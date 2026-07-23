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Kina pravi nove korake u razvoju vazdušnog transporta budućnosti, dok se nekoliko domaćih kompanija priprema za ulazak električnih letelica sa vertikalnim poletanjem i sletanjem, poznatih kao eVTOL, u komercijalnu upotrebu. Kineska uprava za civilno vazduhoplovstvo objavila je prvi spisak proizvođača koji će učestvovati u procesu dobijanja dozvola za ove napredne letelice.

Među kompanijama koje se nalaze na listi su Aridge, deo kompanije Xpeng, zatim Ehang, Volant i Autoflight, koji ima podršku tehnološke kompanije CATL. Njihovo uključivanje pokazuje da kineska industrija želi da zauzme vodeću poziciju u oblastiGlavni cilj nove inicijative jeste da se ubrza proces sertifikacije i odobravanja eVTOL letelica. Brže dobijanje dozvola mog nove generacije mobilnosti.

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Brži put od razvoja do upotrebe

Glavni cilj nove inicijative jeste da se ubrza proces sertifikacije i odobravanja eVTOL letelica. Brže dobijanje dozvola moglo bi da omogući proizvođačima da ranije ponude svoje proizvode tržištu i pokažu kako bi ova tehnologija mogla da se koristi u svakodnevnom transportu. Na taj način bi se skratio period između razvoja prototipa i njihove komercijalne primene.

Predsednik kompanije Xpeng, He Sjaopeng, izrazio je zadovoljstvo zbog ulaska na listu odabranih proizvođača. On je istakao da kompanija veliki značaj pridaje bezbednosti i tehnološkom napretku, što predstavlja jedan od ključnih izazova za širu primenu letećih vozila. Dodao je da će saradnja sa regulatorima imati važnu ulogu u daljem razvoju ovog sektora.

1/6 Vidi galeriju Leteći automobili u Kini Foto: Shutterstock

Aridge priprema leteći automobil

Kompanija Aridge trenutno radi na procesu sertifikacije svog modela pod nazivom "Land Aircraft Carrier", koji predstavlja spoj drumskog vozila i vazdušne letelice. Prema najavljenim informacijama, cena ovog modela bi trebalo da bude ispod dva miliona juana, što je približno 294.000 dolara. Kompanija veruje da bi takvo cenovno pozicioniranje moglo da privuče prve kupce iz poslovnog i privatnog sektora.

Interesovanje kupaca već je značajno, jer kompanija navodi da ima više od 7.000 prednarudžbina za ovaj model. Serijska proizvodnja planirana je za 2026. godinu, što bi predstavljalo važan korak ka prelasku sa eksperimentalne tehnologije na praktičnu upotrebu. Ukoliko planovi budu ostvareni, model bi mogao da bude među prvim komercijalno dostupnim letećim automobilima na kineskom tržištu.

Trka za novu eru transporta

Leteći automobili predstavljaju jednu od najambicioznijih oblasti razvoja moderne mobilnosti, a kineske kompanije pokušavaju da prednjače u njihovoj komercijalizaciji. eVTOL letelice koriste električni pogon i vertikalno poletanje, što bi u budućnosti moglo da promeni način kretanja u gradskim sredinama. Posebno se očekuje njihova primena u prevozu putnika na kraćim relacijama i u područjima sa velikim saobraćajnim gužvama.

Pored same tehnologije, ključni izazov ostaje stvaranje odgovarajućih pravila, infrastrukture i bezbednosnih standarda. Zbog toga je regulatorna podrška važan deo procesa koji treba da omogući širu upotrebu ovakvih vozila. Stručnjaci smatraju da će upravo usklađen razvoj tehnologije i propisa odrediti brzinu njihove primene u svakodnevnom životu.

Kina želi vodeću poziciju u budućnosti

Uključivanje četiri domaće kompanije u ubrzani proces odobravanja pokazuje ambiciju Kine da razvije novu industrijsku oblast. Proizvođači se sada takmiče ne samo u razvoju letelica, već i u stvaranju poslovnih modela koji bi mogli da ih približe svakodnevnim korisnicima.

Ako proces sertifikacije bude napredovao prema planovima, naredne godine mogle bi doneti prve konkretne primere komercijalne primene letećih automobila. Ipak, uspeh ove tehnologije zavisiće od toga koliko brzo industrija može da spoji inovacije, bezbednost i praktičnu upotrebu.