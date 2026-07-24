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Kada su akcije SpaceX-a nakon izlaska na berzu krenule snažno naviše, veliki broj investitora očekivao je nastavak rasta. Ipak, deo ulagača odlučio je da zauzme potpuno suprotan stav i kladi se da će vrednost kompanije početi da pada. Ta odluka se za sada pokazala veoma uspešnom, jer su njihove pozicije donele procenjeni papirni profit od 15,5 milijardi dolara.

Ostvarena dobit još nije stvarno isplaćena, jer investitori nisu zatvorili svoje pozicije i prodali ih po trenutnim cenama. Radi se o zaradi koja postoji na papiru i koja može dodatno da raste ili da nestane ukoliko se vrednost akcija ponovo promeni. Upravo zbog toga tržište sada pažljivo prati sledeći potez ovih investitora.

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Akcije oduševile tržište, pa napravile preokret

SpaceX je u junu izašao na berzu sa početnom cenom akcije od 135 dolara, što je privuklo veliko interesovanje investitora. Samo nekoliko nedelja kasnije, vrednost akcije dostigla je rekordnih 225,64 dolara i činilo se da kompaniju očekuje nastavak snažnog rasta. Međutim, raspoloženje na tržištu brzo se promenilo.

Na kraju trgovanja u sredu cena akcije pala je na 115,26 dolara, odnosno oko 15 odsto ispod početne IPO vrednosti. Pad ispod nivoa po kojem su akcije prvi put ponuđene otvorio je ogromnu priliku za one koji su ranije očekivali ovakav scenario. Za deo investitora, ono što je izgledalo kao rizik pretvorilo se u veoma unosnu opkladu.

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Milijarde na lošijem scenariju

Prema podacima analitičke kuće Orteks, oko 56 odsto slobodno dostupnih akcija trenutno je pozajmljeno za kratku prodaju. To znači da veliki broj investitora računa na nastavak pada, jer profit ostvaruju ukoliko akcije dodatno izgube vrednost. Ovakve pozicije često pokazuju da deo tržišta ima ozbiljne sumnje u budući razvoj kompanije.

Suosnivač Orteksa Piter Hilerberg rekao je da investitori nisu žurili da zatvore svoje kratke pozicije čak ni nakon što su ostvarili značajnu dobit. Umesto povlačenja, neki su nastavili da povećavaju svoje opklade protiv pada. To pokazuje da deo tržišta veruje da trenutni pad možda nije završetak, već samo početak većeg pritiska.

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Ulaganja u AI postala nova briga investitora

Jedan od razloga zbog kojih je deo investitora postao oprezniji jeste veliki novac koji SpaceX i povezane kompanije ulažu u razvoj veštačke inteligencije. Takvi projekti zahtevaju ogromna sredstva, a pažnju je privukla činjenica da se deo ulaganja finansira kroz zaduživanje. Upravo taj deo strategije izazvao je pitanja među pojedinim ulagačima.

Dok jedni vide dodatni rizik i mogućnost povećanja troškova, drugi veruju da bi ulaganje u nove tehnologije moglo da donese veliku prednost u budućnosti. Zbog toga se oko kompanije trenutno vode dve potpuno različite priče - jedni vide problem, dok drugi vide dugoročnu priliku. Ta podela mišljenja dodatno utiče na ponašanje tržišta.

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Mask odgovara skepticima

Ilon Mask nije ostao bez odgovora na pad akcija i kritike investitora koji sumnjaju u budućnost kompanije. On je poručio da se dugoročno klađenje protiv njegovih kompanija ranije nije pokazalo kao dobra strategija. Njegova poruka bila je jasna - kratkoročni padovi ne menjaju njegov pogled na budućnost poslovanja.

Ipak, tržište će tek pokazati ko je bio u pravu. Investitori koji su zaradili na padu sada moraju da odluče kada će zatvoriti svoje pozicije, dok pristalice kompanije čekaju eventualni povratak rasta. Borba između optimista i skeptika oko SpaceX-a tek ulazi u novu fazu.