručuju da E2 kombinuje praktičnost, bezbednost i efikasnost, ali konačne specifikacije za evropsko tržište još nisu objavljene. Uprkos tome, osnovne karakteristike modela već pokazuju zašto je upravo ovaj automobil postao jedan od najvećih prodajnih aduta kompanije.

1/2 Vidi galeriju Geely - kineska automobilska kompanija Foto: Shutterstock

Prodajni hit iz Kine stiže na evropske puteve

Model poznat kao Geely Galaxy Xingyuan ostvario je impresivne rezultate na domaćem tržištu. Samo od januara do maja 2026. godine kupcima je isporučeno više od 160.000 primeraka, čime je zadržao status jednog od najprodavanijih električnih automobila u Kini.

Takav uspeh otvara vrata međunarodnoj ekspanziji. Na pojedinim tržištima automobil se već prodaje pod nazivom Geely EX2, dok će u državama Evropske unije nositi oznaku Geely E2.

Geely već postepeno širi svoje prisustvo van Kine. Model se sklapa i u Belorusiji, dok se verzija EX2 proizvodi i u fabrici kompanije Renault u Brazilu, što pokazuje da kineski proizvođač ubrzano razvija globalnu proizvodnu mrežu.

1/9 Vidi galeriju Kina šalje svog električnog šampiona u Evropu, Geely E2 uskoro pred kupcima Foto: Shutterstock

Električni automobil za svakodnevnu vožnju

Geely E2 pripada segmentu kompaktnih električnih hečbek modela, koji u Evropi beleži sve veću potražnju. Sa dužinom od nešto više od četiri metra i međuosovinskim rastojanjem od 2.650 milimetara, automobil je projektovan da ponudi dobar odnos između spoljašnjih dimenzija i prostora u kabini.

Kupcima će biti dostupan prtljažnik zapremine 375 litara, dodatni prostor od 70 litara ispod prednje haube, kao i centralni ekran dijagonale 14,6 inča preko kojeg se upravlja većinom funkcija vozila.

Moderan dizajn sa zatvorenom prednjom maskom, karakterističnim svetlosnim grupama i točkovima od 16 inča prati trendove savremenih električnih automobila namenjenih gradskoj i porodičnoj vožnji.

Domet od preko 300 kilometara

Za pogon je zadužen elektromotor smešten na zadnjoj osovini koji razvija 85 kW, odnosno 114 konjskih snaga, dok energiju obezbeđuje baterija kapaciteta 39,4 kWh.

Prema dostupnim podacima, Geely E2 sa jednim punjenjem može da pređe do 317 kilometara prema WLTP standardu. Ubrzanje od 0 do 100 kilometara na čas traje 10,2 sekunde, što pokazuje da je automobil prvenstveno namenjen svakodnevnim gradskim i prigradskim vožnjama, gde su niska potrošnja i praktičnost važniji od sportskih performansi.

Novi izazov za evropske proizvođače

Geely Auto Europe još nije objavio tačan datum početka prodaje niti konačne specifikacije za evropsko tržište, ali se očekuje da će više detalja biti poznato neposredno pred zvanično predstavljanje modela.

Kompanija je potvrdila da će isti automobil tokom avgusta 2026. godine stići i u Ujedinjeno Kraljevstvo pod nazivom Geely EX2, dok će u Evropskoj uniji nositi oznaku E2.

Dolazak ovog modela predstavlja još jedan znak da kineski proizvođači ubrzano šire ponudu električnih automobila u Evropi. Kako konkurencija postaje sve jača, evropski kupci mogli bi da dobiju veći izbor vozila, dok će tradicionalni proizvođači biti pod sve većim pritiskom da odgovore konkurentnijim cenama, boljom opremom i naprednijim tehnologijama.