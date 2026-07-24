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Posle gotovo godinu dana rada, X je predstavio potpuno novu verziju svoje Android aplikacije, koja je razvijena od samog početka umesto da bude zasnovana na prethodnom rešenju. U kompaniji navode da je cilj bio da se unaprede brzina rada, stabilnost i pouzdanost aplikacije, ali i da se napravi osnova za jednostavnije uvođenje budućih funkcija. Time bi razvoj narednih ažuriranja trebalo da bude znatno efikasniji nego ranije.

Korisnicima su već dostupna poboljšanja koja se odnose na učitavanje sadržaja, skrolovanje kroz objave i rad obaveštenja. Nova verzija može da se preuzme putem Google Play prodavnice i postepeno zamenjuje dosadašnje izdanje aplikacije. U pitanju je jedna od najvećih promena koje je Android aplikacija dobila od svog lansiranja.

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Razvoj krenuo od nule

Još tokom prošle godine X je najavio formiranje posebnog Android tima koji će raditi na potpunoj rekonstrukciji aplikacije. Ovakva odluka doneta je zbog problema koji su pratili staru verziju, koja je po kvalitetu i mogućnostima zaostajala za iOS izdanjem. Cilj je bio da se korisnicima ponudi modernije i pouzdanije iskustvo korišćenja.

Direktor proizvoda u kompaniji, Nikita Bir, izjavio je da je izrada novog Android klijenta predstavljala jedan od najvećih inženjerskih poduhvata u istoriji X-a. Kako je naglasio, nije reč o običnom ažuriranju, već o aplikaciji koja je razvijena iz temelja. Na taj način stvorena je potpuno nova osnova za dalji razvoj platforme.

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Savremenije tehnologije za buduća unapređenja

Nova Android aplikacija zasnovana je na Kotlin i Jetpack Compose tehnologijama, koje bi timu trebalo da omoguće jednostavniji razvoj i brže dodavanje novih mogućnosti u narednom periodu. Takav pristup trebalo bi da olakša održavanje aplikacije i ubrza objavljivanje budućih nadogradnji.

Bir je na platformi X poručio da je aplikacija sada brža i pouzdanija, ali da je najveća prednost nova arhitektura koja će omogućiti znatno efikasniji razvoj budućih funkcija nego što je to ranije bio slučaj. Prema njegovim rečima, upravo će ta promena biti najvažnija za dalji razvoj Android verzije.

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Stara verzija imala veliki problem

Jedan od glavnih razloga za potpunu rekonstrukciju bili su brojni problemi koje su korisnici prijavljivali u prethodnoj Android aplikaciji. Među njima su bile poteškoće sa učitavanjem sadržaja, uključujući situacije u kojima direktni linkovi ka objavama nisu mogli pravilno da se otvore. Takvi problemi bili su prisutni tokom prošle godine.

U X-u smatraju da bi unapređena aplikacija mogla da bude posebno značajna na tržištima na kojima Android ima najveći udeo među korisnicima. Istovremeno ističu da razvoj nije završen i da se radi na dodatnoj optimizaciji za starije uređaje, kao i na vraćanju podrške za Spaces, funkciju namenjenu glasovnim razgovorima uživo. To znači da korisnici mogu da očekuju nova unapređenja i poboljšanja i u narednim mesecima.

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U planu još nekoliko novih mogućnosti

Pored poboljšanja performansi, kompanija priprema i dodatne funkcije koje će postepeno stići na Android uređaje. Među njima su novi video editor, mogućnost odgovora video-snimkom, cashtags i prilagođene vremenske linije. Deo tih opcija već je dostupan ili najavljen na drugim verzijama platforme.

Korisnici koji već koriste X ne moraju da instaliraju novu aplikaciju od početka, već je dovoljno da postojeću verziju ažuriraju preko Google Play prodavnice. Na taj način dobiće izdanje koje predstavlja osnovu za sva naredna unapređenja koja kompanija planira da uvede na Android platformi. Posle višemesečnog razvoja, cilj kompanije je da Android iskustvo podigne na nivo koji korisnici dugo očekuju.